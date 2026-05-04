Chelsea, Nottingham Forest'a karşı Premier Lig maçında yaşanan korkunç kafa yaralanmasının ardından Jesse Derry'nin hastaneye kaldırıldığını duyurdu
Chelsea, sakatlık endişesinin ardından oyuncunun hastaneye kaldırıldığını doğruladı
Chelsea, Nottingham Forest'a 3-1 yenildikleri maçın ilk yarısında yaşanan ciddi bir olayın ardından Derry'nin tedbir amaçlı olarak yerel bir hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Kulüp, maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından genç oyuncunun anlık durumu hakkında taraftarları rahatlatmak için hemen harekete geçti.
Kulübün resmi kanalları aracılığıyla yayınlanan açıklamada Chelsea şunları söyledi: "Chelsea FC, Jesse Derry'nin bugün Nottingham Forest ile oynanan Premier League maçının ilk yarısında oyundan çıkmasının ardından önlem olarak hastaneye kaldırıldığını doğrulayabilir. Jesse bilinci açık, konuşabiliyor ve önlem amaçlı muayenelerden geçiyor. Ona acil şifalar diliyoruz ve sağlık ekibine hızlı müdahalesi için teşekkür ediyoruz."
Stamford Bridge, 'mide bulandırıcı' çarpışma nedeniyle sarsıldı
Olay, ilk yarının sonlarında, geçici teknik direktör Calum McFarlane tarafından sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya sürülen Derry'nin, Forest'ın savunma oyuncusu Zach Abbott ile çarpışmasıyla meydana geldi. Her iki oyuncunun da ceza sahası içinde yüksek bir top için mücadele ettiği sırada meydana gelen kafa çarpışmasının ardından genç oyuncu oksijen desteğine ihtiyaç duydu.
Abbott sonunda oyuna devam edebilse de, Derry 10 dakikadan fazla bir süre sahada hareketsiz kaldı. Sağlık ekibi hemen müdahale etti ve 18 yaşındaki oyuncu, ev sahibi taraftarların ayakta alkışları eşliğinde sedyeyle sahadan taşınmadan önce tedavi edilirken, her iki takımın oyuncularının endişesi de barizdi.
Geçici teknik direktör Calum McFarlane, maçın ardından BBC Match of the Day'e şunları söyledi: "Şu anda tüm işaretler olumlu, bu yüzden durumunun iyi olduğunu umuyoruz ve duyduğumuz kadarıyla durum olumlu.
Jesse için çok üzüldüm, bence maçta iyi oynadı. Bize bir tehdit oluşturdu - onun için çok önemli bir an, ama ne yazık ki üzücü bir şekilde sona erdi."
Blues için berbat bir öğleden sonra
Takımın en umut vaat eden oyuncularından birinin sakatlığı, geçici teknik direktör için unutulmaz bir günün son noktası oldu. Sahada ise Chelsea, 3-1'lik bir yenilgiye uğradı; bu sonuç, Premier Lig sıralamasında Avrupa kupalarına katılma umutlarını tehlikeye atıyor.
McFarlane, maçın ilk 15 dakikasında iki gol yedikten sonra takımının Stamford Bridge'deki "kabul edilemez" başlangıcını sert bir şekilde eleştirdi ve Liverpool ile oynayacakları maç öncesinde önemli bir tepki beklediğini belirtti.
Chelsea, ilk beş yarışından koptu
Chelsea'nin ligi ilk beşte bitirme hedefi, ligin bitimine üç maç kala resmen sona erdi; takım, beşinci sıradaki Aston Villa'nın 10 puan gerisinde bulunuyor. Şu anda altıncı sıradaki Bournemouth'un dört puan gerisinde olan Blues, bu Cumartesi günü Liverpool ile karşılaşmak üzere Anfield'a zorlu bir deplasmana çıkacak. Bu kritik maç, ligdeki son iki rakibi Tottenham ve Sunderland ile oynayacakları ve ligdeki nihai sıralamalarını belirleyecek maçlardan önce gerçekleşecek. The Blues hala Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansına sahip, ancak bunun için altıncı sırada bitirmeli ve Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni kazanıp ilk beşte yer almasını ummalı.