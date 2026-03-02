Yenilgi, Pedro Neto'nun iki hızlı kartla kırmızı kart görmesi ve bunlardan birinin itiraz nedeniyle olmasıyla daha da kötüleşti. Bu kırmızı kart, yorumcuların şiddetli tepkisine neden oldu ve eski Blues forveti Chris Sutton, takım arkadaşlarını yüzüstü bıraktığı için kanat oyuncusunu "aptal"olarak nitelendirdi. Ancak Rosenior, kulübün sezonun dokuzuncu kırmızı kartını geride bırakmaya çalışırken, eski Wolves oyuncusunun soyunma odasında telafi etmek için adımlar attığını açıkladı.

Rosenior, kırmızı kartın içerdeki etkisini şöyle açıkladı: "Bu durumun düzelmesi gerekiyor. Benim görevim, sorumluluk kültürünü oluşturmak. Hata yaptığınızda, bunun bir daha olmaması için elinizi kaldırıp özür dilemelisiniz. Takım arkadaşlarınızın yardımı gerekir, ama sonuçta her şey size bağlıdır. Pedro gruptan özür diledi. Şimdi davranışlarında bir iyileşme görmem gerekiyor. Bu sadece Pedro ile ilgili değil. Enzo [Fernandez] en iyi liderlerden biri. Bu, iyileştirilmesi gereken bir şey. Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz. Bazen iyileşmek için bazı deneyimler yaşamak gerekir. İstediğimizi başaramadığımız bir öğrenme deneyimi olmasını istemiyorum."