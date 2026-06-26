Getty Images Sport
Çeviri:
Chelsea'nin yıldızı, Dünya Kupası'nın en yakışıklı yıldızı olarak gösterilmesinin ardından 'hiç de şaşırmadığını' söyledi
Turnuvanın en yakışıklı erkeği
Portekizli yıldız Pedro Neto, Florida’da düzenlenen basın toplantısında yoğun taktik tartışmalarına ara vererek, dünya çapında bir kalp hırsızı olarak giderek artan ününe değindi. Portekiz basın sorumlusu tarafından “2026 Dünya Kupası’nın en yakışıklı oyuncusu” olarak tanıtıldıktan sonra, Chelsea’nin forvet oyuncusu, espri ve özgüven dolu bir yanıt vererek orada bulunan gazetecileri kahkahalara boğdu.
- Getty Images Sport
"Hiç de şaşırmadım!"
Kanat pozisyonundaki yeteneğine yakışır bir özgüven sergileyen Neto, bu unvanın ne kendisi ne de takım arkadaşları için bir sürpriz olmadığını esprili bir şekilde dile getirdi. “Bence hiç de şaşırmadım! Bu tamamen normal bir şey. Soyunma odasında bu konu hiç gündeme bile gelmedi çünkü takım, oybirliğiyle benim en yakışıklı olduğum konusunda hemfikirdi,” diye şaka yaptı ve turnuvanın en öne çıkan yüzü olarak kazandığı yeni statüsünü tam anlamıyla benimsedi.
Görünüşüyle ilgili ortam neşeli olsa da, Neto, Cristiano Ronaldo’nun etkisini tartışırken ciddileşti. Tecrübeli oyuncunun Özbekistan’a karşı 5-0’lık ezici galibiyette attığı iki golün ardından Neto, takımın kaptanın gol arayışındaki azminden nasıl beslendiğini açıkladı. Kanat oyuncusu, Al-Nassr’ın forvetinin en iyi formunda olmasını görmenin soyunma odasındaki diğer oyunculara büyük bir moral verdiğini vurguladı.
"Takımın onun adına mutlu olduğu belliydi, özellikle de onun gol için yaşadığını, buna takıntılı olduğunu bildiğimiz için. En iyinin en sevdiği şeyi yapmasını görmekten hoşlanıyoruz," diye açıkladı Neto. "Dünya Kupası’nda gol atmasına yardımcı olma baskısıyla oynamak ekstra bir motivasyon kaynağı. Özellikle Portekiz’e şimdiye kadar verdiği her şey için, bu hedefe ulaşmasına gerçekten yardımcı olmak istiyoruz."
Kazanma zihniyetini sürdürmek
Portekiz şu anda K Grubu’nda, lider Kolombiya’nın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor; bu da grup aşamasındaki son maçlarının, birincilik için her şeyin belirleneceği bir karşılaşma olacağı anlamına geliyor. Nihai sıralamalarına bağlı olarak daha kolay eşleşmelerle karşılaşma olasılığı olsa da Neto, Roberto Martinez’in takımının eleme turlarında belirli rakiplerden kaçınmak için matematiksel hesaplamalar yapmaya niyetli olmadığını vurguluyor. Chelsea'de forma giyen oyuncu, "Dürüst olmak gerekirse, bazen ikinci ya da üçüncü bitirmemiz durumunda ortaya çıkacak senaryolara bakıyoruz, ancak en önemli şey zihniyetimizi korumaktır," dedi. "En iyi olmak istiyoruz ve Kolombiya ile karşılaşarak kazanıp grubu birinci sırada bitirmeyi hedefliyoruz."
- (C)Getty Images
Gözler Kolombiya’daki hesaplaşmada
Kolombiya ile yapılacak karşılaşma, Özbekistan’ı ezici bir skorla mağlup etmelerinin ardından kalite açısından önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Güney Amerika ekibinin de formda olması nedeniyle, gruptaki üstünlük mücadelesi son tur maçlarının en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olacak. Neto için bu, sadece medyanın gözdesi olmaktan öte, risklerin en yüksek olduğu anlarda dünyanın en büyük sahnesinde de başarılı olabileceğini kanıtlama fırsatıdır.
Maç Cumartesi günü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki diğer grup maçıyla eş zamanlı olarak başlayacak. Portekiz, turnuvada yoluna devam etmek için Ronaldo’nun golcü yeteneği ile Neto gibi oyuncuların sağladığı yaratıcı kıvılcımın birleşimine güvenecek. Final maçına kadar “en yakışıklı” oyuncu unvanını koruyup koruyamayacağı henüz belli değil, ancak Kolombiya karşısında alınacak bir galibiyet, özgeçmişine kesinlikle güzel bir katkı sağlayacaktır.