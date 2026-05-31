AFP
Çeviri:
Chelsea, Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilginin ardından Arsenal’e bir mesaj gönderirken, “Londra’nın Kupa Evi”ne yönelik acımasız alaycı sözleri nedeniyle “bir kırmızı kart daha hak ediyor”
Penaltı acısının ardından Blues tuzu biber ekiyor
Chelsea, Cumartesi gecesi Arsenal'in yaralarına tuz basmakta hiç vakit kaybetmedi; Blues'un sosyal medya ekibi, Gunners'ın tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanamamasını hedef aldı. Puskas Arena'da 1-1 berabere biten maçın ardından, penaltı atışlarında Gabriel'in kaçırdığı penaltı, Fransız devine kupayı kazandıran ölümcül bir hata oldu.
Arsenal oyuncuları yenilginin şokunu henüz atlatamamışken, Chelsea'nin resmi hesapları, "Londra'nın Kupa Evi'ni ziyaret edin" sloganıyla stadyum turları için bir reklam yayınladı. Gönderide Şampiyonlar Ligi kupası öne çıkarılmıştı ve bu, Blues'un 2012 ve 2021'de bu turnuvayı kazanan başkentteki tek kulüp olduğunu soğukkanlılıkla hatırlatıyordu.
Stamford Bridge sosyal medya ekibi esprili bir geri dönüş yaptı
İlk alaycı paylaşımdan birkaç saat sonra, Chelsea'nin sosyal medya ekibi bu tartışmaya daha esprili bir üslupla değindi. Kulüp, 2025-26 sezonundaki disiplin sorunlarına atıfta bulunarak şu mesajı paylaştı: "O son paylaşım için muhtemelen bir kırmızı kart daha hak ettik! Ama ciddiyetle, Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki harika performansından dolayı Arsenal'i tebrik ediyoruz. Gelecek sezon sizinle yeniden mücadeleye başlamayı dört gözle bekliyoruz." "Bir kırmızı kart daha" yorumu, Chelsea'nin sahada rekor kıran sezonuna yönelik alaycı bir göndermeydi; kulüp, Premier League'de toplam sekiz kırmızı kart görmüştü.
Premier Lig rakipleri de Şampiyonlar Ligi'nde alaycı yorumlara katıldı
Arsenal'in Avrupa'daki kötü gidişatından keyif alan tek takım Chelsea değildi. Kısa süre önce Conference League şampiyonluğunun tadını çıkaran Crystal Palace da, "Avrupa şampiyonu" başlığıyla kupa kaldırma fotoğrafını paylaşarak Gunners'la dalga geçti. Nottingham Forest da bu alaylara hemen katıldı. Küme düşme hattının sadece beş puan üzerinde bitirmesine rağmen, Forest kulüp efsanesi John Robertson'ın arka arkaya kazandıkları Avrupa Kupalarının ilkini kaldırırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak alaycı bir gönderme yaptı.
Bu, Arsenal'in iç sahadaki hakimiyetine rağmen, Avrupa'da bir yıldız oyuncunun olmaması durumunun rakipler için hala bir hedef olduğunu gösteren bir başka kanıt oldu.
Arteta ve Rice, enkazı toplamakla görevlendirildi
Sosyal medyadaki alaycı yorumların ötesinde, Arteta yenilginin şekli karşısında duyduğu büyük üzüntüyü dile getirerek şöyle konuştu: "Turnuva boyunca finale kadar bu kadar istikrarlı bir performans sergiledikten sonra penaltılarla kaybetmek kabullenmesi çok zor. Bu gerçekten zor bir durum." Orta saha oyuncusu Declan Rice de, şans oyununa benzeyen bir yenilgiyle sona eren sezonun ardından teknik direktörünün duygularını paylaştı. "Çok üzücü. Şampiyonlar Ligi finalini penaltılarla kaybetmek yıkıcı bir şey," diye itiraf etti Rice.
Bu büyük hayal kırıklığına rağmen, Londra'daki hiyerarşi değişmediği için Arsenal'in ciddi bir şampiyonluk adayı olmaya devam edeceği görülüyor.