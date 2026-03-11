Fofana, bariz tehlikelere rağmen takımın taktiksel yaklaşımında birleşik olduğunu ekledi. "Saklanmıyoruz, top çıkışlarında çok fazla risk alıyoruz. Hepimiz bu şekilde oynamak konusunda hemfikiriz" dedi. Ancak, bu yüksek riskli strateji, maçın 74. dakikasında 2-2'lik bir dengeye ulaştığında, dramatik bir şekilde geri tepti.

Tüm akşam boyunca kısa paslar dağıtması talimatı verilen kaleci Filip Jorgensen, riskli bir topu kaptırdı ve Vitinha'nın boş kaleye lob atarak skoru 3-2'ye getirmesine izin verdi. Bu felaket anından itibaren, baraj kapakları açıldı. Premier League kulübü şimdi ikinci maçta çok zor bir görevle karşı karşıya, ancak Fofana hala meydan okuyor: "Henüz bitmedi, evimizde üç gol atmamız gerekiyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok."