Getty Images Sport
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Chelsea’nin yıldızı Enzo Fernandez’in Real Madrid’e transfer olacağı yönündeki söylentiler sürerken, Xabi Alonso, oyuncunun satışına ilişkin tutumunu açıkladı
Alonso, transfer söylentilerine yanıt verdi
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Alonso, bu yaz yıldız orta saha oyuncusu Fernandez’in geleceği konusunda yoğun spekülasyonlar sürerken, onu takımda tutma konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Arjantinli milli oyuncunun menajerinin Stamford Bridge dışında seçenekleri araştırmaya başladığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından, oyuncunun takımdan ayrılabileceğine dair söylentiler yayılmıştı. İspanyol devi Real Madrid’in ilgilendiği yönündeki haberlere rağmen, Alonso, Mayıs ayında göreve geldikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında, oyuncunun satışıyla ilgili tüm söylentileri kesin bir dille yalanladı.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, orta saha oyuncusunun kalmasını istiyor
Alonso, ilk basın toplantısında Stamford Bridge’de yeni projenin başına geçmenin heyecanını dile getirdi ve Fernandez’in geleceğine ilişkin kulübün tutumunu netleştirdi. 44 yaşındaki teknik direktör, oyuncunun Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası’nda sergilediği etkileyici performanslar sırasında kendisiyle doğrudan görüşmeler yaptığını doğruladı.
Eski Bayer Leverkusen teknik direktörü, görüşmelerinin ayrıntılarını gizli tutmayı tercih etse de, orta saha oyuncusunun transfer durumu hakkında sorulduğunda son derece açık sözlü davrandı. Fernandez ile yaptığı görüşmenin kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı sorulduğunda Alonso, “Evet, konuştuk. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, konuşmalarımızın içeriği gizli kalacak” diye yanıt verdi.
Alonso, orta saha oyuncusunu Chelsea’de tutmak isteyip istemediği sorulduğunda ise kısa ve kesin bir yanıt verdi: “Evet.”
Uzun vadeli sözleşme geleceği güvence altına alıyor
Devam eden transfer spekülasyonlarına rağmen, 25 yaşındaki oyuncunun Haziran 2032’ye kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi olması nedeniyle Chelsea güçlü bir müzakere pozisyonunu koruyor. Fernandez, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükselmesinde kilit bir rol oynadı ve Temmuz sonunda turnuva sonrası tatiline çıkacak.
Alonso’nun şu anki önceliği, galibiyet zihniyetini yeniden tesis etmek ve kulübü ulusal futbolun zirvesine geri döndürmek. Ayrıca, kulübü Avrupa kupalarına geri döndürme konusundaki büyük hedeflerini şöyle özetledi: “Bu bir hedef, ancak bu hedefe ulaşmak için pek çok şeyi doğru yapmanız gerekiyor. Bu sürecin bir parçası olmak, nasıl oynamak istediğimiz, kendimizi nasıl görmek istediğimiz, nereye gidersek gidelim maça nasıl yaklaşmak istediğimiz – bu benim işim, gerçekten sabırsızlıkla beklediğim şey bu. Ama elbette orada olmak istiyoruz."
Teknik ekibinin başlattığı yeni başlangıçla ilgili olarak da iyimser bir not ekledi: "Geçen yılın ardından sıfırdan başlıyoruz... Teknik ekipte ve teknik direktörde bazı yeni yüzler var. Ancak yaptığımız işe gerçekten hevesliler. Enerjinin iyi olduğunu görebilirsiniz. Heyecan var."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
ESPN’e göre Chelsea, Fernandez’in tatili biter bitmez her zamanki gibi Londra’ya dönüp sezon öncesi antrenmanlara katılmasını bekliyor. Alonso, Ağustos ayında resmi maçlar başlamadan önce yeni kadrosuyla uyum sağlamakta önemli bir zorlukla karşı karşıya. İspanyol teknik direktörün Premier Lig’deki ilk resmi sınavı, Batı Londra’daki rakibi Fulham’a karşı oynanacak zorlu bir deplasman maçı olacak.
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