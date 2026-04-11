Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa Enzo Fernandez'i 'muhtemelen satmak zorunda kalacak'
Mali sorunlar büyük çaplı bir satışa yol açabilir
Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın mali sonuçları, Chelsea yönetimi üzerinde giderek daha ağır bir yük oluşturmaya başladı. Avrupa’nın en prestijli turnuvasından elde edilecek gelir olmadan, kulüp son transfer dönemlerinde yaptığı yüksek harcamaların ardından mali dengesini sağlamak için baskı altında kalabilir. Böyle bir senaryoda, Fernandez önemli bir gelir elde etmek amacıyla satılabilecek en gerçekçi ve yüksek değerli varlık olarak öne çıkıyor. Arjantinli orta saha oyuncusu, kadrodaki en değerli oyunculardan biri olmaya devam ediyor; bu da kulübün mali düzenlemelere uyması gerektiğinde onu mantıklı bir aday haline getiriyor.
Chelsea yönetimi, Premier Lig'de ilk dörtte yer alamamanın kulübün finansal durumunu önemli ölçüde etkileyeceğinin farkında. Sonuç olarak, AS'ye göre, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı kaybedilirse, yaz aylarında Fernandez'in satılması giderek daha gerçekçi bir olasılık olarak görülüyor.
Menajer, kulüple olan anlaşmazlığın çözüldüğünü vurguluyor
Fernandez'in Chelsea'nin davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırılması ve bunun sonucunda geçici olarak kadro dışı bırakılması üzerine son günlerde gerginlikler yaşandı. Bu durum, oyuncunun Real Madrid'e transfer olabileceğine dair yaptığı açıklamalardan kaynaklanıyordu. Fernandez'in menajeri Javier Pastore, Enzo ile kulübün o günden bu yana "barıştığını" ve oyuncunun bir özür metni yayınladığını vurguladı.
Real Madrid'in ilgisi, hikayenin ana unsurlarından biri olmaya devam ediyor
Fernandez’in uzun vadeli geleceğine dair spekülasyonlar hâlâ devam ediyor. Los Blancos, Dünya Kupası şampiyonu orta saha oyuncusuna uzun süredir hayranlık duyuyor ve kulüp, sık sık bu oyuncuyla ilgili transfer söylentileriyle anılıyor. Chelsea için Fernandez'i satmak, mali baskıyı hafifletirken, 2023'te Benfica'ya ödenen İngiliz rekoru niteliğindeki transfer ücretinin büyük bir kısmını geri kazanmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle, kulüp nihayetinde onu satmaya karar verirse, önümüzdeki aylar bir nevi deneme süresi işlevi görebilir. Sezonu güçlü bir şekilde bitirmek, Chelsea'nin pazarlık pozisyonunu da güçlendirecek ve ilgilenen kulüplerden yüksek bir ücret talep etmelerini sağlayacaktır.
Şimdi ne olacak?
Fernandez, kulüp tarafından verilen cezasını hâlâ çekiyor ve Pazar günü Chelsea'nin Manchester City ile oynayacağı Premier Lig maçında forma giyemeyecek. Önümüzdeki hafta sonu Manchester United karşısında Blues'un kadrosuna geri dönmesi bekleniyor.