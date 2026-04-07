Chelsea, Real Madrid'in transfer hedefine dudak uçuklatan bir fiyat biçerken Enzo Fernandez resmi transfer talebinde bulunmaya hazırlanıyor

Blues, oyuncuyu verdiği röportajlar nedeniyle cezalandırırken, menajeri ise İspanya'ya transferin önceden planlandığına dair iddiaları hafifletmeye çalıştı. Javier Pastore, müvekkilinin Madrid şehrine olan ilgisinin, Londra'ya yönelik profesyonel bir küçümseme değil, tamamen kültürel bir tercih olduğunu vurguladı.

Orta saha oyuncusunun tartışmalı sözlerini savunan Pastore, şunları söyledi: “Teknik direktör ona bunu söylediğinde, o da kabul etti çünkü o, nerede olursa olsun her zaman tam bir adanmışlık gösteren ve kararları saygıyla karşılayan son derece profesyonel bir adam. Ancak cezayı anlamıyoruz çünkü o, herhangi bir kulüpten bahsetmiyor ya da Chelsea'den ayrılmak istediğini söylemiyor, tam tersine. Sadece Madrid şehrinden bahsetti, çünkü bir gün hangi Avrupa şehrinde yaşamak istediği soruldu ve o da dil nedeniyle, Buenos Aires'e benzediği için ve mantıklı olduğu için Madrid dedi - bir Arjantinli için bunu söylemek çok doğal - ayrıca kültür ve hava koşulları nedeniyle. Ancak hiçbir noktada Chelsea'den veya Londra'dan ayrılmak istediğini söylemedi.”