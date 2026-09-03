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Al Ettifaq v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Chelsea, orta sahayı güçlendirmek için eski Roma oyuncusu Gini Wijnaldum'u düşünüyor

Transfers
Chelsea
G. Wijnaldum

İngiltere’den çarpıcı bir iddia geldi: Chelsea, orta sahayı güçlendirmek için eski Liverpool ve Roma oyuncusu, Al-Ettifaq’ta Suudi Arabistan’daki üç yıllık deneyiminin ardından şu anda sözleşmesiz olan 35 yaşındaki Georginio Wijnaldum’u düşünüyor. Hollandalı oyuncu Avrupa’ya dönmek istiyor ve menajerlerinden kendisine bir kulüp bulmalarını istedi.

  • Roma ve Monaco’dan ret kararı

    Enzo Fernandez'i Manchester City'ye gönderdikten sonra Chelsea bir alternatif arıyordu. Transferin son gününde ise eli boş kaldı: Roma, Manu Konè'nin satışına hayır dedi; Monaco ise önce kapıyı açıp ardından Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Camara'nın ayrılığına engel oldu. Sayısal açıdan bakıldığında orta sahadaki seçenekler yetersiz, bu nedenle Blues bonservisi elinde olan bir oyuncuyu kadrosuna katabilir.

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