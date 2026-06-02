Chelsea'nin yıldızı Alejandro Garnacho, sırtının tamamını kaplayan, filmlerden esinlenilmiş devasa yeni dövmesini sergiledi
Blues'un kanat oyuncusu için unutulmaz bir gol
21 yaşındaki forvet, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü sanatçı Joaquin Ganga ile bir araya gelerek sırtının tamamını kaplayan bir dövme yaptırdı. Tasarımda, Heath Ledger’ın 2008 yapımı The Dark Knight filmindeki efsanevi Joker canlandırması ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Eserde, karakterin elinde bir oyun kağıdı tutarken, tüyler ürpertici meşhur repliği olan “Neden bu kadar ciddisin?” yazısı da yer almaktadır.
Ganga, daha önce LeBron James, Drake ve Post Malone gibi dünya çapında süperstarlarla çalışmış, sektörün ağır toplarından biri. Bu devasa projeyi gerçekleştirmek için Garnacho, Los Angeles'ta yaşayan sanatçıyı ziyaret etti. Sanatçı, Instagram'da son sonucun videosunu paylaştı.
Pop kültürüne adanmış eserlerden oluşan bir sergi
Garnacho’nun vücut dövmeleri, kişisel ilgi alanlarının bir yol haritası niteliğinde olup, birçok dövmesi en sevdiği televizyon dizileri ve filmlere adanmış durumda. Sağ kolunda, Michael Scofield ve Lincoln Burrows gibi Amerikan gerilim dizisi Prison Break’in karakterlerinin dövmeleri bulunuyor. Sol kolunda ise aktris Millie Bobby Brown’ın Eleven rolünde yer aldığı Stranger Things dizisine bir saygı duruşu var.
Arjantinli oyuncunun koleksiyonu Batı medyasıyla sınırlı değil; bacağının alt kısmında Japon futbol mangası Captain Tsubasa'dan bir sahne de bulunuyor. Ancak yeni Joker dövmesi, şüphesiz bugüne kadarki en iddialı çalışması; sırtının tamamını Hollywood'un en tanınmış karakterlerinden biri için bir tuval haline getiriyor.
Serie A'nın devleri Garnacho'nun peşinde
Kanat oyuncusu saha dışı imajıyla manşetlere taşınırken, Stamford Bridge'deki geleceği yoğun spekülasyonların konusu olmaya devam ediyor. Büyük bir şöhretle gelmesine rağmen, Londra'da istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor.
İlk sezonunda tüm turnuvalarda sadece sekiz gol atabilen oyuncunun transfer tekliflerini dinlemeye hazır olduğu bildiriliyor.
Yurtiçindeki form düşüklüğü, potansiyelinin hala elit düzeyde olduğu düşünülen İtalya'daki potansiyel talipleri caydırmadı. Napoli, bu forveti dinamik bir hücum seçeneği olarak görerek uzun süredir ilgisini sürdürüyor. Ancak, kulüp sadece 12 ay önce Manchester United'a ödediği transfer ücretinin önemli bir kısmını geri kazanmayı hedeflediğinden, herhangi bir transferin gerçekleşmesi Chelsea'nin mali taleplerine bağlı olacak.
Arjantinli yetenek için dörtlü yarış
Batı Londra'daki gelişmeleri yakından takip eden tek Serie A kulübü Napoli değil. Juventus, AC Milan ve Roma'nın da aracılar aracılığıyla oyuncunun transfer piyasasına çıktığı konusunda bilgilendirildiği bildiriliyor. Bu kulüpler kanat pozisyonuna takviye yapmak istiyor ve İtalyan futbolunun taktiksel yapısının 21 yaşındaki oyuncunun en iyi formuna kavuşmasına yardımcı olabileceğine inanıyor.