Chelsea'nin yıldızı, yaz transfer döneminde West Ham'a katılmaya hazır - ancak bu, West Ham'ın küme düşmemesi şartıyla
Disasi, Hammers projesine katılmaya hazır
28 yaşındaki savunma oyuncusu, kış transfer döneminde David Sullivan'ın 2 milyon sterlinlik kiralama bedeli ödediği bir anlaşma ile Hammers'a katıldı ve kısa sürede Nuno'nun savunma hattının temel taşlarından biri haline geldi. The Athletic'in haberine göre, oyuncuya yakın "konuyu bilen kaynaklar", Disasi'nin sezonun bitiminde uzun vadeli bir sözleşme için resmi görüşmelere girmeye hazır olduğunu belirttiler. Eski Monaco oyuncusu, Chelsea'de geçirdiği zorlu bir dönemin ardından, geçen sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giydiği dönemde de sahada süre bulmakta zorlanmasının ardından, Doğu Londra'da yeni bir soluk buldu.
Nuno'nun transfer planlarında hayatta kalmak kilit öneme sahip
Disasi'yi kalıcı olarak kadroya katma ihtimali Nuno için büyük bir moral kaynağı olsa da, durumun gerçekliği lig sıralamasına bağlı. West Ham şu anda küme düşmeme mücadelesinin tam ortasında ve Championship'e düşmesi halinde Fransız oyuncuyu takımda tutma umutlarının fiilen sona ereceği anlaşılıyor. Disasi en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyor ve ancak West Ham gelecek sezon Premier Lig'de yer alırsa bu kulübe bağlı kalmayı kabul edecek. Merkez savunma oyuncusuyla güçlü bir iş ilişkisi kuran Nuno, onu takımda tutmak için çaresiz durumda. Ancak, küme düşmenin finansal ve sportif sonuçları, transfer için "kapının açık" kalmasının, kulübün sezonun son haftalarında küme düşmeyi önlemesine bağlı olduğunu gösteriyor.
Nuno, Disasi’nin sarsılmaz özgüvenini övüyor
Crystal Palace maçı öncesinde konuşan Nuno, Disasi’nin takıma katıldığından beri yarattığı etkiyi övdü. Defans oyuncusunun Chelsea’de son dönemde kenarda kalmış olmasına rağmen, teknik direktör ona olan inancının hiçbir zaman sarsılmadığını vurguladı. "Takıma büyük bir özgüvenle katıldı ve kendine inanıyordu. İnanın bana, Axel'in özgüveni hiçbir zaman düşük olmadı. O çok pozitif bir çocuk. Yardım etmeye kararlı bir şekilde geldi ve içinde bulunduğumuz durumun çok farkındaydı," dedi Nuno gazetecilere.
Portekizli teknik direktör, Disasi'nin son dönemde çeşitli kulüplerde geçirdiği süreci ele alarak sözlerine şöyle devam etti: "Hayatta inişler, çıkışlar, hayal kırıklıkları ve mutluluklar yaşanır, bu hayatın gerçeğidir. Mesele, gözden düşmüş olmak ya da birine bir şey kanıtlamak değildir."
Mavropanos üzerindeki domino etkisi
Disasi'nin geleceğinin belirlenmesi sadece tek bir oyuncuyla ilgili değil; bu durum, savunma partneri Konstantinos Mavropanos'un kaderini de belirleyebilir. Bu ikili, birçok üst düzey kulübün dikkatini çeken müthiş bir ortaklık kurdu. Kulüp içinde, Disasi'nin kalıcı olarak sözleşme imzalaması halinde, Yunan milli oyuncunun dışardan gelen teklifleri reddedip London Stadium'da kalmaya ikna olacağına dair inanç giderek artıyor. Mavropanos, Disasi'nin gelişinden bu yana bambaşka bir oyuncu gibi görünüyor ve bu durum, rakip Premier League takımlarının ona büyük ilgi göstermesine neden oldu.