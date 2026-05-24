Chelsea, üst ligdeki ilk sezonunu Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanarak taçlandırmak isteyen, coşkulu ev sahibi takım karşısında maçın başından itibaren zor anlar yaşadı. İngiltere milli takım kadrosuna alınmaması üzerine hâlâ üzüntüsünü yaşayan Cole Palmer, maçın dördüncü dakikasında gürültücü seyirciyi susturma fırsatı yakaladı, ancak kaleye karşı kalakaldığı anda attığı zayıf şut kaleci tarafından kolayca kurtarıldı.

O andan itibaren maçın hakimiyeti tamamen Sunderland'a geçti. Robert Sanchez, Enzo Le Fee'nin şutunu zor bir kurtarışla önlerken, Levi Colwill son anda müdahalesiyle Brian Brobbey'in golünü engelledi. Tahmin edilebileceği gibi, Black Cats 25. dakikada öne geçti. Trai Hume, indirme pasını yakın direğin içine voleyle gönderdi.

Chelsea, ilk yarının bitimine kısa bir süre kala, Malo Gusto'nun isabetli ortasında Joao Pedro'nun kafasını bir şekilde çok uzağa göndermesiyle ilk tepkisini gösterdi.

İkinci yarı da benzer bir şekilde geçti ve Sunderland avantajını hızla ikiye katladı. Brobbey, Sanchez ile karşı karşıya kaldığında golü kaçırdı, ancak Hollandalı forvet, ikinci yarı başladıktan beş dakika sonra, kötü vuruşunun Gusto tarafından bir şekilde kendi kalesine yönlendirilmesiyle telafi etti.

Kısa süre sonra Palmer, uzak mesafeden çektiği spekülatif bir şutla Robin Roefs'un zayıf ellerini geçerek Chelsea için bir gol attı, ancak Fofana'nın Wilson Isidor'u düşürmesi nedeniyle ikinci sarı kart görmesiyle, konuk takımın geri dönüş umutları altı dakika sonra neredeyse tamamen söndü.

Bu sonuç, 10. sırada bitirerek hiçbir Avrupa kupasına katılma hakkı kazanamayan Blues için berbat bir Premier League sezonunu noktaladı. Öte yandan Sunderland, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer alacak.

