Chelsea oyuncuları, Manchester United'a yenildikleri maçın devre arasında gerginlik doruğa ulaştığında Alejandro Garnacho'ya saldırdı

Arjantinli oyuncunun gecesi baştan sona tam bir kabustu. İlk olarak sağ kanatta görev alan, daha sonra sol kanada kayan Garnacho, büyük ölçüde etkisiz kaldı. Bruno Fernandes’e karşı pasif bir mücadele sergilemesi, United kaptanının serbest kalmasına ve Matheus Cunha’nın galibiyet golüne asist yapmasına yol açtığı için, özellikle defansif performansı mercek altına alındı.

Onun zorlukları, tek bir savunma hatasıyla sınırlı kalmadı. Diogo Dalot, 21 yaşındaki oyuncuyu sık sık alt etti ve bu da sahada gözle görülür bir hayal kırıklığına yol açtı. Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ın bile, topu defalarca kaybeden Garnacho'ya sert bir şekilde çıkıştığı görüldü. Garnacho, maçı 15 kez top kaybıyla tamamladı.