Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, ev arayışının askıya alınması nedeniyle neden HALA otelde yaşadığını açıklıyor

Chelsea'nin son maçı, FA Cup'ta Hull'u 4-0 yendiği maçtan bu yana sekiz gün geçti ve Rosenior oyuncularına biraz izin verdi, birçok yıldız oyuncu sıcak havanın tadını çıkarmak için Dubai'ye uçtu. Ancak 41 yaşındaki teknik adam, Blues'un mini tatili sırasında tamamen kopmakta zorlandığını itiraf etti ve şimdilik kalıcı bir ev aramayı ertelediğini de açıkladı.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Rosenior, "Bu iş asla bitmez. Sadece bir gün. Bir günlüğüne kafamı boşaltmayı başardım. Çalışanlarım için de. Sadece benimle seyahat eden çalışanlar için değil. Çok çalışıp takımla seyahat eden tüm çalışanlar için.

Ailelerini görmek onlar için önemli. Bu, herkesi yeniledi ve buna ihtiyacımız var çünkü şimdi yine benzer bir programa geri dönüyoruz.

Hâlâ oteldeyim. Muhtemelen sezon sonuna kadar orada kalacağım. Zamanım yok. Bu işe odaklandım. Yaşam koşullarım şu anda öncelikli değil.”