Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty
Chelsea, Real Madrid'in transfer hedefine dudak uçuklatan bir fiyat biçerken Enzo Fernandez resmi transfer talebinde bulunmaya hazırlanıyor

İspanya'dan gelen sansasyonel bir habere göre, Enzo Fernandez, Real Madrid'in ilgisi üzerine Chelsea'ye resmi bir transfer talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Orta saha oyuncusu, Mart ayındaki milli maç arası sırasında yaptığı ve yaz aylarında Madrid'e transfer olabileceğine işaret eden açıklamalar nedeniyle, Blues'un teknik direktörü Liam Rosenior tarafından iki maçlık ceza aldı.

  • Orta saha oyuncusu Stamford Bridge'den ayrılmayı hedefliyor

    İspanyol televizyon programı El Chiringuito'ya göre, Fernandez yaz transfer döneminde büyük bir transferi gerçekleştirmek için resmi bir transfer talebinde bulunmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki oyuncunun, Chelsea'nin Port Vale'yi mağlup ettiği FA Cup maçında kadroya alınmaması üzerine hayal kırıklığının giderek arttığı söyleniyor. Kulüp içi bir cezaya çarptırılan Arjantinli oyuncu, bu hafta sonu Manchester City ile oynanacak kritik Premier Lig karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

    Yönetimdeki değişikliklere duyulan hayal kırıklığı

    Blues yönetimi, Enzo Maresca'nın kovulma kararını sert bir şekilde eleştirdiği patlamaya neden olan röportajların ardından orta saha oyuncusuna disiplin cezası uyguladı. Bu röportajlarda Arjantinli oyuncu, Madrid'e transfer olabileceğine dair imalarda bulunarak uzun vadeli geleceği konusunda da belirsizlik yarattı.

    Meksikalı yayıncı TUDN'e kulübün son dönemdeki taktiksel yönelimiyle ilgili kafasının karışık olduğunu belirten Fernandez, şunları söyledi: "Anlamıyorum. Bazen biz oyuncular olarak, işleri nasıl ve ne şekilde yönetmeye çalıştıklarını anlamadığımız şeyler oluyor. Açıkçası, bu ayrılık bize çok zarar verdi, özellikle de sezonun ortasında, her şeyi yarıda kesti. Bir kimliğimiz vardı. Bize bir düzen sağladı, tabii ki futbolda olduğu gibi, bazen iyi bazen de kötü oldu. Ama antrenman ve maçlar söz konusu olduğunda her zaman çok net bir kimliği vardı."

  • Menajer, Madrid hakkındaki sözlerini savundu

    Blues, oyuncuyu verdiği röportajlar nedeniyle cezalandırırken, menajeri ise İspanya'ya transferin önceden planlandığına dair iddiaları hafifletmeye çalıştı. Javier Pastore, müvekkilinin Madrid şehrine olan ilgisinin, Londra'ya yönelik profesyonel bir küçümseme değil, tamamen kültürel bir tercih olduğunu vurguladı.

    Orta saha oyuncusunun tartışmalı sözlerini savunan Pastore, şunları söyledi: “Teknik direktör ona bunu söylediğinde, o da kabul etti çünkü o, nerede olursa olsun her zaman tam bir adanmışlık gösteren ve kararları saygıyla karşılayan son derece profesyonel bir adam. Ancak cezayı anlamıyoruz çünkü o, herhangi bir kulüpten bahsetmiyor ya da Chelsea'den ayrılmak istediğini söylemiyor, tam tersine. Sadece Madrid şehrinden bahsetti, çünkü bir gün hangi Avrupa şehrinde yaşamak istediği soruldu ve o da dil nedeniyle, Buenos Aires'e benzediği için ve mantıklı olduğu için Madrid dedi - bir Arjantinli için bunu söylemek çok doğal - ayrıca kültür ve hava koşulları nedeniyle. Ancak hiçbir noktada Chelsea'den veya Londra'dan ayrılmak istediğini söylemedi.”

    Los Blancos için değerleme engeli

    Oyuncunun ayrılma isteğine rağmen, The Sun gazetesi, Chelsea'nin ilk yatırımını korumak amacıyla orta saha oyuncusu için 130 milyon sterlin gibi dudak uçuklatan bir fiyat biçtiğini belirtiyor. Eski Benfica oyuncusunun Stamford Bridge'deki sözleşmesi 2032 yılına kadar sürdüğü için, The Blues müzakerelerde oldukça güçlü bir konumda bulunuyor. Madrid, uzun süredir hedeflediği bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için bu bedeli ödemeye hazır olup olmadığına karar vermek zorunda.

