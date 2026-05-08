Chelsea, Tottenham gibi aynı kötü gidişata kapılabilir mi? Ruud Gullit, bu kaderi önlemek için neler yapılması gerektiğini açıklıyor – PSG'den ilham alarak

Saha içinde ve dışında daha fazla yeniden yapılanma gerekecek; zira yeni bir teknik direktör göreve gelecek ve kadroda yeni değişiklikler yapılacak. Ayrıca, Blues’un Tottenham’ın izlediği yoldan sapmamak için doğru vermesi gereken pek çok önemli karar var.

Chelsea'nin şimdiden bu yolda ilerlemeye başladığı sorulduğunda, eski Blues oyuncusu ve teknik direktörü Gullit, MrRaffle.com adına GOAL'a şunları söyledi: "Umarım öyle değildir. Bakın, Chelsea'nin başarılı olmasını istiyorum. Tek sorun şu ki, bunu birkaç yıldır söylüyorum: onların felsefesini gerçekten anlamıyorum.

“Ve ben burada içerdeki bilgilere dayanarak değil, kendi gözlemlerimi aktarıyorum. Belki de kulüp sahipleri çıkıp bunu açıklamalıdır. Ancak taraftarlar kupa istiyor. Daha azını kabul etmeyeceklerdir.

“Paris Saint-Germain'e bakın; genç oyuncuları var, ama aynı zamanda çok deneyimli oyuncuları da var. Bu deneyimli oyuncular gençlere ne yapmaları gerektiğini söylüyor ve bu sayede gençler gelişiyor. Ve yaşlandıklarında, bir sonraki genç gruba öğüt verecekler.

“Moises Caicedo'nun ihtiyacı olan da bu; yanında ona rehberlik edecek Casemiro gibi biri. Ona ‘Hey, sakin ol. Böyle yap’ diyecek biri. Ve bu antrenmanlarda oluyor.”