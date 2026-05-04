Olay, ilk yarının sonlarında, geçici teknik direktör Calum McFarlane tarafından sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya sürülen Derry'nin, Forest'ın savunma oyuncusu Zach Abbott ile çarpışmasıyla meydana geldi. Her iki oyuncunun da ceza sahası içinde yüksek bir top için mücadele ettiği sırada meydana gelen kafa çarpışmasının ardından genç oyuncu oksijen desteğine ihtiyaç duydu.

Abbott sonunda oyuna devam edebilse de, Derry 10 dakikadan fazla bir süre sahada hareketsiz kaldı. Sağlık ekibi hemen müdahale etti ve 18 yaşındaki oyuncu, ev sahibi taraftarların ayakta alkışları eşliğinde sedyeyle sahadan taşınmadan önce tedavi edilirken, her iki takımın oyuncularının endişesi de barizdi.

Geçici teknik direktör Calum McFarlane, maçın ardından BBC Match of the Day'e şunları söyledi: "Şu anda tüm işaretler olumlu, bu yüzden durumunun iyi olduğunu umuyoruz ve duyduğumuz kadarıyla durum olumlu.

Jesse için çok üzüldüm, bence maçta iyi oynadı. Bize bir tehdit oluşturdu - onun için çok önemli bir an, ama ne yazık ki üzücü bir şekilde sona erdi."