Getty Images
Çeviri:
Chelsea, Serie A’nın yıldız oyuncusu için 47 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı; Xabi Alonso ise ilk büyük transferine bir adım daha yaklaştı
Alonso ilk büyük hedefini gerçekleştirdi
Chelsea’de Alonso döneminin şafağı, kulübün Atalanta’nın savunma oyuncusu Palestra ile anlaşmaya varmasıyla resmen başladı. 43 milyon sterlinin üzerinde olduğu ve ek ödemelerle birlikte 47 milyon sterline doğru yükseldiği tahmin edilen transfer ücreti, eski Bayer Leverkusen teknik direktörünün Mayıs ayında Liam Rosenior’un halefi olarak atanmasından bu yana gerçekleştirilen ilk önemli transferi temsil ediyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, anlaşma artık “işte başlıyoruz” denilecek kadar kesinleşti. Romano, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Tüm taraflar arasında sözlü anlaşma sağlandı. Atalanta, 55 milyon avronun üzerinde bir ücret ve satış payı maddesi içeren bir paket alacak; yetenekli İtalyan sağ bek ile uzun vadeli bir sözleşme imzalanacak. Chelsea, Inter’in transferini engelledi ve Xabi Alonso için yeni bir yetenek kazandı” dedi.
- Getty Images Sport
İtalyan şampiyonunu yenmek
Chelsea’nin Palestra’yı transfer etmeyi başarması, özellikle de Inter’in transferini son anda engelleyebilmiş olmaları nedeniyle, önemli bir niyet beyanıdır. İtalyan şampiyonunun, Cagliari’deki muhteşem kiralık döneminin ardından – bu dönemde Palestra, Serie A’nın en iyi savunma oyuncusu seçilmişti – bu oyuncuyu kadrosuna katması yaygın olarak bekleniyordu. Ancak son 24 saatte yürütülen yoğun görüşmelerin ardından rüzgâr Londra’nın lehine döndü.
Inter, genç oyuncuyu İtalya’da tutmak istese de, haberlere göre Chelsea’nin sunduğu kişisel şartlarla rekabet edemedi. Kısa süre önce İtalya milli takımında ilk kez A milli takım formasını giyen Palestra’nın, Premier Lig devi Chelsea’nin Atalanta’nın belirlediği bedeli karşıladıktan sonra tercih ettiği kulübün Chelsea olduğu belirtiliyor. Her iki kanatta da kanat bek veya geleneksel bek olarak oynayabilen oyuncunun çok yönlülüğü, en önemli özelliklerinden biri olarak görülüyor.
Yaz bakım çalışmaları hızla devam ediyor
Palestra’nın yakında gerçekleşecek transferi, Chelsea için yoğun geçmesi beklenen transfer döneminin sadece başlangıcı. Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırarak Premier Lig’i hayal kırıklığı yaratan 10. sırada tamamlayan kulüp, Alonso’ya rekabet edebilmesi için gerekli takviyeleri sağlamaya kararlı. Haberlere göre Blues, Strasbourg’un orta saha oyuncusu Valentin Barco’yu da kadrosuna katmak üzere ve merkez savunma ile forvet hattında takviyeler bekleniyor. Takım, Sporting CP’den 40 milyon sterlin karşılığında transfer edilecek kanat oyuncusu Geovany Quenda ve Strasbourg’un forveti Emmanuel Emegha dahil olmak üzere, daha önce anlaşmaya varılan transferlerle şimdiden güçlendirilmeye hazırlanıyor. Transfer stratejisi, Alonso’nun taktiksel rehberliği altında gelişime açık, seçkin genç yeteneklere odaklanmaya devam ediyor.
- Getty Images
Stamford Bridge’de hesapları dengelemek
Büyük isimlerin takıma katılmasıyla birlikte, şişkin kadroyu daraltma ihtiyacı da kaçınılmaz hale geliyor. Chelsea, Marc Cucurella’nın Real Madrid’e transferini çoktan onayladı; bu hamle hem sahada hem de maaş bütçesinde yer açılmasına yardımcı oldu. Alonso’nun kadro seçeneklerini daha da netleştirmeye çalışmasıyla birlikte daha fazla oyuncunun ayrılması bekleniyor.
Kulüp yönetimi, rekor düzeyde harcamaların yaşandığı birkaç transfer döneminin ardından mali dengeyi sağlama gerekliliğinin farkında. Ancak Palestra’nın transferi, yönetim kurulunun Alonso’nun vizyonuna tam olarak bağlı kaldığını gösteriyor.