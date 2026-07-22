Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İngiliz milli takım savunma oyuncusu John Stones’un Manchester City’den bedelsiz olarak ayrılmasının ardından, bu oyuncuyu transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmayı değerlendiriyor

Daily Mail’e göre, kulübün üst düzey yetkilileri daha önce 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili spekülasyonları önemsiz göstermeye çalışmış olsa da, Chelsea, Stones için ciddi bir transfer girişimi yapmayı değerlendiriyor. Eski Everton oyuncusu, İngiltere’nin Arjantin’e karşı yarı finalde mağlup olduğu zorlu 2026 Dünya Kupası kampanyasının ardından şu anda hak ettiği bir tatilin tadını çıkarıyor. Serbest oyuncu statüsü, transfer ücreti ödemeden kanıtlanmış üst düzey deneyime sahip bir oyuncu arayan kulüpler için onu cazip bir kısa vadeli çözüm haline getiriyor.

Mikel Arteta’nın William Saliba’nın sakatlığı nedeniyle savunmada takviye yapmayı düşünmesi nedeniyle, Arsenal’in de birçok kez Premier Lig şampiyonu olmuş bu oyuncuya ilgi duyduğu belirtiliyor. Chelsea, geçmişte tecrübeli liderleri savunma hattına dahil ederek başarıya ulaşmış ve bu strateji, Thiago Silva’nın etkisiyle kanıtlanmış bir stratejidir.



