Chelsea, Premier Lig tarihinin en büyük vergi öncesi zararını açıkladı

30 Haziran 2025 tarihinde sona eren döneme ait mali hesaplar, 262,4 milyon sterlinlik şok edici bir zararı ortaya koyuyor; bu rakam, 2011 yılında Manchester City tarafından kırılan 197,5 milyon sterlinlik önceki Premier Lig rekorunu gölgede bırakıyor. Bu durum, Blues'un 128,4 milyon sterlin kar elde etmesinden sadece 12 ay sonra gerçekleşti; ancak bu kar, Chelsea Women'ın kulübün ana şirketinin bir yan kuruluşu olan Blueco Midco'ya yaklaşık 200 milyon sterline satılmasıyla büyük ölçüde gölgelendi.

Kulüp yetkilileri, bu önemli düşüşü 2024-25 sezonu boyunca işletme maliyetlerindeki keskin artışa bağladı. Endişe verici manşet rakamına rağmen, Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılımından elde ettiği gelir sayesinde, tarihindeki en yüksek ikinci gelir olan 490,9 milyon sterlinlik bir gelir kaydetti.