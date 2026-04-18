Chelsea'nin yıldızı, yaz transfer döneminde West Ham'a katılmaya hazır - ancak bu, West Ham'ın küme düşmemesi şartıyla

Crystal Palace maçı öncesinde konuşan Nuno, Disasi’nin takıma katıldığından beri yarattığı etkiyi övdü. Defans oyuncusunun Chelsea’de son dönemde kenarda kalmış olmasına rağmen, teknik direktör ona olan inancının hiçbir zaman sarsılmadığını vurguladı. "Takıma büyük bir özgüvenle katıldı ve kendine inanıyordu. İnanın bana, Axel'in özgüveni hiçbir zaman düşük olmadı. O çok pozitif bir çocuk. Yardım etmeye kararlı bir şekilde geldi ve içinde bulunduğumuz durumun çok farkındaydı," dedi Nuno gazetecilere.

Portekizli teknik direktör, Disasi'nin son dönemde çeşitli kulüplerde geçirdiği süreci ele alarak sözlerine şöyle devam etti: "Hayatta inişler, çıkışlar, hayal kırıklıkları ve mutluluklar yaşanır, bu hayatın gerçeğidir. Mesele, gözden düşmüş olmak ya da birine bir şey kanıtlamak değildir."