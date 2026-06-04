N'Guessan, ülkesinde Fransız futbolunun en umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Bu sezon Saint-Étienne'de çoğunlukla A takımın yedek kulübesinde kalmış olsa da, Bundesliga kulübünün ilgisini çekmeyi başardı. Frankfurt, genç Fransız futbolcuların kariyerlerinde bir sonraki adımı atmalarına imkân tanımasıyla tanınıyor ve şimdi de bu konuda somut adımlar atmak niyetinde.

N'Guessan'ın profesyonel futboldaki az süreli performansına rağmen (ASSE formasıyla şu ana kadar 13 resmi maçta 325 dakika oynadı ve 1 gol attı) çok rağbet görmesi, yakın geçmişe bakıldığında anlaşılabilir. Ocak ayında kulüp, N'Guessan'dan ayrılmakta tereddüt etmişti. Geleneksel kulübün yetkilileri, üst lige dönüş mücadelesinde risk almak istemiyordu.

Kulüp, geçen sezon küme düşmesinin ardından Ligue 1'e hemen geri dönmeyi hedefliyordu. Bu nedenle, L'Equipe'in haberine göre Chelsea'nin sekiz milyon euroluk teklifi reddedildi.