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Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İngiliz milli takım savunma oyuncusu John Stones’un Manchester City’den bedelsiz olarak ayrılmasının ardından, bu oyuncuyu transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmayı değerlendiriyor
Stones, savunma pozisyonunda öne çıkıyor
Daily Mail’e göre, kulübün üst düzey yetkilileri daha önce 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili spekülasyonları önemsiz göstermeye çalışmış olsa da, Chelsea, Stones için ciddi bir transfer girişimi yapmayı değerlendiriyor. Eski Everton oyuncusu, İngiltere’nin Arjantin’e karşı yarı finalde mağlup olduğu zorlu 2026 Dünya Kupası kampanyasının ardından şu anda hak ettiği bir tatilin tadını çıkarıyor. Serbest oyuncu statüsü, transfer ücreti ödemeden kanıtlanmış üst düzey deneyime sahip bir oyuncu arayan kulüpler için onu cazip bir kısa vadeli çözüm haline getiriyor.
Mikel Arteta’nın William Saliba’nın sakatlığı nedeniyle savunmada takviye yapmayı düşünmesi nedeniyle, Arsenal’in de birçok kez Premier Lig şampiyonu olmuş bu oyuncuya ilgi duyduğu belirtiliyor. Chelsea, geçmişte tecrübeli liderleri savunma hattına dahil ederek başarıya ulaşmış ve bu strateji, Thiago Silva’nın etkisiyle kanıtlanmış bir stratejidir.
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Bournemouth, Scott’a yönelik teklifi reddetti
Stones’u transfer etme çabaları sürerken, Chelsea, Bournemouth’un orta saha oyuncusu Alex Scott’ı kadrosuna katma yolunda bir engelle karşılaştı. Haberde, Salı günü yapılan 64 milyon sterlinlik resmi teklifin “Cherries” tarafından reddedildiği belirtiliyor; Güney Kıyısı kulübü, oyuncunun yeni sözleşme imzalamayı reddetmesine rağmen, oyuncunun satılık olmadığını vurguluyor.
Stones ve Scott’ın peşinde koşma çabaları, hücum hattına yapılan büyük yatırımlarla paralel olarak devam ediyor; zira Chelsea, Aston Villa’dan Morgan Rogers’ı rekor bir bedel karşılığında transfer ettiğini resmen duyurdu. Kulübün transfer hamlesi, yeni atanan teknik direktör Xabi Alonso’ya Avrupa kupalarına geri dönmek için gerekli araçları sağlamaya odaklanıyor. Ancak, orta saha oyuncusunun ilgisi Londra’dan gelen teklifler nedeniyle başka yöne kaymış olsa da, Bournemouth’un değer biçimi konusunda kararlı kalması nedeniyle Scott’ı kadroya katmak zorlaşıyor.
Savunma oyuncuları listesi genişliyor
Stones’un yanı sıra, Blues, Crystal Palace’ın savunma oyuncusu Maxence Lacroix için de aktif olarak görüşmeler yürütüyor. Chelsea’nin ortak sahibi Behdad Eghbali ile Palace başkanı Steve Parish arasında New York’ta üst düzey görüşmelerin yapıldığı bildiriliyor.
Defans için değerlendirilen diğer isimler arasında, Chelsea'nin scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen 21 yaşındaki Como oyuncusu Jacobo Ramon da yer alıyor. Kulüp, kadro derinliğini sağlamak amacıyla transfer dönemi kapanmadan en az bir yeni stoper transferi yapmaya kararlı. Bu arayış, rakip takımların Cobham'dan ayrılması için defalarca teklifte bulunmasına rağmen kulüpte kalmayı tercih eden Josh Acheampong'un varlığına rağmen devam ediyor.
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Alonso yönetimindeki sezon öncesi hazırlıklar
Transfer draması devam ederken Alonso, takımını Avustralya’nın Sidney kentinde yapılacak sezon öncesi turu için hazırlıyor. Takımın hafta sonunda yola çıkması planlanıyor, ancak seyahate katılacak tam kadro henüz açıklanmadı.
Acheampong ve diğer akademi mezunları, özellikle Chelsea’nin bu sezon kadrosunu rotasyona sokabileceği Avrupa maçları olmadığı için, tur sırasında kendilerini göstermeye can atacaklar. Bazı genç oyuncular, kiralık transferlerini sonuçlandırmak üzere geride bırakılabilirken, seyahate çıkanlar ise Alonso’nun uzun vadeli taktik planlarında yer bulmak için mücadele edecekler.
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