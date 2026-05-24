Chelsea GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Chelsea-Sunderland maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cole Palmer, Blues'u kurtaramadı! Wesley Fofana'nın kırmızı kart görmesiyle birlikte, ağır yenilgi Avrupa'da elenmeyi kesinleştirdi

Chelsea'nin berbat sezonu Pazar günü uygun bir şekilde sona erdi; Sunderland'da alınan 2-1'lik ağır yenilgi, takımın Premier Lig'i orta sıralarda bitireceğini ve hiçbir Avrupa kupasına katılamayacağını kesinleştirdi. Maça yeniden tutunmayı başaran Blues'un umutları, ikinci yarıda Wesley Fofana'nın gördüğü kırmızı kartla suya düştü ve geri dönüş umutlarını tamamen söndürdü.

Chelsea, üst ligdeki ilk sezonunu Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanarak taçlandırmak isteyen, coşkulu ev sahibi takım karşısında maçın başından itibaren zor anlar yaşadı. İngiltere milli takım kadrosuna alınmaması üzerine hâlâ üzüntüsünü yaşayan Cole Palmer, maçın dördüncü dakikasında gürültücü seyirciyi susturma fırsatı yakaladı, ancak kaleye karşı kalakaldığı anda attığı zayıf şut kaleci tarafından kolayca kurtarıldı.

O andan itibaren maçın hakimiyeti tamamen Sunderland'a geçti. Robert Sanchez, Enzo Le Fee'nin şutunu zor bir kurtarışla önlerken, Levi Colwill son anda müdahalesiyle Brian Brobbey'in golünü engelledi. Tahmin edilebileceği gibi, Black Cats 25. dakikada öne geçti. Trai Hume, indirme pasını yakın direğin içine voleyle gönderdi.

Chelsea, ilk yarının bitimine kısa bir süre kala, Malo Gusto'nun isabetli ortasında Joao Pedro'nun kafasını bir şekilde çok uzağa göndermesiyle ilk tepkisini gösterdi.

İkinci yarı da benzer bir şekilde geçti ve Sunderland avantajını hızla ikiye katladı. Brobbey, Sanchez ile karşı karşıya kaldığında golü kaçırdı, ancak Hollandalı forvet, ikinci yarı başladıktan beş dakika sonra, kötü vuruşunun Gusto tarafından bir şekilde kendi kalesine yönlendirilmesiyle telafi etti.

Kısa süre sonra Palmer, uzak mesafeden çektiği spekülatif bir şutla Robin Roefs'un zayıf ellerini geçerek Chelsea için bir gol attı, ancak Fofana'nın Wilson Isidor'u düşürmesi nedeniyle ikinci sarı kart görmesiyle, konuk takımın geri dönüş umutları altı dakika sonra neredeyse tamamen söndü.

Bu sonuç, 10. sırada bitirerek hiçbir Avrupa kupasına katılma hakkı kazanamayan Blues için berbat bir Premier League sezonunu noktaladı. Öte yandan Sunderland, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer alacak.

GOAL, Stadium of Light'taki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (5/10):

    Önündeki oyuncuların dikkatsizliği nedeniyle savunmasız kaldı ve golleri önlemek için pek şansı yoktu. İkinci yarı başlar başlamaz büyük bir kurtarış yaptı.

    Malo Gusto (4/10):

    Pedro'ya yaptığı harika ortayı da dahil olmak üzere bazı iyi hücum anlarında rol aldı. Kendi kalesine attığı golü ancak kendisi açıklayabilir.

    Wesley Fofana (3/10):

    Brobbey karşısında zor anlar yaşadı ve elle oynama nedeniyle penaltı kararı verilmesinden kurtuldu. Birkaç kez dönüşte yakalandı ve Isidor'u düşürdüğü için ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

    Levi Colwill (6/10):

    Maçın başında Brobbey'in şutunu engellemek için hayati bir müdahale yaptı. Aslında savunmada oldukça iyiydi ancak etrafındakiler tarafından büyük ölçüde yüzüstü bırakıldı.

    Jorrel Hato (3/10):

    Golün hemen öncesinde hava topunda feci şekilde yenildi ve topla kendinden emin görünmüyordu. Ayrıca ikinci golün hazırlık aşamasında da çaresiz kaldı ve hemen ardından oyundan alındı. Vay canına.

    Orta saha

    Moises Caicedo (5/10):

    Olağandışı bir şekilde halsiz ve topla biraz hantal görünüyordu. Uzun pasları en iyi seviyesinde değildi ve ikili mücadelelerde zorlandı.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Her zamanki etkisini gösteremedi ve hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Muhtemelen veda maçı olan bu karşılaşmada sarı kart görerek maçı tamamladı.

    Cole Palmer (6/10):

    İngiltere milli takım kadrosuna alınmaması nedeniyle moral bozukluğu yaşayan oyuncu, maçın başında çok iyi bir şut pozisyonunda daha iyi bir performans sergilemeliydi. Ancak sağ kanatta her zaman tehlikeli bir oyuncu oldu ve uzak mesafeden attığı golle ödüllendirildi.

    Saldırı

    Pedro Neto (6/10):

    Sıkı koştu ve rakip kaleye tehdit oluşturdu, Palmer'ın golünde asist yaptı. Kırmızı kartın ardından oyundan çıktı.

    Joao Pedro (5/10):

    Birkaç metre mesafeden kafayı bir şekilde ıskaladı. Oyuna dahil olmak için elinden geleni yaptı ancak forvette tek başına kaldı.

    Marc Cucurella (4/10):

    Hücum ve savunma arasında biraz kayboldu, ilk golde de ortada yoktu. Kötü bir pas hatasından sonra Colwill tarafından kurtarıldı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Reece James (6/10):

    Orta sahada durumu sakinleştirdi ve Cucurella'nın savunmaya kaymasına olanak sağladı.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Savunmada Fofana'nın yerini aldı. Önemli bir müdahale yaptı.

    Josh Acheampong (N/A):

    Maçı sağlamlaştırmak için son dakikalarda oyuna girdi.

    Liam Delap (N/A):

    Maçın sonlarında oyuna girdi ancak yine bir fark yaratamadı.

    Calum McFarlane (4/10):

    Geçici görev süresinin sonu, onun istediği gibi olmadı. Chelsea, maçın ilk düdüğünden itibaren dağınıktı ve açıkçası hak ettiklerini aldı.