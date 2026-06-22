Chelsea, Trevoh Chalobah’ı satmaya hazırlanıyor; Şampiyonlar Ligi’nde yer alan kulüplerden Como da bu defans oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor

Chalobah, Stamford Bridge’deki uzun vadeli geleceği konusunda belirsiz bir döneme girmiştir. Mevcut sözleşmesinin son iki yılına girmek üzereyken – bu sözleşmede kulübün 12 aylık uzatma opsiyonu da bulunmaktadır – yeni bir uzatma konusunda herhangi bir görüşme yapıldığına dair bir işaret bulunmamaktadır. Bu durgunluk, kıtadaki kulüplerin dikkatini çekmiş olup, Şampiyonlar Ligi’nde yer alan birçok takım da oyuncunun durumunu yakından takip etmektedir.

26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon tüm turnuvalarda toplam 47 maça çıktı. Football London’ın haberine göre, bu kadar yoğun bir şekilde forma giymesine rağmen, Chelsea yönetimi artık bu stoperi önümüzdeki sezon için vazgeçilmez bir oyuncu olarak görmüyor.



