Chelsea'nin yıldızı, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girememesinin üzüntüsünü geride bırakarak İbiza'da Wayne Lineker'e katıldı

Palmer'ı kadroda bırakmama kararı, Tuchel'in aldığı en önemli kararlardan biriydi. Stamford Bridge'deki ilk yılında büyük bir sürpriz yaratmış olsa da, eski Manchester City oyuncusu son sezonda bu muhteşem formunu sürdürmekte zorlandı. Küçük sakatlıklar ve istikrarsızlık sorunlarıyla gölgelenen bir sezon, nihayetinde onun ABD'ye giden uçağa binememesine neden oldu.

2024-25 sezonunda Palmer, Premier League'de 15 gol kaydetmeyi başardı. Bu rakam, Enzo Maresca'nın Blues'un başına geçtiği ilk yılda elde ettiği gol sayısından 5 daha azdı. Görünüşe göre saha içindeki bu sorunlar, Tuchel'in dünya futbolunun en büyük turnuvası için kadrosunu kesinleştirirken başka oyunculara yönelmesine yetti.