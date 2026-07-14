Chelsea’nin yıldızı Enzo Fernandez’in Real Madrid’e transfer olacağı yönündeki söylentiler sürerken, Xabi Alonso, oyuncunun satışına ilişkin tutumunu açıkladı

Devam eden transfer spekülasyonlarına rağmen, 25 yaşındaki oyuncunun Haziran 2032’ye kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi olması nedeniyle Chelsea güçlü bir müzakere pozisyonunu koruyor. Fernandez, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükselmesinde kilit bir rol oynadı ve Temmuz sonunda turnuva sonrası tatiline çıkacak.

Alonso’nun şu anki önceliği, galibiyet zihniyetini yeniden tesis etmek ve kulübü ulusal futbolun zirvesine geri döndürmek. Ayrıca, kulübü Avrupa kupalarına geri döndürme konusundaki büyük hedeflerini şöyle özetledi: “Bu bir hedef, ancak bu hedefe ulaşmak için pek çok şeyi doğru yapmanız gerekiyor. Bu sürecin bir parçası olmak, nasıl oynamak istediğimiz, kendimizi nasıl görmek istediğimiz, nereye gidersek gidelim maça nasıl yaklaşmak istediğimiz – bu benim işim, gerçekten sabırsızlıkla beklediğim şey bu. Ama elbette orada olmak istiyoruz."

Teknik ekibinin başlattığı yeni başlangıçla ilgili olarak da iyimser bir not ekledi: "Geçen yılın ardından sıfırdan başlıyoruz... Teknik ekipte ve teknik direktörde bazı yeni yüzler var. Ancak yaptığımız işe gerçekten hevesliler. Enerjinin iyi olduğunu görebilirsiniz. Heyecan var."