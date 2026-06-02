Chelsea'nin yıldızı Alejandro Garnacho, sırtının tamamını kaplayan, filmlerden esinlenilmiş devasa yeni dövmesini sergiledi

21 yaşındaki forvet, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü sanatçı Joaquin Ganga ile bir araya gelerek sırtının tamamını kaplayan bir dövme yaptırdı. Tasarımda, Heath Ledger’ın 2008 yapımı The Dark Knight filmindeki efsanevi Joker canlandırması ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Eserde, karakterin elinde bir oyun kağıdı tutarken, tüyler ürpertici meşhur repliği olan “Neden bu kadar ciddisin?” yazısı da yer almaktadır.

Ganga, daha önce LeBron James, Drake ve Post Malone gibi dünya çapında süperstarlarla çalışmış, sektörün ağır toplarından biri. Bu devasa projeyi gerçekleştirmek için Garnacho, Los Angeles'ta yaşayan sanatçıyı ziyaret etti. Sanatçı, Instagram'da son sonucun videosunu paylaştı.



