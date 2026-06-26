Chelsea'nin yıldızı, Dünya Kupası'nın en yakışıklı yıldızı olarak gösterilmesinin ardından 'hiç de şaşırmadığını' söyledi

Kanat pozisyonundaki yeteneğine yakışır bir özgüven sergileyen Neto, bu unvanın ne kendisi ne de takım arkadaşları için bir sürpriz olmadığını esprili bir şekilde dile getirdi. “Bence hiç de şaşırmadım! Bu tamamen normal bir şey. Soyunma odasında bu konu hiç gündeme bile gelmedi çünkü takım, oybirliğiyle benim en yakışıklı olduğum konusunda hemfikirdi,” diye şaka yaptı ve turnuvanın en öne çıkan yüzü olarak kazandığı yeni statüsünü tam anlamıyla benimsedi.

Görünüşüyle ilgili ortam neşeli olsa da, Neto, Cristiano Ronaldo’nun etkisini tartışırken ciddileşti. Tecrübeli oyuncunun Özbekistan’a karşı 5-0’lık ezici galibiyette attığı iki golün ardından Neto, takımın kaptanın gol arayışındaki azminden nasıl beslendiğini açıkladı. Kanat oyuncusu, Al-Nassr’ın forvetinin en iyi formunda olmasını görmenin soyunma odasındaki diğer oyunculara büyük bir moral verdiğini vurguladı.

"Takımın onun adına mutlu olduğu belliydi, özellikle de onun gol için yaşadığını, buna takıntılı olduğunu bildiğimiz için. En iyinin en sevdiği şeyi yapmasını görmekten hoşlanıyoruz," diye açıkladı Neto. "Dünya Kupası’nda gol atmasına yardımcı olma baskısıyla oynamak ekstra bir motivasyon kaynağı. Özellikle Portekiz’e şimdiye kadar verdiği her şey için, bu hedefe ulaşmasına gerçekten yardımcı olmak istiyoruz."