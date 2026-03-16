Chelsea'nin yıldızı Pedro Neto, PSG maçında top toplayıcıya itme eylemi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nden men edilmekten kurtuldu
UEFA, Neto'ya yapılan itme konusunda herhangi bir işlem yapmadı
UEFA, Chelsea’nin Parc des Princes’te 5-2 mağlup olduğu maçta Neto’nun davranışlarına ilişkin bir soruşturma başlattı. Kanat oyuncusu, maçın sonlarında öfkeyle tepki göstererek, oyunu yeniden başlatmak için topu hızlı bir şekilde almaya çalışırken bir top toplayıcıyı itti. Bu olaya rağmen, 26 yaşındaki oyuncu cezadan kurtulmayı başardı ve Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçında forma giyebilecek. UEFA Pazartesi günü, forvet oyuncusunun sportmenlik dışı davranış nedeniyle uyarı ile kurtulduğunu doğruladı.
Bu karar, Ligue 1 şampiyonuna karşı 3 gol farkı kapatmak için bir mucize bekleyen teknik direktör Liam Rosenior için bir rahatlama oldu. Neto, hafta sonu Newcastle United'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan Premier League yenilgisinde forma giymediği için bu Avrupa maçına dinç bir şekilde çıkacak. Bu yokluğu, ayrı bir kırmızı kart cezasından kaynaklanıyordu, yani bu önemli Avrupa karşılaşması için tamamen dinlenmiş olacak.
James'in etkisiz kalması, bireysel performanslarla dengelendi
Neto ile ilgili haberler olumlu olsa da, Chelsea’nin hazırlıkları Reece James’in tanıdık bir sakatlık sorunu nedeniyle sarsıldı. Kısa süre önce Stamford Bridge’de yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalayan kulüp kaptanı, bir kez daha hamstring sakatlığı geçirdikten sonra birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. İngiltere milli takım oyuncusu, nadir görülen bir şekilde uzun süre sakatlıksız kalmayı başarmıştı; ancak bu son darbe, Blues’u liderinden ve sağ bek pozisyonundaki dünya çapındaki kalitesinden mahrum bırakıyor.
Ancak Estevao Willian ile ilgili daha iyi haberler var. 18 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Şubat başından bu yana ilk kez takımla birlikte açık antrenmanda görüldü. PSG maçında kadroda yer alacak kadar formda olup olmadığı henüz belli olmasa da, sahadaki varlığı şu anda özgüven eksikliği yaşayan takım için büyük bir moral kaynağı oldu.
İkinci maçta taktiksel bir değişiklik bekleniyor
Neto'nun sahaya çıkabilecek durumda olmasıyla birlikte, sol kanatta ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Newcastle'a karşı alınan mağlubiyette biraz zorlanan ve son dönemdeki formuyla eleştirilere maruz kalan Alejandro Garnacho'nun yerini alması muhtemel görünüyor. Chelsea'nin, ikinci maça büyük bir avantaj ve sağlam bir taktik disipliniyle giren PSG'yi sarsabilmesi için Neto'nun direkt oyun stili ve hızı hayati önem taşıyacak.
Teknik ekip, sahadaki diğer kadro seçimlerini de değerlendirmeli. Kaleci Filip Jorgensen son antrenmanda görülmedi, bu da onun fiziksel durumu hakkında soru işaretleri yaratırken, Levi Colwill ise ciddi bir diz sakatlığından kurtulmaya devam ettiği için hafif antrenmanlara katılsa da forma giymesi pek olası görünmüyor. Orta saha oyuncusu Dario Essugo, hafta sonu U21 takımında forma giymiş olmasıyla fiziksel kondisyonunu geliştiren bir başka seçenek.
Chelsea, Avrupa'daki sezonunu kurtarmaya çalışıyor
Londralılar, Şampiyonlar Ligi hayallerini canlı tutmak için zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor, ancak takım içindeki ruh hali hâlâ yılmaz. İlk maçta 5-2 yenilgiye rağmen Chelsea, sonuna kadar mücadele etmeye kararlı ve Fransız rakibini sinirlendirmek için Stamford Bridge'deki atmosferden yararlanacak. Neto da dahil olmak üzere, son FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonunun en önemli oyuncularını sahaya sürebilmek, olası bir geri dönüş için hayati önem taşıyor.
