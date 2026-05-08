Chelsea, Tottenham gibi aynı kötü gidişata kapılabilir mi? Ruud Gullit, bu kaderi önlemek için neler yapılması gerektiğini açıklıyor – PSG'den ilham alarak
Chelsea, Spurs'un küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalışını izledi
Stamford Bridge'de, Premier Lig'in dev kulüplerinin hangi yöne doğru gittiğine dair ciddi sorular sorulmaya devam ediyor. Benzer endişeler, Londra'nın kuzeyinde de baş göstermiş durumda.
Sözde efsanevi "Büyük Altı"nın bir üyesi olmaya devam eden Spurs, geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanarak 17 yıllık büyük kupa hasretine son verdi, ancak bu sezon küme düşme tehlikesine daha da yaklaştı ve şu anda zar zor ayakta kalıyor.
Palmer ve Fernandez, Avrupa kupaları olmadan yoluna devam eder mi?
Chelsea, 2025 yılında da Avrupa'da başarıya imza attı; Conference League kupasını havaya kaldırdı ve ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde PSG'yi şaşkına çevirdi. Bu zaferlerin mimarı Enzo Maresca, yılbaşı başında görevinden alındı.
O zamandan bu yana Liam Rosenior 23 maçta görev yaptı ve geçici teknik direktör Calum McFarlane, zorlu bir sezonun sonuna kadar görevi devralmaya hazırlanıyor. Yaklaşan Manchester City ile oynanacak FA Cup finali, bazı sorunları örtbas etmeye yardımcı olacak.
Sadece üç maç kalmışken, Chelsea dokuzuncu sırada kalmış durumda. Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen kaçırabilirler, bu da kaçınılmaz olarak Cole Palmer ve Enzo Fernandez gibi kilit oyuncuların bir sonraki transfer dönemi açıldığında gelecekleri hakkında soru işaretleri yaratmasına yol açacaktır.
Chelsea, Tottenham ile aynı yolu izleme tehlikesiyle karşı karşıya mı?
Saha içinde ve dışında daha fazla yeniden yapılanma gerekecek; zira yeni bir teknik direktör göreve gelecek ve kadroda yeni değişiklikler yapılacak. Ayrıca, Blues’un Tottenham’ın izlediği yoldan sapmamak için doğru vermesi gereken pek çok önemli karar var.
Chelsea'nin şimdiden bu yolda ilerlemeye başladığı sorulduğunda, eski Blues oyuncusu ve teknik direktörü Gullit, MrRaffle.com adına GOAL'a şunları söyledi: "Umarım öyle değildir. Bakın, Chelsea'nin başarılı olmasını istiyorum. Tek sorun şu ki, bunu birkaç yıldır söylüyorum: onların felsefesini gerçekten anlamıyorum.
“Ve ben burada içerdeki bilgilere dayanarak değil, kendi gözlemlerimi aktarıyorum. Belki de kulüp sahipleri çıkıp bunu açıklamalıdır. Ancak taraftarlar kupa istiyor. Daha azını kabul etmeyeceklerdir.
“Paris Saint-Germain'e bakın; genç oyuncuları var, ama aynı zamanda çok deneyimli oyuncuları da var. Bu deneyimli oyuncular gençlere ne yapmaları gerektiğini söylüyor ve bu sayede gençler gelişiyor. Ve yaşlandıklarında, bir sonraki genç gruba öğüt verecekler.
“Moises Caicedo'nun ihtiyacı olan da bu; yanında ona rehberlik edecek Casemiro gibi biri. Ona ‘Hey, sakin ol. Böyle yap’ diyecek biri. Ve bu antrenmanlarda oluyor.”
Cömert harcamalarıyla tanınan Blues’a gençlik ile tecrübeyi harmanlaması çağrısı yapıldı
Chelsea, çok uzun süreli sözleşmelere bağlı genç oyunculara devasa meblağlar yatırdı. Kulüp geleceğe yönelik bir yapı kuruyor, ancak bu durum dikkatlerin şimdiki zamandan uzaklaşmasına neden oldu mu?
Gullit, Stamford Bridge'e daha deneyimli profesyonellerin katılması gerektiğini öne süren ilk kişi değil ve muhtemelen son kişi de olmayacak. Bu sorun, yaz aylarında teknik direktör koltuğuna kim oturursa otursun ele alınabilir, ancak Tottenham'da yaşanan türden bir kargaşa döneminin yaşanmasını önlemek için bir şeyler yapılması gerektiği açıktır.