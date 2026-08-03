Chelsea politikasını değiştiriyor: Alonso, Cucurella'nın alternatifini La Liga'da buldu

TeamTalk ağı, Chelsea'nin İspanyol sol bek Pep Chavarría'yı kadrosuna katmak için Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardığını, son günlerde kayda değer ilerleme kaydeden görüşmelerin ardından oyuncunun transferi tamamlamak üzere sağlık kontrollerinden geçmek için Londra'ya seyahat etmesi için yeşil ışık aldığını aktardı.

Raporda ayrıca Londra kulübünün mali teklifini yükselttiği, bunun Rayo Vallecano ile görüşleri yakınlaştırmaya katkı sağladığı belirtildi; Chavarría'nın da Stamford Bridge'e taşınma konusundaki net isteğini ortaya koyduğu, böylece görüşmelerin iki taraf arasında bir anlaşmayla sonuçlandığı ifade edildi.

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