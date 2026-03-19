Getty Images Sport
Çeviri:
Chelsea'nin yıldızı yaz transfer döneminde ayrılabileceğine dair ipucu verdikten sonra Liam Rosenior, Enzo Fernandez'in geleceği hakkında son gelişmeleri aktardı
Fernandez ayrılık söylentilerini alevlendiriyor
Fernandez, Chelsea'nin PSG'ye yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğine dair söylentileri alevlendirdi. Arjantinli milli futbolcu, planları hakkında sorulan bir soruya ESPN Argentina'ya şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum, sekiz maç ve FA Cup kaldı. Dünya Kupası da var, ondan sonra bakarız." 25 yaşındaki oyuncuya daha önce hem Real Madrid hem de PSG'nin ilgi gösterdiği belirtilmişti.
- AFP
Rosenior, Fernandez hakkında son gelişmeleri aktarıyor
Rosenior, Fernandez ve yaptığı açıklamalarla ilgili olarak gazetecilere şunları söyledi: "Evet, bu sabah antrenmandan önce Enzo ile uzun uzun harika bir sohbet ettik; sadece yaptığı açıklamalar hakkında değil, nasıl hissettiği ve takım olarak nasıl gelişebileceğimiz konusunda da konuştuk. O, kulübün kaptanlarından biri. Şunu söyleyebilirim ki, bu kulüpte ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar kazanmak istediğini ve bizim başarılı olmamız için ne kadar tutkulu olduğunu bana çok net bir şekilde ifade etti. Ayrıca, çeviri ve duygusal anlarda söylediklerinin yanlış yorumlandığını da belirtti. Bu yüzden benim için o, bu takıma tamamen bağlı ve bu futbol kulübünde kazanmaya tamamen kararlı."
Chelsea için zor bir hafta
Fernandez'in bu açıklamaları, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye, Premier Lig'de ise Newcastle'a yenildiği zorlu bir haftanın ortasında geldi. Rosenior, zor bir dönemden geçildiğini ve Blues'tan bir tepki gelmesi gerektiğini kabul etti.
"Her teknik direktör zor haftalar geçirir. Ben de daha önce zorlu dönemler yaşadım. Tüm teknik direktörler gibi ben de birçok görevimde maçlar kaybettim. Everton'da mücadele etmenin ve bu zorlu dönemi atlatmanın bir yolunu bulmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istersiniz. Bu, sadece finansal açıdan değil, her şeyi daha net hale getirir. Bu kulüp Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyor. Hedefimiz bu," dedi.
Rosenior ayrıca Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılmasının hayati önem taşıdığını kabul ederek şunları ekledi: "Şampiyonlar Ligi'nde olmak istersiniz. Bu, transferlerinizi, planlamanızı, her şeyi daha net hale getirir. Sadece finansal açıdan değil, bu kulüp Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyor. Bu kadar basit. Amaç ve hedef budur. Bu turnuvadan elendikten sonra şimdi gerçekten odaklanmamız gereken şey budur. Geri kalanı ise sadece bir sonraki maçı kazanmamızı ve ulaşmak istediğimiz hedefe doğru yol almaya devam etmemizi sağlamakla ilgili."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Şu anda ligde altıncı sırada yer alan Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için önünde zorlu bir görev var. Takım, cumartesi günü Everton ile karşılaşmak üzere Hill Dickenson Stadyumu’na konuk olacak.
