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Chelsea, Trevoh Chalobah’ı satmaya hazırlanıyor; Şampiyonlar Ligi’nde yer alan kulüplerden Como da bu defans oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor
Chalobah’ın Stamford Bridge’deki geleceği ciddi şekilde belirsiz
Chalobah, Stamford Bridge’deki uzun vadeli geleceği konusunda belirsiz bir döneme girmiştir. Mevcut sözleşmesinin son iki yılına girmek üzereyken – bu sözleşmede kulübün 12 aylık uzatma opsiyonu da bulunmaktadır – yeni bir uzatma konusunda herhangi bir görüşme yapıldığına dair bir işaret bulunmamaktadır. Bu durgunluk, kıtadaki kulüplerin dikkatini çekmiş olup, Şampiyonlar Ligi’nde yer alan birçok takım da oyuncunun durumunu yakından takip etmektedir.
26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon tüm turnuvalarda toplam 47 maça çıktı. Football London’ın haberine göre, bu kadar yoğun bir şekilde forma giymesine rağmen, Chelsea yönetimi artık bu stoperi önümüzdeki sezon için vazgeçilmez bir oyuncu olarak görmüyor.
- Getty Images Sport
Como, Avrupalı rakiplerle birlikte yarışa katılıyor
Cesc Fabregas yönetiminde Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan Como, Chalobah’ı kadrosuna katmak isteyen çok sayıda kulüpten biri. Ancak Serie A ekibi, yaz transfer dönemine yönelik planlarını yaparken şu anda bu stoper için henüz ciddi bir adım atmış değil.
Chalobah'ı kadrosuna katmak için ciddi ilgi gösteren başka Şampiyonlar Ligi kulüpleri de bulunuyor. Avrupa'daki takımlar, Stamford Bridge'deki sözleşme durumunu yakından takip ederken, bu oyuncu için rekabet hâlâ oldukça yoğun.
Alonso, savunma alanındaki öncelikleri belirledi
Göreve başlayacak teknik direktör Xabi Alonso, takviye oyuncularını belirlemek üzere kulübün spor yönetimi ile şimdiden işbirliği içinde çalışıyor. İspanyol teknik adamın önceliği, Levi Colwill’in uzun vadeli partneri olabilecek yeni bir as ilk 11 stoperini kadroya katmak. Chelsea, yeni bir savunma oyuncusu transferini 2026/27 sezonu için hayati önem taşıyan bir adım olarak görerek, bu hamleyi Ocak ayından beri planlıyor.
Chalobah, çok yönlü bir kadro oyuncusu olarak kendini kanıtlamış olsa da, Alonso ve transfer ekibi savunma hattını sağlamlaştıracak belirli bir profile sahip bir oyuncu arıyor. Stratejideki bu değişiklik, Chalobah’ı uzun vadeli projede ikinci planda bıraktı ve yaz aylarında takımdan ayrılma olasılığını daha da artırdı.
- Getty Images Sport
Acheampong dokunulmaz kabul edildi
Chalobah’ın aksine, Chelsea’nin genç savunma oyuncusu Josh Acheampong’u Stamford Bridge’de tutmaya karar vermesinin ardından, oyuncu için gelen çok sayıda resmi teklifi reddettiği bildiriliyor. 20 yaşındaki akademi mezunu oyuncu, kulüp yetkilileri tarafından tamamen “dokunulmaz” olarak değerlendiriliyor ve birçok Premier Lig rakibinin artan ilgisine rağmen Londra’daki uzun vadeli geleceği güvence altına alınmış durumda.
Kulüp yönetimi, oyuncunun geleceği konusunda kesin bir tavır sergilemeye karar vererek, yaz transfer döneminde ayrılmasına yönelik olası tüm yolları kapattı. Koruma statüsüne rağmen Acheampong, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de sadece 17 maça çıktı; bu maçların dokuzunda yedek olarak sahaya çıktı. Toplamda 663 dakika süre alan ve bir gol kaydeden oyuncunun, ham savunma potansiyeli kulüp tarafından gelecek için vazgeçilmez bir değer olarak görülüyor.