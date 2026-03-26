Çeviri:
Chelsea'nin yıldızı ve Audi RS 3'üyle yaşanan olayın ardından 'utangaç' Alejandro Garnacho suçunu kabul etti
Carrington yakınlarında meydana gelen hız ihlali olayı
Olayın ayrıntıları mahkemede ortaya çıktı ve Arjantinli milli futbolcunun Carrington Lane'de siyah Audi RS 3'ünü sürerken bir hız kamerasına yakalandığı ortaya çıktı. Suç, genç futbolcu için oldukça çalkantılı bir dönemde, 26 Ağustos'ta saat 17:51'de (BST) işlendi. O sırada 21 yaşındaki oyuncu, o dönemki United teknik direktörü Ruben Amorim ile ilişkilerinin bozulmasının ardından Chelsea'ye 40 milyon sterlinlik transferini sonuçlandırmak üzereydi. Garnacho, United'ın ana antrenman tesisinin girişinde, 40 mil hız sınırının olduğu bir bölgede 50 mil hızla giderken yakalandı.
Yasal pişmanlık ve resmi özür
Olay, kanat oyuncusunun Ekim ayında Greater Manchester Polisi tarafından arandığında ilk başta sürücü olduğunu kabul etmemesiyle tırmandı. Ancak Chelsea'nin yıldızı, JMW Solicitors'daki avukatları aracılığıyla sonunda suçunu kabul etti ve mahkemeye tam bir özür diledi.
BBC'ye göre, avukatları Liverpool Sulh Ceza Mahkemesi'ne sundukları açıklamada şunları yazdı: "Bay Garnacho, hız sınırını aştığı suçunu kabul ediyor ve suçunu itiraf etti. Bay Garnacho, bunun kendi hatası olduğunu açıklıyor ve suçundan dolayı özür diliyor. Müvekkilimiz şu anda içinde bulunduğu durumdan utanç duyuyor ve hız ihlali suçundan dolayı mahkemeye özür diliyor."
Savcılık tarafından ikincil suçlama geri çekildi
Sanığın suçunu kabul etmesinin ardından savcılık, sürücü bilgilerini vermemeyle ilgili ikincil suçlamayı geri çekti. Dava, Tek Hakim Usulü kapsamında sonuçlandırıldı; Yargıç Jane Haynes, davanın sezon bitmeden sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla kapalı kapılar ardında yapılan duruşmada cezayı açıkladı. Garnacho'ya 660 sterlin para cezası verildi ve 120 sterlin masraf ile 264 sterlin mağdur ek ücreti ödemesi emredildi. Ayrıca, Arjantinli oyuncunun ehliyetine 3 ceza puanı yazıldı.
Şimdi ne olacak?
Chelsea'ye transfer olduğundan bu yana, tüm turnuvalarda 36 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetti. Oyuncu, bu milli maç arası için Arjantin milli takımına çağrılmadığı için, FA Cup çeyrek finallerinde Port Vale karşısında Blues formasıyla sahalara dönmeden önce dinlenme fırsatı bulacak.