Chelsea'nin yıldızı yaz transfer döneminde ayrılabileceğine dair ipucu verdikten sonra Liam Rosenior, Enzo Fernandez'in geleceği hakkında son gelişmeleri aktardı

Fernandez'in bu açıklamaları, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye, Premier Lig'de ise Newcastle'a yenildiği zorlu bir haftanın ortasında geldi. Rosenior, zor bir dönemden geçildiğini ve Blues'tan bir tepki gelmesi gerektiğini kabul etti.

"Her teknik direktör zor haftalar geçirir. Ben de daha önce zorlu dönemler yaşadım. Tüm teknik direktörler gibi ben de birçok görevimde maçlar kaybettim. Everton'da mücadele etmenin ve bu zorlu dönemi atlatmanın bir yolunu bulmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istersiniz. Bu, sadece finansal açıdan değil, her şeyi daha net hale getirir. Bu kulüp Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyor. Hedefimiz bu," dedi.

Rosenior ayrıca Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılmasının hayati önem taşıdığını kabul ederek şunları ekledi: "Şampiyonlar Ligi'nde olmak istersiniz. Bu, transferlerinizi, planlamanızı, her şeyi daha net hale getirir. Sadece finansal açıdan değil, bu kulüp Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyor. Bu kadar basit. Amaç ve hedef budur. Bu turnuvadan elendikten sonra şimdi gerçekten odaklanmamız gereken şey budur. Geri kalanı ise sadece bir sonraki maçı kazanmamızı ve ulaşmak istediğimiz hedefe doğru yol almaya devam etmemizi sağlamakla ilgili."