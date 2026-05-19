Chelsea-Tottenham maçı oyuncu değerlendirmeleri: Enzo Fernandez beklentileri karşılarken Cole Palmer da parladı; Blues yıldızları Xabi Alonso'ya mesaj gönderirken Spurs'u zor durumda bıraktı

Chelsea, Salı günü ezeli Londra rakibi Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek, Tottenham'ın Premier Lig'de kalma mücadelesinin son haftaya kadar uzamasını sağladı. Bu galibiyet, Blues'un son yedi maçtaki ilk zaferi oldu. Arjantinli oyuncu ilk yarıda uzak mesafeden attığı muhteşem bir golle skoru açtı; ikinci yarıda ise Andrey Santos'un golüne asist yaparak takımının Avrupa kupalarına katılma umutlarını canlı tuttu.

Spurs maça aslında üstün bir başlangıç yaptı ve çok az farkla erken öne geçmeyi kaçırdı; Mathys Tel, maçın henüz 11. dakikasında altı metreden uçarak vurduğu kafa vuruşuyla topu direğe çarptırdı. Ev sahibi takım ise Enzo’nun serbest vuruşunda topu direğe çarptırarak cevap verdi; enerjik Cole Palmer’ın rahat bir şekilde attığı kavisli şut ise kaleci tarafından direğin yanından uzaklaştırıldı.

Ancak Chelsea, öne geçmek için fazla beklemek zorunda kalmadı. Fernandez, 30 metreden şutunu çekti ve top, görüş açısı kısıtlı olan ve topun seyrini takip edemeyen Antonin Kinsky'nin üzerinden geçerek ağlara gitti. Palmer, ilk yarının uzatma dakikalarında skoru 2-0'a getirebilirdi, ancak düşük vuruşu az farkla dışarıya gitti.

Tottenham, ikinci yarıda şaşırtıcı bir şekilde çok az tepki gösterdi. Randal Kolo Muani'nin orta sahadaki hatası değerlendirildi ve Fernandez, derin bir ortayı klas bir şekilde indirdi, Santos da yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

Spurs, kısa süre sonra Richarlison'un dokunuşuyla bir gol geriye geldi, ancak kuzey Londralılar, maçın dağınık geçen son dakikalarında Premier League'de kalmalarını garantileyecek golü bulamadı.

GOAL, Stamford Bridge'deki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (6/10):

    Spurs'un az sayıdaki isabetli şutlarında güvenli bir kaleci performansı sergiledi, ancak golde hiçbir şansı yoktu.

    Josh Acheampong (6/10):

    Tel ile oynanan zorlu mücadelede çok önemli top kazanımları yaptı ve ileriye çıkmayı da başardı. İkinci yarıda akıllı bir oyunla bir serbest vuruş kazandı.

    Wesley Fofana (6/10):

    Çok sayıda top uzaklaştırma ve top kesme yaptı, ancak golde biraz çaresiz kaldı.

    Jorrel Hato (7/10):

    Bir kez daha olgun bir performans sergiledi. Maçın sonlarında Maddison'a yaptığı büyük müdahale, muhtemelen maçı kazandırdı.

    Marc Cucurella (5/10):

    İyi bir şekilde üst üste gelerek iyi orta pozisyonları yakaladı. Kötü kafayla yaptığı top uzaklaştırma, Richarlison tarafından cezalandırıldı.

    Orta saha

    Andrey Santos (7/10):

    Eski Chelsea oyuncusu Gallagher ile çok fiziksel bir mücadeleye girdi. Akıllı bir vuruşla skoru ikiye katladı.

    Moises Caicedo (6/10):

    İlk yarıda Spurs savunmasını parçalamak için kaliteli bir pas attı ve oyunu güzel bir şekilde birleştirdi.

    Cole Palmer (7/10):

    Enzo'nun golünün hazırlık aşamasında yaptığı muhteşem dokunuş da dahil olmak üzere, zaman zaman en iyi formuna geri döndüğünü gösterdi. Bir şutunu az farkla dışarı attı. Tottenham'a karşı oynamayı çok seviyor.

    Saldırı

    Pedro Neto (7/10):

    Keskin bir performans sergiledi ve Enzo'ya basit bir asist yaptı, ancak maçın ilerleyen dakikalarında biraz geride kaldı. Yine de ikinci golde de rol oynadı.

    Liam Delap (6/10):

    Sıkı koşularla oyuna dahil oldu ancak sonuçta gol orucunu sürdürdü. Bir yarı şansı kaçırdı ve her zamanki gibi sarı kart gördü.

    Enzo Fernandez (8/10):

    İçeriye girip golü attı, ancak kalecinin daha iyi bir kurtarış yapması gerekirdi. Saha yukarısına güzel paslar attı ve yumuşak asistiyle harika bir performans sergiledi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Savunmada ekstra bir güç oldu ve kendisinden beklenen görevi yerine getirdi.

    Mamadou Sarr (6/10):

    Bazı güzel dokunuşlar yaptı ve galibiyetin korunmasına yardımcı oldu.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Zamanı bitirmek için son dakikalarda oyuna girdi. Kötü bir top kaybı, rakibin golüne yol açabilirdi.

    Shim Mheuka (N/A):

    Akademi ürünü olan Garnacho ile aynı durum.

    Dario Essugo (Yok):

    Maçın sonlarında orta sahada taze bir soluk oldu.

    Calum McFarlane (7/10):

    Son iç saha maçında büyük bir galibiyet. Chelsea uzun süre daha iyi oynadı, ancak maç yönetimi tartışmalıydı. Ancak derbide önemli olan tek şey sonuçtur.

