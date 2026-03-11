Getty Images Sport
Chelsea, PSG karşısında 'riskli' stratejisi nedeniyle cezalandırıldı; Wesley Fofana, Blues'un yenilgisinde 'çok fazla hata' yapıldığını üzülerek belirtti
Fofana, Paris'teki savunma çöküşünü üzüntüyle karşılıyor
Fransız yayıncı Canal+'ya konuşan Fransız stoper, ev sahibi takımın son 15 dakikada maçı tamamen ele geçirmesine neden olan ciddi savunma hatalarını vurgulamaktan çekinmedi.
Fofana, "Bu seviyede, bu tür hatalar yapma hakkınız yok" dedi. "Büyük hatalar yapıyoruz. Sonunda baskı yapıyoruz ve beşinci golü yiyoruz. Çok fazla hata yaptık ve onlar bizi cezalandırdı. Paris harika bir takım." Ağır skoruna rağmen, oyuncuların teknik direktör Liam Rosenior'un geniş oyun stiline tamamen bağlı kaldıklarını vurguladı.
Arka sahadan oyun kurma taahhüdü
Fofana, bariz tehlikelere rağmen takımın taktiksel yaklaşımında birleşik olduğunu ekledi. "Saklanmıyoruz, top çıkışlarında çok fazla risk alıyoruz. Hepimiz bu şekilde oynamak konusunda hemfikiriz" dedi. Ancak, bu yüksek riskli strateji, maçın 74. dakikasında 2-2'lik bir dengeye ulaştığında, dramatik bir şekilde geri tepti.
Tüm akşam boyunca kısa paslar dağıtması talimatı verilen kaleci Filip Jorgensen, riskli bir topu kaptırdı ve Vitinha'nın boş kaleye lob atarak skoru 3-2'ye getirmesine izin verdi. Bu felaket anından itibaren, baraj kapakları açıldı. Premier League kulübü şimdi ikinci maçta çok zor bir görevle karşı karşıya, ancak Fofana hala meydan okuyor: "Henüz bitmedi, evimizde üç gol atmamız gerekiyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok."
Kvaratskhelia yedek olarak başarılı oluyor
Maçın son dakikaları, Luis Enrique'nin kendisine duyduğu güveni son 10 dakikada attığı iki golle haklı çıkaran Khvicha Kvaratskhelia'ya aitti. Gürcü forvet, oyuna sonradan girerek, konuk takımın savunmasının yoğun baskı altında dağılmasıyla, çekişmeli geçen maçı bir anda ezici bir galibiyete dönüştürdü.
Maçı kazandıran katkısını değerlendiren Kvaratskhelia, gazetecilere şunları söyledi: "Takıma yardımcı olabildiğim ve iyi bir takım olan Chelsea'yi yendiğimiz için mutluyum." Son dakikalarda yorgunluk yaşadığı yönündeki iddiaları reddeden oyuncu, "Buna katılmıyorum çünkü biz PSG'yiz. Bu gece her şeyi yapabileceğimizi gösterdik" diye ekledi.
Chelsea için kritik bir hafta bekliyor
Menajer Rosenior, Chelsea'nin sezonunu kurtarmak için çok zor bir görevle karşı karşıya. Stamford Bridge'de PSG'ye karşı 3 gol farkını telafi etmek için taktiksel mükemmellik gerekiyor, ancak bu Şampiyonlar Ligi krizi, şiddetli bir iç savaşla iç içe geçmiş durumda.
29 maçın ardından, Blues 48 puanla Premier Lig'de beşinci sırada, Liverpool ile eşit ve Aston Villa ile Manchester United'ın üç puan gerisinde. Avrupa'daki kader maçından önce, Chelsea bu Cumartesi Newcastle United'ı yenmek zorunda ve hata yapma lüksü yok.
