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Chelsea patronu Xabi Alonso'nun iddialı açıklamasının ardından, Chelsea efsanesi Jimmy Floyd Hasselbaink Joao Pedro'nun Karim Benzema ile paylaştığı dört özelliği öne çıkardı
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Ballon d'Or kazananı Benzema, Real Madrid formasıyla 354 gol attı
Benzema, neslinin en özel yeteneklerinden biri ve döneminin en golcü 9 numaraları söz konusu olduğunda işin en iyileri arasında gösteriliyor. Robert Lewandowski, Luis Suarez, Sergio Aguero ve Harry Kane gibi isimlerle aynı seviyede anılıyor.
Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Hilal tarafından serbest bırakılmasının ardından şu anda bonservisi elinde olan oyuncu, bir dönem Santiago Bernabeu'da Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşıydı ve hızlı Galli Gareth Bale ile birlikte ikonik 'BBC' hücum hattının bir parçasını oluşturdu. Real Madrid formasıyla 14 sezonda 354 gol attı ve 2022'de Ballon d'Or'u kazandı.
Güney Amerikalı forvet Pedro'nun bu seviyelere ulaştığını söyleyebilmesi için önünde uzun bir yol var, ancak 2025'te Brighton'dan £60 milyon ($79 milyon) karşılığında yaptığı transferin ardından Chelsea'de takdire şayan bir performans sergiliyor ve Stamford Bridge'deki ilk sezonunda 20 gol barajına ulaştı.
Chelsea patronu Alonso'nun Chelsea'nın 9 numarası Pedro hakkında söyledikleri
Artık Benzema'nın Madrid'den eski takım arkadaşı Alonso'nun yönetiminde çalışan oyuncu için İspanyol teknik adam, gol yükünü çeken ismiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Premier League'de kaç tane üst düzey santrforumuz olduğunu sayarsanız, Joao'nun da orada olduğundan eminim, [Erling] Haaland kesinlikle orada. Bu yüzden onu bu şekilde değerlendiririm.
“Bu yıl çok güçlü bir hedefi var: harika bir sezon geçirmek, çok gol atmak ve sadece bu ay için değil, daha fazla ayda da aday olmak. Buna şaşırmıyorum ama Joao gibi burada sahip olduğumuz oyuncu tipinden dolayı gerçekten çok mutluyum.
“Birçok açıdan bana Benzema'yı hatırlatıyor, çünkü ceza sahası içinde de iyi, ceza sahası dışında da iyi, sol tarafına gelerek de iyi oynuyor, kafa vuruşlarında da iyi. Çok komple bir oyuncu, zeki. Evet, hâlâ genç, geliştirmesi gereken şeyler var ama sahip olduğu çok, çok olağanüstü özellik var.”
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Açıklandı: Pedro ile Fransız ikon Benzema'nın ortak özellikleri
Bir dönem Batı Londra'da en uçta kendisi de oynayan Hasselbaink, Pedro ile Benzema arasındaki kıyaslamaların neden yapıldığını anlayabiliyor. MrQ iş birliği kapsamında konuşan güçlü Hollandalı, GOAL'e şunları söyledi: “Bunu anlayabiliyorum. Benzerlikler görüyorum.
“İkisi de gerçekten çok teknik, gerçekten ama gerçekten çok zeki. İkisi de orta sahaya gelip oyun kurabiliyor. Ve ikisi de gol önünde gerçekten çok sakin. Bu yüzden benzerlikler görebiliyorum. Joao Pedro henüz o seviyede değil. Ama benzerlikler görebiliyorum.”
Dünya Kupası şampiyonu Martinez neden Chelsea için akıllıca bir transfer?
Pedro bu sezon üç kez gol sevinci yaşadı, ancak son dönemde hafif bir sakatlıkla uğraşıyordu. Bu da onun Morgan Rogers ve Cole Palmer'dan oluşan oyun kurucu ikilinin yanında hücumda ilham vermeyi sürdürmesine engel oldu.
Chelsea bu alanda takdire şayan bir performans sergiledi, ancak savunmadaki açıkları kapatmakta zorlanıyor. Bu sürece katkı sağlaması için Dünya Kupası kazanan kaleci Emi Martinez'i kadrosuna kattı; gizemli Arjantinli, Aston Villa'dan geldi.
Bunun 7,5 milyon £'luk (10 milyon $) anlaşmanın zaman içinde akıllıca bir iş yapılıp yapılmadığı sorulduğunda Hasselbaink şöyle ekledi: “Goller durmadı. Ama karakterin kendisinin gelmiş olmasından çok memnunum. Ve o bir Dünya Kupası şampiyonu. Orada duruyor, iri yarı biri, bir lider. Ve kadronuzda bunlardan ne kadar çok olsa azdır.
“Yani açıkçası, henüz en iyi futbolunu oynamadı. Bu, birkaç şeyin birleşimi. Ayrıca önündeki insanlar da var. Ama bu tür bir karakterin kulübe gelmiş olmasından dolayı çok mutluyum.”
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Chelsea, 2026-27 sezonunda savunmadaki açıkları kapatmak istiyor
Chelsea, Premier League'deki son üç maçından sadece bir puan çıkarabildi; ayrıca tüm kulvarlarda oynadığı son dört karşılaşmada 10 gol yedi. Bu da 2026-27 sezonunun ilk milli ara döneminde Alonso'yu bekleyen net bir iş olduğunu gösteriyor.
10 Ekim'de sahasında Bournemouth ile oynayacağı maça kadar Pedro'nun yeniden kadroda olması bekleniyor. Chelsea ise resmi maçlar yeniden başladığında sezona hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor.
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