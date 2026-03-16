Chelsea, Roman Abramovich'in sahipliği döneminde Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle transfer yasağı ve yüklü bir para cezasına çarptırıldı

Premier Lig, Pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada, Chelsea'nin Abramovich'in kulüp sahibi olduğu dönemde yaşanan eksik mali raporlama ve ödenmemiş ödemelerle ilgili vakaları kendi inisiyatifiyle bildirmesinin ardından cezalandırıldığını doğruladı. Söz konusu olaylar on yıldan fazla bir süre öncesine ait.

Chelsea'nin önümüzdeki dokuz ay boyunca akademi oyuncularını kadroya kaydedemeyeceği kararlaştırıldı, ancak birinci takım kadrosuna oyuncu transferi konusunda bir başka acil yasaktan kurtuldu. Chelsea, 18 yaş altı oyuncuların transferine ilişkin kurallarla ilgili olarak 2019 yılında FIFA tarafından ilk olarak iki transfer dönemi boyunca yasaklanmıştı, ancak itirazın ardından bu süre bir transfer dönemine indirilmişti.

Bunun yerine, Chelsea'ye üst düzey transfer yasağı konusunda iki yıllık ertelenmiş ceza verilecek, yani başka ihlallerde bulunmadıkları sürece bu cezayı çekmek zorunda kalmayacaklar. Ayrıca, daha önce bu tür düzenleme ihlalleri nedeniyle bir ceza öngörülmüş olmasına rağmen, Chelsea'nin Premier Lig'deki puanından herhangi bir kesinti yapılmayacak.