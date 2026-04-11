Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa Enzo Fernandez'i 'muhtemelen satmak zorunda kalacak'

Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın mali sonuçları, Chelsea yönetimi üzerinde giderek daha ağır bir yük oluşturmaya başladı. Avrupa’nın en prestijli turnuvasından elde edilecek gelir olmadan, kulüp son transfer dönemlerinde yaptığı yüksek harcamaların ardından mali dengesini sağlamak için baskı altında kalabilir. Böyle bir senaryoda, Fernandez önemli bir gelir elde etmek amacıyla satılabilecek en gerçekçi ve yüksek değerli varlık olarak öne çıkıyor. Arjantinli orta saha oyuncusu, kadrodaki en değerli oyunculardan biri olmaya devam ediyor; bu da kulübün mali düzenlemelere uyması gerektiğinde onu mantıklı bir aday haline getiriyor.

Chelsea yönetimi, Premier Lig'de ilk dörtte yer alamamanın kulübün finansal durumunu önemli ölçüde etkileyeceğinin farkında. Sonuç olarak, AS'ye göre, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı kaybedilirse, yaz aylarında Fernandez'in satılması giderek daha gerçekçi bir olasılık olarak görülüyor.