Chelsea'nin yıldızı Pedro Neto, PSG maçında top toplayıcıya itme eylemi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nden men edilmekten kurtuldu

UEFA, Chelsea’nin Parc des Princes’te 5-2 mağlup olduğu maçta Neto’nun davranışlarına ilişkin bir soruşturma başlattı. Kanat oyuncusu, maçın sonlarında öfkeyle tepki göstererek, oyunu yeniden başlatmak için topu hızlı bir şekilde almaya çalışırken bir top toplayıcıyı itti. Bu olaya rağmen, 26 yaşındaki oyuncu cezadan kurtulmayı başardı ve Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçında forma giyebilecek. UEFA Pazartesi günü, forvet oyuncusunun sportmenlik dışı davranış nedeniyle uyarı ile kurtulduğunu doğruladı.

Bu karar, Ligue 1 şampiyonuna karşı 3 gol farkı kapatmak için bir mucize bekleyen teknik direktör Liam Rosenior için bir rahatlama oldu. Neto, hafta sonu Newcastle United'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan Premier League yenilgisinde forma giymediği için bu Avrupa maçına dinç bir şekilde çıkacak. Bu yokluğu, ayrı bir kırmızı kart cezasından kaynaklanıyordu, yani bu önemli Avrupa karşılaşması için tamamen dinlenmiş olacak.