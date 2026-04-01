Chelsea, Premier Lig tarihinin en büyük vergi öncesi zararını açıkladı
Stamford Bridge'de rekor kıran rakamlar
30 Haziran 2025 tarihinde sona eren döneme ait mali hesaplar, 262,4 milyon sterlinlik şok edici bir zararı ortaya koyuyor; bu rakam, 2011 yılında Manchester City tarafından kırılan 197,5 milyon sterlinlik önceki Premier Lig rekorunu gölgede bırakıyor. Bu durum, Blues'un 128,4 milyon sterlin kar elde etmesinden sadece 12 ay sonra gerçekleşti; ancak bu kar, Chelsea Women'ın kulübün ana şirketinin bir yan kuruluşu olan Blueco Midco'ya yaklaşık 200 milyon sterline satılmasıyla büyük ölçüde gölgelendi.
Kulüp yetkilileri, bu önemli düşüşü 2024-25 sezonu boyunca işletme maliyetlerindeki keskin artışa bağladı. Endişe verici manşet rakamına rağmen, Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılımından elde ettiği gelir sayesinde, tarihindeki en yüksek ikinci gelir olan 490,9 milyon sterlinlik bir gelir kaydetti.
PSR'nin olumlu tarafında kalmak
Hem taraftarlar hem de teknik direktör açısından hayati önem taşıyan bir konu olarak, Chelsea, Premier Lig’in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları’na (PSR) uymaya devam ettiğini vurguluyor. Bu kurallar genel olarak üç yıllık bir döneme yayılan dönemde zararları 105 milyon sterlin ile sınırlarken, kulüp sınırlar içinde kalmak için belirli “eklemeler”den yararlanmıştır. Altyapı projeleri, akademi ve kadın takımıyla ilgili giderler, mevcut lig kuralları uyarınca indirilebilir niteliktedir.
Bu izin verilen indirimlerin, kulübün son sezonlarda puan kesintisiyle karşı karşıya kalan diğer üst düzey takımların kaderinden kurtulmasını sağladığı anlaşılıyor. Kulübe yakın kaynaklar, işlerin artık ileriye dönük olarak "tüm düzenleyici gereklilikleri karşılayacak şekilde tamamen yapılandırıldığına" güveniyor ve 2025-26 mali yılında gelirlerin 700 milyon sterlinin üzerine çıkması bekleniyor.
Boehly döneminin maliyeti
Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyumun 2022 yazında Roman Abramovich'ten kulübün yönetimini devralmasından bu yana, Chelsea transfer piyasasını adeta alt üst etti ve yeni yeteneklere yaklaşık 1,5 milyar sterlin harcadı. Bununla birlikte kulüp, dengeleyici bir faktör olarak başarılı oyuncu satışlarına işaret ederek, geçen yaz gerçekleştirdikleri transfer satışlarının Premier Lig tarihindeki en yüksek rakam olduğunu iddia etti. İçeriden gelen bilgiler, menajerlere yapılan harcamaların lig ortalamasında ya da bunun altında olduğunu da ortaya koydu.
Mali rapor, kadın takımına ilişkin güncel bilgileri de içeriyordu. Chelsea Football Club Women Ltd, aynı dönemde futbolun artan popülaritesinin takıma 21,3 milyon sterlinlik sağlıklı bir gelir sağlamasına rağmen, 17,1 milyon sterlinlik bir zarar kaydetti.
Abramovich'in mirasıyla başa çıkmak
Kulüp, aynı zamanda önceki yönetim döneminden kaynaklanan sorunlarla da uğraşıyor. Chelsea, Abramovich döneminde menajerlere yapılan ödemelerle ilgili kuralları ihlal ettiğini kabul ettikten sonra, Futbol Federasyonu’ndan para cezası almayı bekliyor. Verilecek cezaların, 2022’de kulübün satın alınması sırasında Boehly konsorsiyumu tarafından bu amaçla ayrılan fonlardan karşılanması öngörülüyor.
Bu durum, önceki yönetim döneminden kalma 47,5 milyon sterlinlik açıklanmamış ödemelerle ilgili Premier Lig'in yakın zamanda yürüttüğü soruşturmanın ardından geldi. Kulüp geçen ay puan düşürülmesinden kurtulsa da, 10,75 milyon sterlinlik para cezasına çarptırıldı ve bir yıl süreyle transfer yasağı aldı. Lig, soruşturma boyunca Chelsea'nin gösterdiği "işbirliği"ni, nispeten hafif spor yaptırımının nedeni olarak gösterdi, ancak kulüp, gelecekteki UEFA kurallarına uyum konusunda ertelenmiş bir ceza altında kalmaya devam ediyor.