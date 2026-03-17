Chelsea-PSG maçı oyuncu değerlendirmeleri: Mamadou Sarr ve Moises Caicedo’nun hataları geri dönüş hayallerini suya düşürürken, Blues Şampiyonlar Ligi’ndeki EN KÖTÜ yenilgisini yaşadı

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi macerası, son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain'e 3-0 yenilerek hüsranla sona erdi; takım, 180 dakikalık mücadelenin ardından toplamda 8-2'lik bir mağlubiyet aldı. Bu toplam skor, Blues'un Avrupa Kupası eleme turlarında aldığı en ağır yenilgi olarak kayıtlara geçti ve 2020'de Bayern Münih'e karşı 7-1'lik hezimeti tekrarladı.

PSG bu gece öne geçti ve maçın henüz altıncı dakikasında farkı toplamda dört gole çıkardı. Sağ bek pozisyonunda oynayan Mamadou Sarr, kaleci Matvey Safonov’un Chelsea savunmasının arkasına attığı uzun topu kontrol edemedi; bu durum Khvicha Kvaratskhelia’nın araya girip Robert Sanchez’i geçerek gol atmasına olanak sağladı.

10 dakikadan az bir süre sonra PSG bir gol daha attı. Moises Caicedo orta sahada topu kaybetti ve konuk takım hızlı bir kontra atağa çıktı. Achraf Hakimi topu geriye doğru çekti ve Bradley Barcola'nın vuruşuyla top üst köşeye gitti.

Kvaratskhelia, 30. dakikada bir kez daha topu ağlara gönderdi ancak geç gelen ofsayt bayrağı nedeniyle golü iptal edildi. Ardından Barcola, Chelsea'nin yüksek savunma hattını geride bırakarak şutunu çekti ancak topu dışarıya attı. İlk yarının sonlarında Safonov, diğer tarafta Joao Pedro ve Cole Palmer'ı durdurmak için iki güzel kurtarış yaptı. Sanchez ise köşe vuruşunun ardından gelen hızlı kontra atakta Barcola'nın şutunu kurtardı.

Liam Delap'ın Safonov'u bir kez daha zorlamasından saniyeler sonra PSG tekrar gol attı; Kvaratskhelia topu Hakimi'ye geri yuvarladı, ancak Hakimi ceza sahası kenarında Andrey Santos'a topu kaptırdı, ancak top Senny Mayulu'nun önüne düştü ve o da topu üst köşeye gönderdi.

Chelsea, ev sahibi takımın beş oyuncu değişikliği hakkını da kullanmasının ardından Trevoh Chalobah'ın sakatlık nedeniyle sedyeyle sahadan çıkarılmasıyla maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı, ancak PSG'nin temposu düştü ve ev sahibi takımın acısı kısa sürede sona erdiğinden uzatma süresi eklenmedi.

GOAL, Stamford Bridge'deki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (5/10):

    PSG'nin kırmızı okları baş döndürücü bir hızla ileriye doğru uçarken bazı iyi kurtarışlar yaptı. Adil olmak gerekirse, gollerin hiçbirinde pek bir şey yapamadı.

    Mamadou Sarr (3/10):

    Rosenior tarafından sağ bek olarak oyuna sokuldu ve nerede durması gerektiğini tam olarak bilemedi. İkinci maçın ilk golüne yol açan topu uzaklaştıramadı ve bir daha toparlanamadı. İlk yarıda oyundan alındı. Stamford Bridge'deki maçtan uzakta, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluk madalyası elinden alındı, bu yüzden 20 yaşındaki oyuncu için birçok açıdan oldukça felaket bir gece oldu.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyen Sarr'a pek destek olamadı. Hücumda duran toplarda kullanışlı bir hedef noktasıydı, ancak Chelsea boy farkını kendi lehine kullanamadı. Sakatlık nedeniyle sedyeyle sahadan çıkarıldı.

    Jorrel Hato (5/10):

    Sol bek yerine nadiren merkez savunmada forma şansı buldu. Chelsea'nin daha sakin oyuncularından biri, zaman zaman rakip yarı sahaya kadar ilerledi.

    Marc Cucurella (4/10):

    Her zamanki hırsı ve enerjisi yoktu. Chelsea'nin genç kadrosu göz önüne alındığında, Euro 2024 şampiyonu olan bu oyuncunun deneyimine çok ihtiyaçları vardı, ancak o da sahadaki diğer herkes gibi kaybolmuştu.

    Orta saha

    Moises Caicedo (3/10):

    PSG'nin daha teknik orta saha oyuncuları tarafından oyundan düşürüldü ve top kaybı yaşadı, bu da konuk takımın gecenin ikinci golüne yol açtı. Chalobah sedyeyle sahadan çıkarıldıktan sonra maçı sağ bek olarak tamamladı.

    Andrey Santos (3/10):

    O da kırmızı formalı rakiplerine yaklaşamadı. Chelsea'nin, Avrupa'nın top hakimiyetine dayalı en iyi takımlarıyla başa baş mücadele edebilmekten ne kadar uzak olduğunu acı bir şekilde hatırlattı.

    Cole Palmer (5/10):

    Maçın başında PSG savunmasının arkasına birkaç güzel pas attı ancak maçı kontrol altına alamadı. 60. dakikada oyundan alınan üç oyuncudan biri oldu. 

    Saldırı

    Pedro Neto (4/10):

    İnanılmaz derecede kısa süreli kalitesini gösterdi, ancak bu kadar hücum gücü yüksek bir PSG karşısında etkileyici olmak için bundan daha uzun süreli bir tehdit sergilemek gerekiyor.

    Joao Pedro (5/10):

    PSG ceza sahası içinde ve çevresinde umut verici pozisyonlara girdi, ancak şut vuruşlarında isabetli olamadı. 60. dakikada oyundan alındı.

    Enzo Fernandez (4/10):

    Fernandez gibi bir oyuncunun sorunu, gol atmadığında veya asist yapmadığında arka planda kalmasıdır. Bu maçta sol kanatta başlayan oyuncu, kendisinden beklenen etkiyi yaratamadı. O da bir saat sonra oyundan alındı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Josh Acheampong (5/10):

    Chelsea'nin tek tam olarak formda olan sağ bek oyuncusu, devre arasında Sarr'ın yerine oyuna girdi.

    Romeo Lavia (4/10):

    Orta saha mücadelesine bir oyuncu daha eklemek için oyuna girdi. PSG'nin üstünlüğü devam ettiği için bu pek bir önemi olmadı.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Yedek kulübesinden oyuna girerek canlı ama sonuçsuz bir performans sergiledi.

    Liam Delap (5/10):

    O da hücumda aktifti ancak gol bulamadı.

    Tosin Adarabioyo (5/10):

    Chelsea toplamda 6 gol gerideyken savunmayı güçlendirmek için oyuna girdi.

    Liam Rosenior (2/10):

    Şampiyonlar Ligi eleme maçında Chelsea'nin tarihindeki en genç ilk 11'i sahaya sürdü ve gençlere duyduğu bu güven başına bela oldu. Sarr'ı pozisyonunun dışında oynatma kararı tek başına geri dönüş umutlarını yok etti.

