Chelsea, orta sahayı güçlendirmek için eski Roma oyuncusu Gini Wijnaldum'u düşünüyor

İngiltere’den çarpıcı bir iddia geldi: Chelsea, orta sahayı güçlendirmek için eski Liverpool ve Roma oyuncusu, Al-Ettifaq’ta Suudi Arabistan’daki üç yıllık deneyiminin ardından şu anda sözleşmesiz olan 35 yaşındaki Georginio Wijnaldum’u düşünüyor. Hollandalı oyuncu Avrupa’ya dönmek istiyor ve menajerlerinden kendisine bir kulüp bulmalarını istedi.