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Chelsea striker search GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Chelsea, Sam Kerr’in yerini nasıl dolduracak? Khadija Shaw, Salma Paralluelo ve Felicia Schroder’in teklifleri reddetmesinin ardından Blues’un forvet arayışı kritik bir noktaya geldi

Analysis
Chelsea FC Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
S. Kerr
K. Shaw
Felicia Schroeder
A. Beever-Jones
M. Ramirez
S. Paralluelo
M. Katoto
R. Leuchter
M. Agyemang
FEATURES

Bu yaz transfer döneminde bir forvet transferi, Chelsea için en önemli öncelikti. Catarina Macario Mart ayında kulüpten ayrıldı; ardından Sam Kerr de sezon sonunda takımdan ayrıldı. Bu durum, Blues’u geçen sezon sadece bir dakika forma giyen Mayra Ramirez ve sözleşmesi sona ermek üzereyken geleceği hakkında henüz bir açıklama yapılmayan Aggie Beever-Jones ile baş başa bıraktı. Ancak Chelsea’nin en çok istediği üç ismin artık başka kulüplerle anlaşmış olmasıyla, kulübün birinci sınıf bir santrfor arayışında bundan sonra ne yapacağı merak konusu.

Khadija Shaw, Sonia Bompastor’un takımının başlıca transfer hedefi idi ve Manchester City’nin yıldız oyuncusu, kuzeybatıda imzaladığı sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kala bir ara Chelsea’ye transfer olacağı kesin gibi görünüyordu. Ancak gol kahramanlığıyla City’yi 10 yıl sonra ilk kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğuna taşıyarak lig ve kupa dublesinin bir parçası haline geldikten kısa bir süre sonra, Shaw tüm haberlerin aksine takımda kalacağını kesin bir dille açıkladı.

Ardından dikkatler, geçen yıl Hacken’in İsveç Damallsvenskan şampiyonluğunu kazanmasında 30 gol atıp 9 asist yapan ve Mayıs ayında takımını ilk Avrupa Kupası şampiyonluğuna taşıyan gol makinesi 19 yaşındaki Felicia Schroder’e yöneldi. Ancak geçen ay bu genç oyuncu için dünya rekoru niteliğinde bir teklifte bulunmasına rağmen, Chelsea bu yarışta yine son anda geride kaldı; Real Madrid, Schroder'i kadrosuna katma yarışını kazandı ve geçen hafta oyuncunun transferini duyurdu.

"Talihsizlikler üçer üçer gelir" derler; Chelsea'nin talihsiz üçlüsünü ise, Barcelona'daki sözleşmesi sona eren Salma Paralluelo'nun Blues'a katılma teklifini reddetmesi tamamladı. İspanya milli takım oyuncusu, geçen ay Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol attı ve Avrupa'nın birçok elit kulübü tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor; bunlardan biri, Blues yerine onun bir sonraki durağı olacak.

Peki, tüm bunlar Chelsea’yi ne duruma düşürüyor? Yedi yıldır WSL’de en az gol attıkları ve aynı süre içinde ilk kez şampiyonluğu kaçırdıkları sezondan sonra toparlanmaya çalışan Sonia Bompastor’un takımının planı şimdi ne olacak? Çünkü yaz transfer döneminin bu erken aşamasında bile piyasada pek fazla seçenek kalmadı.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Beklentilerin altında kalan rakamlar

    Rakamlar yalan söylemez; Chelsea geçen sezon gol konusunda pek iyi değildi. 2018-19 sezonundan bu yana, yani WSL şampiyonluğuyla sonuçlanmayan son sezonlarından bu yana, Blues'un ligde attığı gol sayısı, geçtiğimiz sezon attığı 44 golün altına hiç düşmemişti. Beklenen gol istatistiklerine göre ise, küme düşen Leicester City, sondan üçüncü West Ham ve yeni yükselen London City Lionesses olmak üzere sadece üç takım, gol önünde daha kötü performans sergilemişti. Chelsea’nin şut dönüşüm oranı da WSL’de en düşük üçüncü oran olarak kaydedildi; bu oran, sadece Leicester ve West Ham’ın üzerindeydi.

    Buna zaman zaman kontrol edilemeyen faktörler de katkıda bulundu. Örneğin Kerr, sezon başında 20 aylık bir sakatlık arasından yeni dönmüştü ve formuna kavuşması zaman aldı; Ramirez ise hamstring sorunu nedeniyle tüm sezonu kaçırdı. Beever-Jones ve Macario da sakatlıklarla boğuştu; bu durum, Bompastor’un zaman zaman Lauren James veya Alyssa Thompson’ı pozisyonlarının dışında oynatarak santrfor rolünü doldurmasına neden oldu.

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  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Geriye kalan tek öne çıkan isim

    O dönemde tüm işaretler, Chelsea için santrfor pozisyonunun ciddi bir öncelik olduğunu gösteriyordu; bu nedenle, Blues’un yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, Ocak ayında bu pozisyona daha fazla odaklanılmaması biraz şaşırtıcıydı. Özellikle piyasada kendini kanıtlamış forvetlerin bu kadar az olduğu bir ortamda Shaw ile ilgili söylentiler mantıklı geliyordu, ancak o Manchester'da kalmayı tercih etti. Ardından istek listesinde yüksek potansiyele sahip Schroder vardı, ancak Chelsea'nin devasa bir teklifine rağmen geçen hafta Madrid'e transferi açıklandı.

    Paralluelo, piyasada kalan en göze çarpan isim ancak o da Chelsea'ye hayır dedi. The Athletic'e göre, Blues bu ayın başlarında Paralluelo'ya bir teklifte bulundu ancak bu teklif, oyuncunun yıllık 1 milyon sterlini aşan maaş talebini karşılamadığı için reddedildi.

    22 yaşındaki oyuncu ilgi çekici bir isim. Bazen santrfor, bazen de kanat oyuncusu olarak görev yapan Paralluelo, profesyonel kariyerinde hem göz doldurdu hem de beklentileri karşılayamadı; genç yaşında henüz uzun vadeli bir istikrar yakalayabilmiş değil. Arsenal, Lyon, Paris Saint-Germain ve mali gücü yüksek London City, Paralluelo’nun bu noktaya ulaşmasına yardımcı olma onurunu elde etmek için rekabet ederken, Chelsea ise başka yerlerde daha iyi bir yatırım yapabileceğine açıkça inanıyor.

  • Marie-Antoinette Katoto Lyon Women 2025-26Getty Images

    Diğer birkaç seçkin aday

    Bu neresi olabilir? Acaba Marie-Antoinette Katoto’nun PSG’den büyük yankı uyandıran transferinden bu yana henüz tam anlamıyla parlayamadığı Lyon mu?

    Fransız milli oyuncu, başkentten gergin bir ayrılığın ardından geçen yaz kulüp değiştirdi. PSG'den ayrılırken, 223 maçta attığı 180 golle kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti. Ancak OL'deki ilk sezonunda ligde sadece altı, Şampiyonlar Ligi'nde ise bir gol attı; özellikle Avrupa'da, Ada Hegerberg ile 9 numara pozisyonu için rekabet içinde olduğu için ilk 11'de yer bulmakta zorlandı.

    Geçen yaz dört yıllık sözleşme imzalayan Katoto’nun Lyon tarafından satılacağına dair hiçbir işaret yok. Ne de olsa, kariyeri boyunca istikrarlı bir şekilde parlak bir golcü olmuştur ve Jonatan Giraldez’in oyun stiline uyum sağlama sürecinde yaşadığı bu tek vasat sezon, büyük bir endişe kaynağı olmayacaktır.

    Ancak Chelsea, hücumunun odak noktası olacak üst düzey bir santrfor transfer etmek istiyorsa, Katoto, şu anda kendi kulübünde ideal bir pozisyonda bulunmayan ve dolayısıyla Chelsea’nin sunabileceği cazip tekliflere karşı bağışık olan, akla gelen birkaç seçkin isimden biri.

  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    Bir sonraki adıma hazır mısınız?

    Katoto dışında, dünya çapında ve elit seviyede başka isimler bulmak zor. Orlando Pride'dan Barbra Banda'nın ABD'deki sözleşmesinin sadece bir yılı kaldı; dolayısıyla doğal olarak dikkatleri üzerine çekecek ve muhtemelen başka kulüplerden teklifler alacaktır. Bununla birlikte, onu Florida'dan koparmak için muhtemelen çok büyük bir teklif gerekecektir. Öte yandan Temwa Chawinga, arka arkaya iki sezonda NWSL MVP ve Altın Ayakkabı ödüllerini kazandıktan sonra, Kansas City Current ile yeni bir üç yıllık sözleşme imzaladı.

    Henüz o elit seviyeye tam olarak ulaşmamış ancak oraya ulaşabileceğinin sinyallerini vermiş olan Chelsea için belki de en iyi diğer seçenek Romee Leuchter’dir. 2024 yazında PSG tarafından transfer edilen Leuchter, ilk sezonunda Katoto'nun yedeği olarak oynadıktan sonra, Fransız milli oyuncunun ayrılmasının ardından geçen sezon başrolü üstlendi. Bu statüyle Leuchter, sadece 17 maçta ilk 11'de yer alarak 18 gol atarak Premiere Ligue'in gol kralı oldu.

    Leuchter henüz 25 yaşında, sözleşmesinin son yılına giriyor ve haklı nedenlerle en iyi kulüplerin radarında yer alacaktır.

  • Michelle Agyemang England Euro 2025Getty

    Yüksek potansiyele sahip adaylar mı arıyorsunuz?

    Yoksa Chelsea, Schroder ile denedikleri yola benzer bir yol mu izlemek istiyor? Dünya çapında bir yıldız olabileceğine inandıkları genç bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak mı istiyorlar? Buradaki sorun, Schroder gibi oyuncuların her yerde bulunmamasıdır. 19 yaşında Avrupa’nın en golcü oyuncularından biri olarak, o tam anlamıyla bir istisnadır.

    Büyük sahnelerde çok yüksek seviyede performans gösterme yeteneği sergilemiş ve bir sonraki adıma hazır olabilecek genç forvetler arasında bu sınıfa giren tek isimlerden biri, Chelsea’nin en büyük rakiplerinden biri olan Arsenal’de forma giyen 20 yaşındaki İngiltere milli takım oyuncusu Michelle Agyemang’dır. Hala ön çapraz bağ sakatlığından iyileşme sürecinde olsa da Agyemang, Euro 2025’te en yüksek baskı altında bile performans gösterme yeteneğini sergiledi; turnuvadaki katkıları, Lionesses’in şampiyonluk unvanını korumasına yardımcı oldu.

    Ancak Arsenal’in A takımına girme yolu son derece rekabetçidir; özellikle de beklendiği gibi Gunners, halihazırda Alessia Russo ve Stina Blackstenius’un yer aldığı santrfor kadrosuna Selina Cerci’yi de katarsa durum daha da zorlaşacaktır. Agyemang’ı transfer etmek Chelsea için potansiyel olarak imkansız bir hamle olabilir, ancak büyük kulüplerin hem bu yaz hem de ileriki dönemlerde onun durumunu takip etmemesi aptallık olur.

    Piyasada başka üst düzey genç forvetler de var, ancak bunlar henüz kendilerini kanıtlamamış ve özellikle takıma hemen katkı sağlamaları söz konusu olduğunda çok daha fazla risk teşkil eden oyuncular.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Hedefler azalıyor

    Chelsea’nin forvet durumu şu anda tam bir kabus sayılmaz. Bu yılın başlarında ESPN tarafından Real Madrid ile adı anılsa da Ramirez hâlâ kulüpte ve Schroder’in İspanya’nın başkentine transferi, kulübün Kolombiya milli oyuncusuna olan ilgisini azaltabilir. Ramirez, geçen sezon hamstring sakatlığı nedeniyle çok zor bir yıl geçirdi, ancak Haziran başında milli takımında iki maça çıktı; bu da olumlu bir işaret. Ramirez’in 2024-25 sezonunda Chelsea’ye kattıkları da mükemmeldi ve Bompastor, onun 2026-27 sezonunda da aynı performansı sergileyeceğini umuyor.

    Beever-Jones'un da bu yaz sözleşmesi sona ermesine ve henüz yenileme konusunda bir açıklama yapılmamasına rağmen kulüpte kalması bekleniyor; ayrıca gerekirse forvet hattında James ve Thompson da seçenekler arasında yer alıyor. Ancak Chelsea'nin geçen yıl öğrendiği gibi, bir veya iki sakatlık kadro derinliğini hızla ortadan kaldırabilir ve özellikle gol atma konusunda etkili olursa, kupa mücadelesi söz konusu olduğunda ciddi sorunlara yol açabilir.

    Blues, WSL’nin zirvesine geri dönmek istiyorsa, bu yaz fark yaratabilecek bir forvet transfer etmelidir. Bu kim olacak? Bu konu giderek daha belirsiz hale geliyor.