Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Robert Sanchez'in Arsenal maçındaki dengesiz performansına ilişkin değerlendirmede bulundu ve Pedro Neto'nun aptalca kırmızı kart için özür dilediğini açıkladı
Rosenior, Sanchez'in yanında duruyor
Hafta ortasında Aston Villa'ya yapılacak deplasman öncesinde Cobham'da konuşan Rosenior, Londra derbisindeki yenilginin ardından kalecisine yöneltilen eleştirilere değindi. Rosenior, "Bence her oyuncu takımın genel görünümüne ve işlevselliğine katkıda bulunur. Evet, ilk birkaç dakikada biraz gerginlik yaşadık. Arkadan oyun kurmamız, rakibin presini etkiledi ve istediğimiz alanlarda bize boşluklar yarattı. Bence bu çok açık. Bu yüzden oyuncuları tek tek ele alıp neyi geliştirebileceklerini veya geliştiremeyeceklerini söylemek istemiyorum. Önemli olan takımın işlevselliği. İki duran top golü dışında, takımımın maçta iyi işlev görmediğini söyleyebilecek kimse olduğunu sanmıyorum. Bu arada, lig lideri, Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinde. Maçın büyük bir bölümünde çok iyi işlev gördük. Maçı kaybetmemizin nedeni, o anları iyi değerlendiremememizdi. Rob'un yapısı ile ilgisi yok, oynadığımız oyun ile ilgisi yok. Futbol maçlarını kazanmak için o anları iyi yönetmeliyiz."
Neto'nun kırmızı kart çılgınlığı
Yenilgi, Pedro Neto'nun iki hızlı kartla kırmızı kart görmesi ve bunlardan birinin itiraz nedeniyle olmasıyla daha da kötüleşti. Bu kırmızı kart, yorumcuların şiddetli tepkisine neden oldu ve eski Blues forveti Chris Sutton, takım arkadaşlarını yüzüstü bıraktığı için kanat oyuncusunu "aptal"olarak nitelendirdi. Ancak Rosenior, kulübün sezonun dokuzuncu kırmızı kartını geride bırakmaya çalışırken, eski Wolves oyuncusunun soyunma odasında telafi etmek için adımlar attığını açıkladı.
Rosenior, kırmızı kartın içerdeki etkisini şöyle açıkladı: "Bu durumun düzelmesi gerekiyor. Benim görevim, sorumluluk kültürünü oluşturmak. Hata yaptığınızda, bunun bir daha olmaması için elinizi kaldırıp özür dilemelisiniz. Takım arkadaşlarınızın yardımı gerekir, ama sonuçta her şey size bağlıdır. Pedro gruptan özür diledi. Şimdi davranışlarında bir iyileşme görmem gerekiyor. Bu sadece Pedro ile ilgili değil. Enzo [Fernandez] en iyi liderlerden biri. Bu, iyileştirilmesi gereken bir şey. Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz. Bazen iyileşmek için bazı deneyimler yaşamak gerekir. İstediğimizi başaramadığımız bir öğrenme deneyimi olmasını istemiyorum."
"Derinlemesine" disiplin sorunlarını düzeltmek
Chelsea'nin disiplin sicili, kulübün endişe verici bir hızla kartlar biriktirmesi nedeniyle Premier Lig'de önemli bir tartışma konusu haline geldi. Rosenior, takımın yüksek baskı altındaki anlarda odaklanma eksikliğinin "derin" nedenini aradığını itiraf etti. Oyuncularına, gelecekteki takım seçimlerinin, bir oyuncunun sahada kalma yeteneğinden büyük ölçüde etkilenebileceği konusunda uyarıda bulundu, çünkü Blues, sıralamada yükselmeyi hedefliyorsa on kişiyle oynamaya devam edemez.
Menajer şunları ekledi: "Bu, kırmızı kart görmemenin değerini gösteriyor. Kazanma şansımız çok artıyor. Gerilemelere tepki vermek, bazen topu kaybetmek, bazen de hakemlerin sizinle aynı fikirde olmadığınız kararlar vermesi olabilir. Bu gelişmeyi gösteren oyuncuları seçersiniz. Her iki veya üç maçta bir kırmızı kartın olduğu bir sezonu geçiremem. Takım seçimimi buna göre yapmam gerekiyor."
Aston Villa'nın zorlu mücadelesi bekliyor
Chelsea, son zamanlarda yaşadığı aksiliklerden kurtulmak isteyen Aston Villa'yı ziyaret etmeye hazırlanırken, hızlı bir dönüşle karşı karşıya. Unai Emery'nin takımı gol önünde çok etkili ve Rosenior, son zamanlarda duran toplarda zayıf görünen Chelsea savunması için oluşturdukları tehdidin tamamen farkında. Villa'nın hücum gücüyle tanındığı göz önüne alındığında, Blues'un bir sonuç elde etmek için Sanchez ve savunma hattından kusursuz bir performans beklemesi gerekecek.
Önlerindeki zorlu görevi özetleyen Rosenior, "Villa'nın harika goller atmasının nedeni, harika hücum oyuncularına sahip olmasıdır. Çok zor bir maç olacak. Beklenen goller açısından çok etkili bir takım. Son sonuçlarından sonra tepki gösterecekler, bu yüzden çok zor bir maça hazırlanacağız" dedi.
