Chelsea'nin yıldızı ve Audi RS 3'üyle yaşanan olayın ardından 'utangaç' Alejandro Garnacho suçunu kabul etti

Olay, kanat oyuncusunun Ekim ayında Greater Manchester Polisi tarafından arandığında ilk başta sürücü olduğunu kabul etmemesiyle tırmandı. Ancak Chelsea'nin yıldızı, JMW Solicitors'daki avukatları aracılığıyla sonunda suçunu kabul etti ve mahkemeye tam bir özür diledi.

BBC'ye göre, avukatları Liverpool Sulh Ceza Mahkemesi'ne sundukları açıklamada şunları yazdı: "Bay Garnacho, hız sınırını aştığı suçunu kabul ediyor ve suçunu itiraf etti. Bay Garnacho, bunun kendi hatası olduğunu açıklıyor ve suçundan dolayı özür diliyor. Müvekkilimiz şu anda içinde bulunduğu durumdan utanç duyuyor ve hız ihlali suçundan dolayı mahkemeye özür diliyor."