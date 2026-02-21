Getty Images Sport
Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, ev arayışının askıya alınması nedeniyle neden HALA otelde yaşadığını açıklıyor
Rosenior, Chelsea menajeri olarak güçlü bir başlangıç yapıyor
Chelsea, Maresca'nın Yeni Yıl Günü'nde ayrılmasından kısa bir süre sonra, Ocak ayında kardeş kulübü Strasbourg'dan Rosenior'u transfer etti. Eski defans oyuncusu, Stamford Bridge'de güçlü bir başlangıç yaptı ve şu ana kadar oynadığı 11 maçın 8'ini kazandı. Tek yenilgisini ise Carabao Kupası yarı finalinde Premier Lig lideri Arsenal'e karşı aldı.
The Blues, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında iyi bir konumda bulunuyor ve beşinci sırada yer alıyor. İngiltere'nin şu anki güçlü katsayı sıralaması göz önüne alındığında, bu konum gelecek sezon Avrupa'nın elit kulüplerinin katıldığı turnuvaya katılmak için yeterli olabilir. Bu sezonun turnuvasında, lig aşamasında altıncı sırada bitirdikten sonra son 16 turunda Monaco, Paris Saint-Germain, Qarabag ve Newcastle United'dan biriyle karşılaşacaklar.
Rosenior: 'Yaşam koşullarım öncelikli değil'
Chelsea'nin son maçı, FA Cup'ta Hull'u 4-0 yendiği maçtan bu yana sekiz gün geçti ve Rosenior oyuncularına biraz izin verdi, birçok yıldız oyuncu sıcak havanın tadını çıkarmak için Dubai'ye uçtu. Ancak 41 yaşındaki teknik adam, Blues'un mini tatili sırasında tamamen kopmakta zorlandığını itiraf etti ve şimdilik kalıcı bir ev aramayı ertelediğini de açıkladı.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Rosenior, "Bu iş asla bitmez. Sadece bir gün. Bir günlüğüne kafamı boşaltmayı başardım. Çalışanlarım için de. Sadece benimle seyahat eden çalışanlar için değil. Çok çalışıp takımla seyahat eden tüm çalışanlar için.
Ailelerini görmek onlar için önemli. Bu, herkesi yeniledi ve buna ihtiyacımız var çünkü şimdi yine benzer bir programa geri dönüyoruz.
Hâlâ oteldeyim. Muhtemelen sezon sonuna kadar orada kalacağım. Zamanım yok. Bu işe odaklandım. Yaşam koşullarım şu anda öncelikli değil.”
Chelsea teknik direktörü ırkçılık nedeniyle oyuncuları sahadan çıkaracak
Rosenior, Benfica ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius Junior'un Gianluca Prestianni'nin kendisine hakaret ettiğini iddia etmesiyle dünya futbolunu saran ırkçılık fırtınasından da bahsetti. Hakem, ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye soktu ve maç 10 dakika ara verildi. Arjantinli oyuncu daha sonra UEFA'ya ırkçı değil, homofobik bir hakaret kullandığını söyledi.
Rosenior, "Irkçılık içeren bir ifade duyduğumda ve bu konuda hiçbir önlem alınmadığında, takımımı sahadan çeker, maçı oynamazdım.
"Ben gerçekten şanslıyım. Karışık bir kökenim var. Babam siyah, annem beyaz. Hayatımda öğrendiğim şey, herkesin hemen hemen aynı olduğu."
Bu eleme turu rövanş maçı önümüzdeki hafta oynanacak ve Real Madrid, Vinicius'un muhteşem bireysel golü sayesinde 1-0 önde.
Blues, Burnley karşısında büyük bir galibiyet peşinde
Chelsea'nin bir sonraki maçı Cumartesi öğleden sonra Burnley ile Premier Lig'de oynanacak. Bu maçı kazanması halinde Rosenior'un takımı, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde rakibi olan Manchester United'ı geçecek. Manchester United ise Pazartesi akşamı Everton'a konuk olacak.
Bu maçın ardından, Blues önümüzdeki hafta sonu lig lideri Arsenal ile karşılaşmadan önce kısa bir mola verecek. Rosenior, Mikel Arteta'nın takımına karşı önceki iki mağlubiyetin ardından üçüncü kez şansını denemeyi umuyor. Zorlu geçecek Mart ayında, Londra'nın batısındaki takım FA Cup'ta Aston Villa ve Wrexham'ı ziyaret edecek, ardından Newcastle'ı ağırlayacak.
Ayrıca 27 Şubat Cuma günü yapılacak olan son 16, çeyrek final ve yarı final kura çekiminde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kiminle karşılaşacaklarını öğrenecekler.
