Chelsea, Sam Kerr’in yerini nasıl dolduracak? Khadija Shaw, Salma Paralluelo ve Felicia Schroder’in teklifleri reddetmesinin ardından Blues’un forvet arayışı kritik bir noktaya geldi

Khadija Shaw, Sonia Bompastor’un takımının başlıca transfer hedefi idi ve Manchester City’nin yıldız oyuncusu, kuzeybatıda imzaladığı sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kala bir ara Chelsea’ye transfer olacağı kesin gibi görünüyordu. Ancak gol kahramanlığıyla City’yi 10 yıl sonra ilk kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğuna taşıyarak lig ve kupa dublesinin bir parçası haline geldikten kısa bir süre sonra, Shaw tüm haberlerin aksine takımda kalacağını kesin bir dille açıkladı.

Ardından dikkatler, geçen yıl Hacken’in İsveç Damallsvenskan şampiyonluğunu kazanmasında 30 gol atıp 9 asist yapan ve Mayıs ayında takımını ilk Avrupa Kupası şampiyonluğuna taşıyan gol makinesi 19 yaşındaki Felicia Schroder’e yöneldi. Ancak geçen ay bu genç oyuncu için dünya rekoru niteliğinde bir teklifte bulunmasına rağmen, Chelsea bu yarışta yine son anda geride kaldı; Real Madrid, Schroder'i kadrosuna katma yarışını kazandı ve geçen hafta oyuncunun transferini duyurdu.

"Talihsizlikler üçer üçer gelir" derler; Chelsea'nin talihsiz üçlüsünü ise, Barcelona'daki sözleşmesi sona eren Salma Paralluelo'nun Blues'a katılma teklifini reddetmesi tamamladı. İspanya milli takım oyuncusu, geçen ay Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol attı ve Avrupa'nın birçok elit kulübü tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor; bunlardan biri, Blues yerine onun bir sonraki durağı olacak.

Peki, tüm bunlar Chelsea’yi ne duruma düşürüyor? Yedi yıldır WSL’de en az gol attıkları ve aynı süre içinde ilk kez şampiyonluğu kaçırdıkları sezondan sonra toparlanmaya çalışan Sonia Bompastor’un takımının planı şimdi ne olacak? Çünkü yaz transfer döneminin bu erken aşamasında bile piyasada pek fazla seçenek kalmadı.