Chelsea-PSG maçı oyuncu değerlendirmeleri: Mamadou Sarr ve Moises Caicedo’nun hataları geri dönüş hayallerini suya düşürürken, Blues Şampiyonlar Ligi’ndeki EN KÖTÜ yenilgisini yaşadı

PSG bu gece öne geçti ve maçın henüz altıncı dakikasında farkı toplamda dört gole çıkardı. Sağ bek pozisyonunda oynayan Mamadou Sarr, kaleci Matvey Safonov’un Chelsea savunmasının arkasına attığı uzun topu kontrol edemedi; bu durum Khvicha Kvaratskhelia’nın araya girip Robert Sanchez’i geçerek gol atmasına olanak sağladı.

10 dakikadan az bir süre sonra PSG bir gol daha attı. Moises Caicedo orta sahada topu kaybetti ve konuk takım hızlı bir kontra atağa çıktı. Achraf Hakimi topu geriye doğru çekti ve Bradley Barcola'nın vuruşuyla top üst köşeye gitti.

Kvaratskhelia, 30. dakikada bir kez daha topu ağlara gönderdi ancak geç gelen ofsayt bayrağı nedeniyle golü iptal edildi. Ardından Barcola, Chelsea'nin yüksek savunma hattını geride bırakarak şutunu çekti ancak topu dışarıya attı. İlk yarının sonlarında Safonov, diğer tarafta Joao Pedro ve Cole Palmer'ı durdurmak için iki güzel kurtarış yaptı. Sanchez ise köşe vuruşunun ardından gelen hızlı kontra atakta Barcola'nın şutunu kurtardı.

Liam Delap'ın Safonov'u bir kez daha zorlamasından saniyeler sonra PSG tekrar gol attı; Kvaratskhelia topu Hakimi'ye geri yuvarladı, ancak Hakimi ceza sahası kenarında Andrey Santos'a topu kaptırdı, ancak top Senny Mayulu'nun önüne düştü ve o da topu üst köşeye gönderdi.

Chelsea, ev sahibi takımın beş oyuncu değişikliği hakkını da kullanmasının ardından Trevoh Chalobah'ın sakatlık nedeniyle sedyeyle sahadan çıkarılmasıyla maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı, ancak PSG'nin temposu düştü ve ev sahibi takımın acısı kısa sürede sona erdiğinden uzatma süresi eklenmedi.

GOAL, Stamford Bridge'deki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...