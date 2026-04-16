Chelsea transfer targets GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Chelsea, transfer stratejisini nihayet değiştirdikten sonra hedefine alabileceği, Premier Lig'de kendini kanıtlamış 14 yıldız

Yıllardır en yetenekli genç oyuncuları kadrosuna katmaya çalışan Chelsea, hem yurt içinde hem de yurt dışında rakiplerine ayak uydurmakta zorlanırken, transfer stratejisinde nihayet köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve Premier Lig'de ilk beşte yer alma mücadelesinde geride kalan Blues'un yönetim kadrosu, rotasını değiştirmeye hazır.

"Bence bir oyuncu grubu olarak, baş antrenör olarak ben de dahil olmak üzere, bir futbol kulübü olarak daha fazla duygusal istikrara ihtiyacımız var; böylece yaşadığımız aksiliklere şimdiye kadar verdiğimiz tepkileri vermemiş oluruz. Duygusal istikrara sahip oyuncuları kadroya katmak. Zor anlarda, o zor anlarda kazanmak için neyin gerekli olduğunu anlayabilen iyi karakterli oyuncuları kadroya katmak. Transferlerde benim için ilk baktığım şey karakter, duygusal istikrar ve sakinliktir ve bu konuyu daha önce de konuşmuştuk."

Bu, baş antrenör Liam Rosenior'un son zamanlarda Chelsea'nin yaz transfer piyasasındaki planlarını tartışırken yaptığı yorumdu. Rosenior, geçen sezon Conference League ve Kulüpler Dünya Kupası zaferi dışında henüz ciddi bir getirisi olmayan gençlik stratejisinden açıkça uzaklaşıldığını belirtti. Bu başarılar, Blues'un iki adım geriye attığı bir başka çalkantılı sezonun ortasında önemini yitirmişti.

O zamandan beri, kulübün karar vericilerinin gerçekten harekete geçmeye hazır olduğu ve Chelsea'nin rakipleriyle arasındaki giderek artan farkı kapatmak için hemen etki yaratabilecek "duygusal olarak dayanıklı", "olgun" ve "Premier Lig'de kendini kanıtlamış" oyuncuları hedef alacağı yaygın olarak bildirildi. Gündemde yeni bir stoper, orta saha oyuncusu ve muhtemelen bir kaleci var. Ancak bu, mutlaka deneyimli, yaşlı yıldızların peşine düşecekleri anlamına gelmiyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak, GOAL, transfer piyasasına yaklaşımını nihayet değiştiren Batı Londralı kulübün önümüzdeki aylarda hedef alabileceği 14 ismi mercek altına alıyor...

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Julian Alvarez (Atlético Madrid)

    Julian Alvarez, Atlético Madrid'deki geleceğine dair belirsizlik yarattıktan sonra, onu takip eden tek kulüp kesinlikle Chelsea olmayacak; Barcelona, Paris Saint-Germain ve Arsenal'in de ilgilendiği söyleniyor. Ancak oyuncunun memleketi Arjantin'den gelen haberlere göre, Blues, eski Manchester City forvetinin Premier Lig'e dönüşü için zemin hazırlıyor.

    Alvarez, en golcü oyuncu olmasa da, Chelsea'nin hücum hattını anında güçlendirecek türden bir elit forvet ve formda olan Cole Palmer ile birlikte oynayacağı düşüncesi bile heyecan verici. Stamford Bridge'de yeni bir forvet transferi, belki de Joao Pedro'nun güçlü ilk sezonunun bir sonucu olarak öncelikli bir konu olmayabilir, ancak Alvarez gibi kaliteli bir oyuncuyu kadroya katma fırsatını kaçırmak büyük bir hata olur.

  • Elliot AndersonGetty Images

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Nottingham Forest'ın orta saha yıldızı Elliot Anderson'ın 100 milyon sterlinin üzerinde (135 milyon doların üzerinde) bir bedelle transferi konusunda Manchester City'nin avantajlı konumda olduğu düşünülüyor. Anderson, 2024'te Newcastle'dan ayrıldığından bu yana yıldızı hızla parlayan bir isim haline geldi ve şu anda Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosunun kilit oyuncularından biri. Ancak, Chelsea'nin transferlere yönelik yeni yaklaşımı ve ayrılmak isteyen Enzo Fernandez'in yerini doldurma ihtimali, durumu değiştirebilir.

    Pas dağıtmada olduğu kadar mücadelelerde de aynı derecede yetenekli olan derin oyun kurucu Anderson, Blues'un kadrosunda zaten Moises Caicedo'nun bulunması nedeniyle kulübün aradığı orta saha profiline uymayabilir. Bununla birlikte, Fernandez'den daha çok Ekvadorlu oyuncunun yanında çift pivot olarak oynamaya uygun olabilir ve bu da Palmer'ın serbest 10 numara olarak oynamasına olanak tanır.

  • FBL-FRA-CUP-STRASBOURG-DUNKERQUEAFP

    Valentin Barco (Strasbourg)

    Bu transferin sonucu bellidir; zira Chelsea’nin, Bayern Münih’in rekabetini geride bırakarak bu yaz kardeş kulübü Strasbourg’dan Valentin Barco’yu kadrosuna katmak üzere anlaştığı bildiriliyor. Geçen yıl, büyük beğeni toplayan sol bek ve orta saha oyuncusu Barco, Brighton’dan BlueCo’nun sahibi olduğu Ligue 1 ekibine kalıcı olarak transfer olduğunda, onun Stamford Bridge’e gelmesinin kaçınılmaz olduğu düşünülüyordu; ve beklendiği gibi, Blues onu İngiltere’ye dönmeye hazır gördü.

    21 yaşındaki Arjantinli milli oyuncu, Rosenior'un altında oynadığı Fransa'da etkileyici bir performans sergiledi ve orta sahaya geçme yeteneği, özellikle de batı Londra'da Marc Cucurella'nın arkasında kadro derinliği eksikliği olduğu göz önüne alındığında, onu oldukça cazip bir seçenek haline getirecek. Güney sahilindeki dönemi başarılı geçmemiş olabilir, ancak potansiyeli hiçbir zaman şüphe konusu olmadı ve o zamandan bu yana sergilediği dinamik performanslar, Barco'nun bir adım daha yukarı çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor.

  • Bournemouth v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Caiomhin Kelleher (Brentford)

    Robert Sanchez'in uzun vadede takımın bir numaralı kalecisi olarak uygunluğu konusunda süregelen soru işaretleri nedeniyle, Chelsea'nin nihayet kaleci pozisyonunu güçlendirme yoluna gitmesi muhtemel. Eğer bir değişiklik yapmaya karar verirlerse, Caoimhin Kelleher'in yeniden gündemlerine gelmesi pek de şaşırtıcı olmaz. The Blues, geçmişte de 27 yaşındaki kaleciyle anılmıştı ve onu Batı Londra'daki bir kulüpten diğerine geçmeye ikna edebilecek durumda.

    Liverpool'da Alisson'un yedeği olarak geçirdiği süre boyunca, İrlandalı oyuncunun diğer Premier League takımlarının çoğunda ilk tercih olacağı açıktı ve Brentford'da gösterdiği performansla bunun doğru olduğu kanıtlandı. Kaleci, ligde yüksek performans gösteren Bees formasıyla 8 maçta kalesini gole kapatırken, %67'lik kurtarış yüzdesine sahip ve elit kulüp ortamında deneyim sahibi.

  • Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images

    Junior Kroupi (Bournemouth)

    Chelsea’nin hem eski hem de yeni transfer stratejilerine uyan bir oyuncu olan Junior Kroupi, geçen yaz Bournemouth’a katılmadan önce çocukluk kulübü Lorient’te gösterdiği potansiyeli tam anlamıyla yerine getirdi. Çok yönlü forvet, henüz 19 yaşında 10 Premier Lig golü atarak, lig tarihinde tek bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan seçkin genç oyuncular grubunun 11. üyesi oldu.

    Batı Londralı kulübün, 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) gibi yüksek bir transfer ücreti talep ettiği bildirilen bu minyon forvetle ilgilendiği söylentileri pek de şaşırtıcı gelmeyecektir, ancak İngiltere'deki son derece etkileyici ilk sezonuna bakılırsa, bu Fransız oyuncu uzun vadeli bir yatırım için fazlasıyla değerlidir.

  • Maxence Lacroixgetty

    Maxence Lacroix (Crystal Palace)

    Chelsea'nin bu yaz yeni bir stoper transferi için transfer piyasasına gireceği neredeyse kesin görünüyor; zira sakat olan Levi Colwill dışında mevcut seçeneklerin hiçbiri uzun vadede güven uyandırmıyor. Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah veya Wesley Fofana'nın satılması pek de şaşırtıcı olmazken, Mamadou Sarr'ı Strasbourg'daki verimli kiralık döneminden neden geri çağırdıkları giderek daha belirsiz hale geliyor.

    The Blues'un yeni bir stoper arayışında boy ve güç kriterlerine öncelik verdiği söyleniyor ve Crystal Palace'tan Maxence Lacroix, bu kriterlerin yanı sıra top kontrolü ve soğukkanlılığıyla da bu profile tam olarak uyuyor. Bu sezon Premier League'deki tüm stoperler arasında en yüksek hıza (35,39 km/s) ulaşan bu klas Fransız oyuncu, uzun süredir elit bir oyuncu olmaya aday gösteriliyordu ve nihayet büyük bir transferi hak edecek türden bir istikrar sergiliyor. Lacroix kısa süre önce Fransa milli takımında ilk kez forma giydi ve 26 yaşında henüz zirveye ulaşmış değil.

  • Murillo Nottingham Forest 2025-26Getty

    Murillo (Nottingham Forest)

    Nottingham Forest'tan Murillo, bir süredir Chelsea'nin radarında olduğu bildirilen bir başka stoper; ancak 1,80 metre boyuyla pozisyonu için nispeten kısa olduğu için kulübün aradığı boy kriterini karşılamayabilir. Ancak Brezilya milli takım oyuncusu, boyundaki eksikliğini diğer özellikleriyle fazlasıyla telafi ediyor.

    Fiziksel olarak etkileyici, sahada hızlı ve topla rahat olan Murillo'nun oyun stili, eski Chelsea favorisi ve şu anki Real Madrid oyuncusu Antonio Rudiger'e benziyor. Rudiger de Murillo gibi ileriye çıkmayı ve bazen spekülatif olsa da sert şutlar atmayı seviyor. Forest'ın oyuncusu Premier League'de istikrarlı bir performans sergiliyor, büyük bir transfer için kesinlikle hazır ve Blues'un savunmasını kesinlikle güçlendirecektir.

  • Robin Roefs Sunderland 2025-26Getty

    Robin Roefs (Sunderland)

    Premier Lig'de şüphesiz sezonun en önemli transferlerinden biri olan Robin Roefs, transfer penceresi açıldığında Chelsea'nin kaleci kadrosunu yenilemeye karar vermesi halinde kulübün bu ismi gündemine almaması şaşırtıcı olurdu. 23 yaşındaki oyuncu, Londra kulübünün aradığı oyuncu profiline kesinlikle uyuyor; ancak Sunderland'ın kalecisiyle ilgili bazı söylentiler olsa da, henüz somut bir gelişme yok.

    Roefs, geçen yaz memleketi Hollanda'dan geldiğinden beri Black Cats için bir keşif oldu ve büyük liglere geri döndüğü bu olağanüstü ilk sezonunda, ligin en iyi kalecilerinden biri olarak kendini kanıtladı. Bu sezon 29 lig maçında 9 kez kalesini gole kapatan Roefs, yeni yükselen takımın ilk 10'a girmesinde büyük rol oynadı. Ancak, Sanchez'e göre yeterli bir yükseltme olup olmadığı ve kiralık olarak geri dönen Mike Penders'tan daha iyi bir seçenek olup olmadığı tartışmaya açık.

  • Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Morgan Rogers (Aston Villa)

    Bir zamanlar Chelsea'nin Morgan Rogers ile sürekli anılması pek mantıklı gelmiyordu, ancak bu sezon Blues'un neden bu Aston Villa forvetine ihtiyaç duyduğunu düşündüğü artık gayet açık. İngiltere milli takımında da forma giyen bu oyuncu, hem 10 numara pozisyonunda hem de sol kanatta oynayabilecek kadar çok yönlü; Fernandez'in ayrılma ihtimali ve son dönemde sol kanat için transfer edilen Alejandro Garnacho ile Jamie Gittens'ın beklentilerin çok altında kalması nedeniyle, muhtemelen ideal bir takviye olacaktır.

    2025-26 sezonunda Premier League'de 14 gol katkısı bulunan Rogers, Blues'un talismanı Palmer ile yakın bir ilişkiye sahip ve bu durum onların lehine işleyebilir, ancak yine de 23 yaşındaki oyuncuyu Villa Park'tan koparmak için 100 milyon sterlin civarında bir meblağ ödemek zorunda kalabilirler ve muhtemelen iç rakipleri Man Utd ve Arsenal ile rekabet etmek zorunda kalacaklar. Man City akademisi mezunu olan bu oyuncu, 2023'teki Caicedo'dan bu yana Chelsea'nin en pahalı transferi olacak, ancak etkisi dönüştürücü olabilir.

  • Sunderland v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Noah Sadiki (Sunderland)

    Sunderland'dan bir başka transfer şaheseri olan Noah Sadiki, Stadium of Light'ın orta sahasında yorulmak bilmez bir performans sergiledi ve alternatif bir Premier Lig sezonun en iyi kadrosunda – hatta belki de asıl kadroda – kendine yer bulabilir. Rakibe bir an bile nefes aldırmayan bir defansif orta saha oyuncusu olan Sadiki, İngiliz birinci ligindeki ilk sezonundaki performanslarıyla 21 yaşındaki yaşını hiçe saydı.

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımında forma giyen oyuncu, Stamford Bridge'deki eski ve yeni transfer stratejilerine gayet iyi uyuyor, ancak Chelsea'nin kadrosuna bir başka 6 numara daha eklemek isteyip istemediği henüz belli değil. Elbette kadrolarında zaten Caicedo var, ayrıca Andrey Santos da pivot pozisyonunda forma giydi, ayrıca sakatlığından kurtulan Romeo Lavia ve Dario Essugo da mevcut. Bununla birlikte, Blues'un ilgilendiğine dair kaçınılmaz haberler çıktı, ancak bu ilginin somutlaşıp somutlaşmayacağı, takımdan ayrılacak oyunculara bağlı olabilir.

  • Bournemouth v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott, bu yaz İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna giremezse kendini şanssız sayabilir; zira Bournemouth'un orta sahasında gösterdiği istikrarlı performans ortada. Hiç şüphe yok ki, "Guernsey'li Grealish" dinamik performanslarıyla Premier Lig'in seçkin isimlerinin dikkatini çekmiştir ve önümüzdeki aylarda bir transfer çekişmesinin merkezinde yer alabilir.

    Chelsea'nin biraz aklı varsa, bu yarışa dahil olmalı; Scott, Enzo'nun yerine box-to-box 8 numara rolünde ideal bir yedek olur ve aslında taraftarları koltuklarından daha sık ayağa kaldıracak türden bir teknik yeteneğe sahip. Frank Lampard'dan bu yana kulübün en yetenekli İngiliz orta saha oyuncusu olur ve bu da onu taraftarların gözünde sevimli kılar. Zaten onun, Batı Londralıların değerlendirdiği orta saha seçenekleri arasında olduğu iddia ediliyor.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Marcos Senesi (Bournemouth)

    Muhtemelen kariyerinin zirvesine yeni ulaşmış olmasına rağmen, bu listedeki en deneyimli oyuncu. Marcos Senesi, son aylarda ara sıra Chelsea ile anılıyordu; ancak son haberlere göre, Arjantinli stoper sezon sonunda bedelsiz olarak transfer piyasasına çıkacak olmasına rağmen, kulüp bu ilgisini somut bir adımla sonuçlandırmayacak gibi görünüyor.

    Arka alandan oyun kurmada çok rahat olan klas bir savunmacı olsa da, 28 yaşındaki oyuncu boy ve fiziksel özellikler açısından Chelsea'nin aradığı özellikleri tam olarak sunmuyor olabilir. Arjantin milli takım oyuncusu Premier Lig'de kalacak gibi görünüyor; Man Utd'ye veya küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tottenham'a transfer olması daha olası bir sonuç gibi görünüyor, ancak Barcelona'ya transfer olacağına dair söylentiler de var...

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jan Paul van Hecke (Brighton)

    Jan Paul van Hecke, Chelsea’nin yeni ve daha deneyimli bir stoper arayışıyla adı anılan en son isimlerden biri. Hollanda milli takımında forma giyen bu oyuncu, kulübün aradığı boy ve fiziksel güce sahip olsa da, öfkeli mizacı ve kavgacı eğilimleri nedeniyle karakteri konusunda soru işaretleri var; zira geçmişte mevcut Chelsea oyuncuları Joao Pedro ve Caicedo ile çatışmışlığı bulunuyor.

    Ancak, Van Hecke'nin sözleşmesinin 2027'de sona erecek olması, onu cazip bir seçenek haline getirebilir; zira müzakerelerde sert tavırlarıyla tanınan Brighton, onun tam değerini talep edemeyecektir. Bu nedenle, Hollandalı oyuncunun önceki 60 milyon sterlinlik (82 milyon dolar) fiyat etiketi önemli ölçüde düşecek gibi görünüyor ve Blues'un sahipleri, 25 yaşında Premier League'in elitleri dışında en iyi stoperlerden biri olarak kendini kanıtlamış bir oyuncu için bu fırsatı kaçırılmayacak bir fırsat olarak görebilir.

  • Adam Wharton Crystal Palace 2025-26Getty

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Adam Wharton'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği henüz bilinmiyor, ancak Chelsea orta sahasına yeni bir oyuncu arıyorsa, İngiltere'nin son bir nesildir yetiştirdiği teknik açıdan en yetenekli orta saha oyuncusu olduğu düşünüldüğünde, kesinlikle gündeme alınması gereken bir isim.

    Premier League'in hemen hemen tüm önde gelen takımlarının yanı sıra Real Madrid ve Bayern Münih'in de ilgilendiği söylenen, mütevazı Crystal Palace'ın ustası, bu yaz yeni bir maceraya atılabilir, ancak o, aceleci kararlar vermeyen bir karakter gibi görünüyor. Onun doğru profil olup olmadığı, Blues için büyük bir soru işareti; Cesc Fabregas ile aynı kalıptan çıkmış, lüks bir derin oyun kurucu olan o, Enzo'nun ayrılmasıyla kaybedecekleri türden patlayıcı bir box-to-box oyuncusu değil.

