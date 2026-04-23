Getty Images Sport
Çeviri:
Chelsea oyuncuları, Manchester United'a yenildikleri maçın devre arasında gerginlik doruğa ulaştığında Alejandro Garnacho'ya saldırdı
Stamford Bridge'deki iç gerilimler
Chelsea'de, Manchester United'a 1-0 yenilmesinin ardından ortam oldukça gerginleşti; The Sun gazetesi, devre arasında hararetli bir tartışma yaşandığını bildirdi. Eski takımıyla karşı karşıya gelen Garnacho, takım arkadaşlarının performansından duydukları hayal kırıklığını dile getirmesiyle soyunma odasında yaşanan tartışmanın odağında yer aldı.
Haberde, Garnacho'nun bazı takım arkadaşlarının, sönük geçen ilk yarıdan sonra devre arasında soyunma odasında "ona yüklendiği" iddia edildi. Genç kanat oyuncusu, 16. dakikada sakatlanan Estevao'nun yerine oyuna erken girmişti, ancak Blues'un gol sıkıntısı devam ederken etkili olamadı.
- Getty Images Sport
Garnacho eski takımı karşısında zorlanıyor
Arjantinli oyuncunun gecesi baştan sona tam bir kabustu. İlk olarak sağ kanatta görev alan, daha sonra sol kanada kayan Garnacho, büyük ölçüde etkisiz kaldı. Bruno Fernandes’e karşı pasif bir mücadele sergilemesi, United kaptanının serbest kalmasına ve Matheus Cunha’nın galibiyet golüne asist yapmasına yol açtığı için, özellikle defansif performansı mercek altına alındı.
Onun zorlukları, tek bir savunma hatasıyla sınırlı kalmadı. Diogo Dalot, 21 yaşındaki oyuncuyu sık sık alt etti ve bu da sahada gözle görülür bir hayal kırıklığına yol açtı. Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ın bile, topu defalarca kaybeden Garnacho'ya sert bir şekilde çıkıştığı görüldü. Garnacho, maçı 15 kez top kaybıyla tamamladı.
Manchester United zaferin tadını çıkarıyor
Chelsea iç çekişmelerle boğuşurken, Kırmızı Şeytanlar kadrosu eski takım arkadaşlarına karşı aldıkları galibiyetin tadını çıkarıyor gibi görünüyordu. Luke Shaw, Instagram’da Garnacho’ya sert bir müdahale yaptığı bir fotoğraf paylaştı; bu gönderiye Dalot, Fernandes, Cunha, Joshua Zirkzee ve hatta eski Chelsea oyuncusu Mason Mount gibi isimler beğeni ve yorum bıraktı.
Garnacho, Shed End'deki deplasman taraftarlarından da aynı derecede düşmanca bir karşılama gördü ve sahada kaldığı süre boyunca defalarca yuhalandı. Garnacho'nun 40 milyon sterlinlik transferiyle Batı Londra'ya gitmeden önce onun davranışlarından bıkmış olan United oyuncuları, Ruben Amorim ile ilişkilerinin bozulmasının ardından onu takımdan ayrılmasına izin verme kararlarının doğrulandığını düşündükleri bildirildi.
- Getty Images Sport
Londra'daki hayatın zorlu başlangıcı
Garnacho, büyük yankı uyandıran transferinden bu yana yüksek transfer bedelini haklı çıkarmakta zorlanıyor ve 40 maçta sadece sekiz gol atabildi. Son dönemdeki performansı özellikle endişe verici; oyuncu, Chelsea’nin son altı maçının hiçbirinde ilk on birde yer alamadı. Bu etkisiz performans, Chelsea’nin yaz transfer döneminde bu genç oyuncuyu elden çıkarmayı şimdiden düşündüğü yönünde spekülasyonlara yol açtı. 1912'den beri kulüpte görülmemiş bir düşüş olan, gol atamadan üst üste beş lig mağlubiyeti ile Garnacho ve takımın geri kalanı üzerindeki baskı tüm zamanların en yüksek seviyesinde.