Chelsea, Serie A’nın yıldız oyuncusu için 47 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı; Xabi Alonso ise ilk büyük transferine bir adım daha yaklaştı

Chelsea’de Alonso döneminin şafağı, kulübün Atalanta’nın savunma oyuncusu Palestra ile anlaşmaya varmasıyla resmen başladı. 43 milyon sterlinin üzerinde olduğu ve ek ödemelerle birlikte 47 milyon sterline doğru yükseldiği tahmin edilen transfer ücreti, eski Bayer Leverkusen teknik direktörünün Mayıs ayında Liam Rosenior’un halefi olarak atanmasından bu yana gerçekleştirilen ilk önemli transferi temsil ediyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, anlaşma artık “işte başlıyoruz” denilecek kadar kesinleşti. Romano, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Tüm taraflar arasında sözlü anlaşma sağlandı. Atalanta, 55 milyon avronun üzerinde bir ücret ve satış payı maddesi içeren bir paket alacak; yetenekli İtalyan sağ bek ile uzun vadeli bir sözleşme imzalanacak. Chelsea, Inter’in transferini engelledi ve Xabi Alonso için yeni bir yetenek kazandı” dedi.











