Chelsea, Roman Abramovich'in sahipliği döneminde Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle transfer yasağı ve yüklü bir para cezasına çarptırıldı
Chelsea, Premier Lig'den dersini aldı
Premier Lig, Pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada, Chelsea'nin Abramovich'in kulüp sahibi olduğu dönemde yaşanan eksik mali raporlama ve ödenmemiş ödemelerle ilgili vakaları kendi inisiyatifiyle bildirmesinin ardından cezalandırıldığını doğruladı. Söz konusu olaylar on yıldan fazla bir süre öncesine ait.
Chelsea'nin önümüzdeki dokuz ay boyunca akademi oyuncularını kadroya kaydedemeyeceği kararlaştırıldı, ancak birinci takım kadrosuna oyuncu transferi konusunda bir başka acil yasaktan kurtuldu. Chelsea, 18 yaş altı oyuncuların transferine ilişkin kurallarla ilgili olarak 2019 yılında FIFA tarafından ilk olarak iki transfer dönemi boyunca yasaklanmıştı, ancak itirazın ardından bu süre bir transfer dönemine indirilmişti.
Bunun yerine, Chelsea'ye üst düzey transfer yasağı konusunda iki yıllık ertelenmiş ceza verilecek, yani başka ihlallerde bulunmadıkları sürece bu cezayı çekmek zorunda kalmayacaklar. Ayrıca, daha önce bu tür düzenleme ihlalleri nedeniyle bir ceza öngörülmüş olmasına rağmen, Chelsea'nin Premier Lig'deki puanından herhangi bir kesinti yapılmayacak.
Chelsea neden cezalandırıldı?
2022 yılında kulübü devralan Chelsea'nin BlueCo sahipleri, önceki yönetimin oyunculara, lisanssız menajerlere ve üçüncü şahıslara gizli ödemeler yaptığını ortaya çıkardı; Eden Hazard, Samuel Eto'o ve Willian'ın transfer anlaşmaları da inceleme kapsamına alındı.
Pazartesi günü yaptığı açıklamada Premier League şunları söyledi: "Premier League'in soruşturması sonucunda, 2011 ile 2018 yılları arasında kulüple ilişkili üçüncü taraflarca oyunculara, kayıtlı olmayan menajerlere ve diğer üçüncü taraflara açıklanmayan ödemeler yapıldığı tespit edildi.
"Bu ödemeler, Premier Lig dahil olmak üzere o dönemki futbol düzenleme otoritelerine bildirilmedi. Ödemeler Chelsea FC'nin yararına yapıldı ve kulüp tarafından yapılmış gibi değerlendirilmeliydi.
"Kulüp ayrıca, diğer hususların yanı sıra, bu ödemelerin yapılmasının ve Lig'e bildirilmemesinin, Lig'e karşı iyi niyetle hareket etme yükümlülüğünün ihlali olduğunu kabul etmiştir.
"Premier Lig Yönetim Kurulu, ilgili ödemelerin kulübün geçmiş mali raporlarına düzgün bir şekilde dahil edilmiş olsaydı, kulübün ilgili dönemlerde hiçbir senaryoda Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kurallarını ihlal etmeyeceği konusunda ikna olmuştur.
"Uygun yaptırımın belirlenmesi sırasında Premier Lig Yönetim Kurulu, kulübün proaktif olarak kendi kendini ihbar etmesi, ihlali kabul etmesi ve soruşturma boyunca gösterdiği olağanüstü işbirliğinin önemli hafifletici faktörler olduğunu belirtmiştir."
Chelsea'nin ceza hakkındaki açıklaması
Chelsea, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Chelsea Futbol Kulübü, 2022 yılında kulüp tarafından kendiliğinden bildirilen geçmişteki düzenleme konularıyla ilgili olarak Premier Lig ile bir uzlaşmaya vardığını memnuniyetle teyit eder.
"Daha önce duyurulduğu üzere, kulüp, on yıl önce gerçekleşen eksik mali raporlama dahil olmak üzere, olası geçmişteki kural ihlallerini tüm ilgili düzenleyici kurumlara gönüllü ve proaktif bir şekilde açıklamıştır.
"Premier Lig'in kapsamlı soruşturması sırasında, kulüp proaktif bir şekilde binlerce belgeyi ifşa etmiştir. Ayrıca, Premier Lig tarafından bilgi talepleri geldiğinde, kulüp derhal kapsamlı yanıtlar vermiş ve karmaşık ve son derece titiz bir süreci desteklemek için tüm soruşturma kanallarını kolaylaştırmıştır.
"Ayrıca, soruşturma sırasında, eski bir çalışanın geçmişteki az sayıdaki akademi işlemlerinde Premier Lig kurallarını ihlal etmiş olabileceğine dair üçüncü bir tarafça kulübe ek kanıtlar sunuldu. Bu bilgi, derhal ve proaktif bir şekilde Premier Lig'e bildirildi.
"Kulüp, Premier Lig tarafından yapılan kapsamlı finansal analiz sonucunda, 'hiçbir senaryoda kulübün Kurallarda belirtilen üç yıllık değerlendirme dönemi boyunca izin verilen maksimum 105 milyon sterlinlik zararı aşmayacağı' sonucuna varıldığını açıkça belirtmek ister. Dolayısıyla, geçmişteki ilgili sezonlarda kulübün Premier Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'ndaki geçerli sınırları ihlal etmiş olabileceği hiçbir senaryo bulunmamaktadır.
"Bu sürecin başından itibaren kulüp, bu konuları son derece ciddiye almış ve tüm ilgili düzenleyici kurumlarla tam bir işbirliği içinde olmuştur. Kulüp, Premier Lig'in 'olağanüstü işbirliği'ni takdir etmesini ve 'bu gönüllü açıklamalar ve kendi kendine bildirim eylemi olmasaydı, bir dizi Premier Lig kural ihlali Lig'in dikkatine asla sunulmayabilirdi' ifadesini memnuniyetle karşılamaktadır.
"Kulüp, ayrıntıları Premier Lig web sitesinde yayınlanan uzlaşma şartlarını tamamen kabul etmektedir. Açıklık sağlamak amacıyla belirtmek gerekirse, Akademi oyuncularının kayıt edilmesine ilişkin dokuz aylık kısıtlama derhal yürürlüğe girmektedir, ancak bu kısıtlama yalnızca önceki 18 ay içinde başka bir Lig veya EFL kulübüne kayıtlı olan Akademi oyuncuları için geçerlidir. Bu kısıtlama, mevcut Chelsea oyuncuları, uluslararası oyuncular veya 9 yaş altı kategorisinde ilk kez kayıt yaptırmak isteyen oyuncular için geçerli değildir.
"Konunun artık sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz."
Kulüp henüz tehlikeyi atlatmış değil
Premier Lig soruşturmasını tamamlamış olsa da, Chelsea, menajerlik yönetmeliklerinin ihlal edildiği iddia edilen 74 vaka nedeniyle FA’nın denetimi altında olmaya devam ediyor. Bu raporun sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir tarih belirlenmedi.
