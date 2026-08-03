Marc Cucurella'nın Real Madrid'e transferi, Chelsea'yi sol kanatta bir alternatif bulmak için hızlı hareket etmeye zorladı ve bu mevkiyi yaz transfer döneminde önceliklerinin başına yerleştirdi. Bu, teknik direktör Xabi Alonso'nun yeni sezon başlamadan önce takımı yeniden şekillendirme planının bir parçası.
Çeviri:
Chelsea politikasını değiştiriyor: Alonso, Cucurella'nın alternatifini La Liga'da buldu
Yeşil ışık
TeamTalk ağı, Chelsea'nin İspanyol sol bek Pep Chavarría'yı kadrosuna katmak için Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardığını, son günlerde kayda değer ilerleme kaydeden görüşmelerin ardından oyuncunun transferi tamamlamak üzere sağlık kontrollerinden geçmek için Londra'ya seyahat etmesi için yeşil ışık aldığını aktardı.
Raporda ayrıca Londra kulübünün mali teklifini yükselttiği, bunun Rayo Vallecano ile görüşleri yakınlaştırmaya katkı sağladığı belirtildi; Chavarría'nın da Stamford Bridge'e taşınma konusundaki net isteğini ortaya koyduğu, böylece görüşmelerin iki taraf arasında bir anlaşmayla sonuçlandığı ifade edildi.
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İşlem bedeli
Aynı site, transferin bedelinin yaklaşık 25 milyon euro olduğunu belirterek, Chelsea'nin Xabi Alonso'nun yeni sezon başlamadan önce belirlediği en önemli hedeflerden birini hızlı bir hamleyle sonuçlandırdığını ve bu transferin teknik direktörün teknik vizyonu ile doğrudan ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştiğini açıkladı.
Raporda, Alonso'nun Cucurella'nın ayrılığının ardından sol bek mevkiini doldurmak için tecrübeli bir oyuncu katmak konusunda istekli olduğu, Chavarria'yı bu mevkiyi güçlendirmek için en uygun seçenek olarak gördüğü ve bunun kulüp yönetimini transferi tamamlamak için adımlarını hızlandırmaya ittiği ifade edildi.
Olası bu transfer, son sezonlarda genç oyunculara yatırım yapmayı alışkanlık haline getiren Chelsea'nin politikasında bir değişimi temsil ediyor; zira Chavarria, geleceğe yönelik bir proje olarak değil, en başından itibaren takıma katkı sağlamasına imkân tanıyan büyük bir tecrübe ve hazırlıkla geliyor.
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