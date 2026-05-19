Chelsea’nin Yılın Oyuncusu kim oldu? Cole Palmer ve Enzo Fernandez’i geride bırakan ‘en göze çarpan isim’, eski Blues yıldızı Gary Cahill’in tercihi oldu
Chelsea yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor
İngiliz futbolunda geçirdiği iki verimli sezonda Brighton formasıyla 30 gol atmasının ardından Pedro, 2025 yazında Chelsea tarafından kadrosuna katılmış ve hemen ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda zafer kazanan kadroya dahil edilmişti.
Blues'taki kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan Pedro'nun keyfi, 2026'nın başında Enzo Maresca'nın teknik direktörlük görevinden alınmasıyla biraz gölgelendi. Liam Rosenior, Chelsea'nin teknik direktörü olarak 23 maça çıktıktan sonra aynı kaderi paylaştı.
Calum McFarlane, geçici olarak görevi devralarak Blues'u 2026 FA Cup finaline taşıdı, ancak Wembley'de Manchester City ile oynanan maçta acı bir yenilgiye uğradı. Xabi Alonso'nun gelecek sezonun başında takımın başına geçeceği açıklandı.
Haziran ayında açılacak ve daha fazla transferin gerçekleşeceği bir transfer dönemi öncesinde, kadroda kimlerin yer alacağı henüz belli değil, ancak Pedro 20 gol attığı sezonla, Londra'nın batısındaki bu dev kulübün yeni döneminde önemli bir rol oynayacağını gösterdi.
Pedro, Blues'un Yılın Oyuncusu seçildi
Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen ve FA Cup finali temalı Famous CFC etkinliğine katılan eski Blues yıldızı Cahill, GOAL’a verdiği özel röportajda, Stamford Bridge’de 2025-26 sezonunun Yılın Oyuncusu’nu seçmesi istendiğinde şöyle dedi: “Bana göre muhtemelen Joao Pedro.
“Bence bu sezon Chelsea'de farklı pozisyonlarda oynaması istendiğinde, ister 10 numara, ister 9 numara, bazen de üçlü forvetin kanadında olsun, en göze çarpan oyuncu oldu. Artık oyununa goller ve asistler de ekledi ve genel olarak üst düzey bir oyuncu. Ben onu seçerdim.”
Fernandez, Lampard gibi bir oyuncu olabilir mi?
Oyununa gol yeteneği de katan bir diğer isim ise Arjantinli orta saha oyuncusu Fernandez; hareketli 25 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda toplam 14 kez fileleri havalandırdı. Dünya Kupası şampiyonu, Chelsea efsanesi Frank Lampard ile karşılaştırılıyor.
Güney Amerikalı oyuncunun bu heyecanı hak edip etmediğini ve Blues'un ikonunu sektörün en iyilerinden biri yapan rakamları yakalayabileceğini sorulan Cahill, şöyle dedi: “Bence bu muhtemelen onun bir sonraki hedefi, çünkü gol attığı anlarda çok etkili bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onu bu daha üst düzey rolde oldukça beğeniyorum.
"Penaltı alanına yaptığı koşuların zamanlaması açısından bana biraz Frank'i hatırlatıyor. Şans yakalamak için doğru yerlerde bulunuyor gibi görünüyor - gol kokusunu alıyor. Gelişimi ve iyileşmesi açısından, belki de böyle bir şeyi hedefliyor olabilir, çünkü bu eşsiz bir şey. Frank'e baktığınızda, bu eşsiz bir şey. Bana şu anda bir sezonda standart olarak 20 gol atan bir orta saha oyuncusu gösterin. Bu altın değerinde bir şey.
“Bu rakamlar ve goller, kulüp için puan kazanma açısından çok büyük önem taşıyor. Onu bir tür lider figür olarak görüyorum ve belki de bu sezon bazı önemli goller attığı için, bu yönünü geliştirmeye ve gol atmaya devam etmeye çalışıyor.”
Chelsea, dünya çapındaki Blues ailesini kucaklıyor
Ne Pedro ne de Fernandez, büyük kupaların söz konusu olduğu City maçlarında gol atmayı başaramadı. Ancak Chelsea, en büyük ödüller için hâlâ ciddi bir rakip olduğunu gösterdi ve dünya çapındaki taraftar kitlesine sevinç yaşatmaya devam ediyor.
Bridge'de geçirdiği unutulmaz sekiz yıl boyunca iki Premier League şampiyonluğu, FA Cup ve Avrupa Ligi şampiyonlukları ile bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Cahill, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların kendilerini geniş Blues ailesinin bir parçası hissetmelerini sağladığını da sözlerine ekledi: “Bu tür etkinliklerin amacı da budur - bunun gibi ünlü CFC etkinlikleri.
“Ben birkaç tanesine katıldım. Tabii ki Chicago'daki bu etkinlik de bunlardan biri; burada Coors Light içmiştik. Sonuç bir yana, harika bir etkinlikti. Ama moraller yüksekti. Taraftarlarla bu şekilde etkileşim kurmak çok güzel. Kariyeriniz bittikten sonra seyahat etmeye başladığınızda ve tüm bu taraftarları gördüğünüzde, Chelsea'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlıyorsunuz.
“Yüzlerce kişi geliyor ve bu etkileşim çok güzel çünkü oyuncular olarak sahada oynarken onları uzaktan görüyorsunuz. Şimdi sahada olup taraftarlarla etkileşim kurmak çok güzel. Bence iyi bir gün geçirdiler. Sonuç bir yana, moralleri açıkçası çok yüksek. Harika bir etkinlikti.”
Premier Lig'de geriye iki kritik maç kaldı
Bu sezon ligde ilk sekize girme ve 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarına katılma şansını sürdüren Chelsea’nin fikstüründe iki maç kaldı. Cahill’in yakından takip edeceği bu maçların ilki, Salı günü eski rakip Tottenham’ın Londra’ya konuk olmasıyla gerçekleşecek. Son gün ise Stadium of Light’ta Sunderland ile karşılaşılacak.
Gary Cahill, Chelsea FC'nin 2025-26 sezonundaki uluslararası taraftar etkinliklerinin son durağı olan, Coors Light tarafından sunulan The Famous CFC etkinliğinde Chicago'da konuştu.