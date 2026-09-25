Benzema, neslinin en özel yeteneklerinden biri ve döneminin en golcü 9 numaraları söz konusu olduğunda işin en iyileri arasında gösteriliyor. Robert Lewandowski, Luis Suarez, Sergio Aguero ve Harry Kane gibi isimlerle aynı seviyede anılıyor.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Hilal tarafından serbest bırakılmasının ardından şu anda bonservisi elinde olan oyuncu, bir dönem Santiago Bernabeu'da Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşıydı ve hızlı Galli Gareth Bale ile birlikte ikonik 'BBC' hücum hattının bir parçasını oluşturdu. Real Madrid formasıyla 14 sezonda 354 gol attı ve 2022'de Ballon d'Or'u kazandı.

Güney Amerikalı forvet Pedro'nun bu seviyelere ulaştığını söyleyebilmesi için önünde uzun bir yol var, ancak 2025'te Brighton'dan £60 milyon ($79 milyon) karşılığında yaptığı transferin ardından Chelsea'de takdire şayan bir performans sergiliyor ve Stamford Bridge'deki ilk sezonunda 20 gol barajına ulaştı.