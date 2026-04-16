Chelsea, transfer stratejisini nihayet değiştirdikten sonra hedefine alabileceği, Premier Lig'de kendini kanıtlamış 14 yıldız

"Bence bir oyuncu grubu olarak, baş antrenör olarak ben de dahil olmak üzere, bir futbol kulübü olarak daha fazla duygusal istikrara ihtiyacımız var; böylece yaşadığımız aksiliklere şimdiye kadar verdiğimiz tepkileri vermemiş oluruz. Duygusal istikrara sahip oyuncuları kadroya katmak. Zor anlarda, o zor anlarda kazanmak için neyin gerekli olduğunu anlayabilen iyi karakterli oyuncuları kadroya katmak. Transferlerde benim için ilk baktığım şey karakter, duygusal istikrar ve sakinliktir ve bu konuyu daha önce de konuşmuştuk."

Bu, baş antrenör Liam Rosenior'un son zamanlarda Chelsea'nin yaz transfer piyasasındaki planlarını tartışırken yaptığı yorumdu. Rosenior, geçen sezon Conference League ve Kulüpler Dünya Kupası zaferi dışında henüz ciddi bir getirisi olmayan gençlik stratejisinden açıkça uzaklaşıldığını belirtti. Bu başarılar, Blues'un iki adım geriye attığı bir başka çalkantılı sezonun ortasında önemini yitirmişti.

O zamandan beri, kulübün karar vericilerinin gerçekten harekete geçmeye hazır olduğu ve Chelsea'nin rakipleriyle arasındaki giderek artan farkı kapatmak için hemen etki yaratabilecek "duygusal olarak dayanıklı", "olgun" ve "Premier Lig'de kendini kanıtlamış" oyuncuları hedef alacağı yaygın olarak bildirildi. Gündemde yeni bir stoper, orta saha oyuncusu ve muhtemelen bir kaleci var. Ancak bu, mutlaka deneyimli, yaşlı yıldızların peşine düşecekleri anlamına gelmiyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak, GOAL, transfer piyasasına yaklaşımını nihayet değiştiren Batı Londralı kulübün önümüzdeki aylarda hedef alabileceği 14 ismi mercek altına alıyor...