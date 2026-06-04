Daha önce Chelsea FC'nin radarına giren 17 yaşındaki hücum yıldızı, Frankfurt'un hücum hattını uzun vadede güçlendirecek.
Çeviri:
Chelsea onu ne pahasına olursa olsun istiyordu! Eintracht Frankfurt, görünüşe göre yeni bir golcüye kavuşmak üzere
N'Guessan, ülkesinde Fransız futbolunun en umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Bu sezon Saint-Étienne'de çoğunlukla A takımın yedek kulübesinde kalmış olsa da, Bundesliga kulübünün ilgisini çekmeyi başardı. Frankfurt, genç Fransız futbolcuların kariyerlerinde bir sonraki adımı atmalarına imkân tanımasıyla tanınıyor ve şimdi de bu konuda somut adımlar atmak niyetinde.
N'Guessan'ın profesyonel futboldaki az süreli performansına rağmen (ASSE formasıyla şu ana kadar 13 resmi maçta 325 dakika oynadı ve 1 gol attı) çok rağbet görmesi, yakın geçmişe bakıldığında anlaşılabilir. Ocak ayında kulüp, N'Guessan'dan ayrılmakta tereddüt etmişti. Geleneksel kulübün yetkilileri, üst lige dönüş mücadelesinde risk almak istemiyordu.
Kulüp, geçen sezon küme düşmesinin ardından Ligue 1'e hemen geri dönmeyi hedefliyordu. Bu nedenle, L'Equipe'in haberine göre Chelsea'nin sekiz milyon euroluk teklifi reddedildi.
Saint-Étienne, muhtemelen en değerli oyuncularını satmak zorunda kalacak
Blues'un milyonlarca euroluk teklifi büyük etki yarattı, ancak spor açısından genç oyuncu ve kulübü için işler planlandığı gibi gitmedi. O kulüpte kaldı, ancak ligde yükselme başarısı gösterilememesi üzerine bu yaz bazı oyuncuların ayrılması bekleniyor ve N'Guessan da bunlardan biri olabilir.
Saint-Etienne, birinci lige yükselmeyi kaçırmasının ardından ekonomik açıdan yeniden düşünmek zorunda ve değerli oyuncularını satmak zorunda kalabilir. Geçen sezon, ilk takımda sadece beş maçta forma giydi.
- Backpage
N'Guessan, Fransa formasıyla golcü kimliğini ortaya koydu
Profesyonel kadroda kulüp düzeyinde bir atılım henüz gerçekleşmemiş olsa da, bu genç oyuncu Equipe Tricolore formasıyla düzenli olarak büyük ses getiriyor. Fransız genç milli takımlarında etkileyici bir performans sergiledi. Genç yaş gruplarındaki istatistikleri dikkat çekici: U17 takımında 11 maçta 11 gol attı; bundan önce ise U16 takımında 14 maçta 12 gol kaydetmişti.
Bu golcü yeteneği, forvetin gelişim sürecini hızlandıran federasyon antrenörlerinin de dikkatinden kaçmadı. Zaten U20 takımında forma giymiş olması, Fransız federasyonundaki önemini vurguluyor.
N'Guessan'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. On iki yıl önce kulübün altyapısına katılmıştı.