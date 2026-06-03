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Chelsea'nin yıldızı, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girememesinin üzüntüsünü geride bırakarak İbiza'da Wayne Lineker'e katıldı
İngiltere'nin hazırlık çalışmaları başlarken İbiza'da yeniden bir araya gelme
Milli takım arkadaşları Dünya Kupası hazırlıklarına başlamak üzere Florida'ya inerken, Palmer Akdeniz'de güneşlenirken görüldü. 24 yaşındaki forvet, bu yazki turnuva kadrosuna alınmamasının yarattığı hayal kırıklığının ardından biraz huzur bulmak için İbiza'ya geri döndü.
Palmer, O Beach Ibiza'nın sahibi Lineker ile birlikte görüldü ve ikili, ünlü plaj kulübünde sosyal medya için poz verdi. Burası, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'na katıldıktan sonra 63 yaşındaki girişimcinin mekanını da ziyaret eden Chelsea forveti için tanıdık bir yer. Ancak bu sefer, tatilinin arka planında sezon sonu kutlamaları yerine milli takımdan dışlanma var.
- Getty Images Sport
Tuchel’in Chelsea yıldızıyla ilgili zorlu kararı
Palmer'ı kadroda bırakmama kararı, Tuchel'in aldığı en önemli kararlardan biriydi. Stamford Bridge'deki ilk yılında büyük bir sürpriz yaratmış olsa da, eski Manchester City oyuncusu son sezonda bu muhteşem formunu sürdürmekte zorlandı. Küçük sakatlıklar ve istikrarsızlık sorunlarıyla gölgelenen bir sezon, nihayetinde onun ABD'ye giden uçağa binememesine neden oldu.
2024-25 sezonunda Palmer, Premier League'de 15 gol kaydetmeyi başardı. Bu rakam, Enzo Maresca'nın Blues'un başına geçtiği ilk yılda elde ettiği gol sayısından 5 daha azdı. Görünüşe göre saha içindeki bu sorunlar, Tuchel'in dünya futbolunun en büyük turnuvası için kadrosunu kesinleştirirken başka oyunculara yönelmesine yetti.
İngiltere'nin sıcağı ve ada hayatı
Palmer’ın bulunduğu ortam ile Üç Aslanlar kadrosunun bulunduğu ortam arasındaki zıtlık daha belirgin olamazdı. Forvet oyuncusu masada bir şişe votka eşliğinde parlak sarı bir kanepede fotoğrafa poz verirken, İngiltere oyuncuları Miami’de 32 derecelik sıcaklıkta yoğun bir antrenman programına tabi tutuluyordu. Tuchel’in takımı, Palm Beach’teki Belgrove Resort and Spa’da nemli ortama alışmak için hiç vakit kaybetmedi.
İngiltere, bu Cumartesi Tampa Bay'de ilk hazırlık maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak, ardından 10 Haziran'da Kosta Rika ile son bir hazırlık maçı oynayacak. Oradan, Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacakları grup aşamasına hazırlanmak için Kansas City'deki kamp merkezlerine gidecekler. Bu arada Palmer'ın, Manchester'dan yaptığı çok ses getiren transferinden bu yana ilk kez uzun bir süre gözlerden uzak kalması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Palmer için çok ihtiyaç duyulan bir yeniden başlangıç
2023 yılında Batı Londra’ya transfer olduğundan bu yana, Palmer hem Chelsea’de hem de eskiden Sir Gareth Southgate’in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere Milli Takımı’nda vazgeçilmez bir isim haline geldiği için dinlenmeye pek fırsat bulamadı. Son 12 ayın fiziksel ve zihinsel yükü üzerinde etkisini göstermiş görünüyor; bu nedenle, bu zorunlu ara dönemi, uzun vadeli kulüp kariyeri açısından potansiyel olarak faydalı olabilir.
Palmer için odak noktası artık Chelsea ile tam bir sezon öncesi hazırlık dönemine kayıyor. Burada, kendisini Premier League'in gündemine taşıyan formunu yeniden bulmayı ve Tuchel'in gelecek planlarına geri dönmeyi umuyor.