Chelsea’nin Yılın Oyuncusu kim oldu? Cole Palmer ve Enzo Fernandez’i geride bırakan ‘en göze çarpan isim’, eski Blues yıldızı Gary Cahill’in tercihi oldu

Oyununa gol yeteneği de katan bir diğer isim ise Arjantinli orta saha oyuncusu Fernandez; hareketli 25 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda toplam 14 kez fileleri havalandırdı. Dünya Kupası şampiyonu, Chelsea efsanesi Frank Lampard ile karşılaştırılıyor.

Güney Amerikalı oyuncunun bu heyecanı hak edip etmediğini ve Blues'un ikonunu sektörün en iyilerinden biri yapan rakamları yakalayabileceğini sorulan Cahill, şöyle dedi: “Bence bu muhtemelen onun bir sonraki hedefi, çünkü gol attığı anlarda çok etkili bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onu bu daha üst düzey rolde oldukça beğeniyorum.

"Penaltı alanına yaptığı koşuların zamanlaması açısından bana biraz Frank'i hatırlatıyor. Şans yakalamak için doğru yerlerde bulunuyor gibi görünüyor - gol kokusunu alıyor. Gelişimi ve iyileşmesi açısından, belki de böyle bir şeyi hedefliyor olabilir, çünkü bu eşsiz bir şey. Frank'e baktığınızda, bu eşsiz bir şey. Bana şu anda bir sezonda standart olarak 20 gol atan bir orta saha oyuncusu gösterin. Bu altın değerinde bir şey.

“Bu rakamlar ve goller, kulüp için puan kazanma açısından çok büyük önem taşıyor. Onu bir tür lider figür olarak görüyorum ve belki de bu sezon bazı önemli goller attığı için, bu yönünü geliştirmeye ve gol atmaya devam etmeye çalışıyor.”