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Chelsea’nin yıldız oyuncusunun menajeri yaz transferine dair ipucu verdikten sonra Real Madrid, Enzo Fernández’in transfer söylentilerine yanıt verdi
Transfer söylentileri kesin bir dille yalanlandı
İspanyol devi, teknik direktör Jose Mourinho’nun memnuniyetsiz Chelsea yıldızını Bernabéu’ya getirmek için baskı yaptığına dair haberleri kesin bir dille yalanladı. Medya kuruluşları, 25 yaşındaki oyun kurucuyu, Los Blancos’un yıldızlarla dolu orta sahasını daha da güçlendirmek amacıyla İspanya’nın başkentine transfer olacağı yönünde yoğun bir şekilde haber yapmıştı. Ancak kulüp yetkilileri, giderek tırmanan söylentileri tamamen durdurmak ve kurumsal ilişkilerini korumak amacıyla alışılmadık bir adım atarak resmi bir açıklama yayınladı.
- Getty Images Sport
Resmi açıklamada bu bağlantılar reddedildi
Madrid, Batı Londra ekibiyle herhangi bir görüşme yapılmadığını açıklığa kavuşturmak amacıyla resmi internet sitesinde ayrıntılı bir basın açıklaması yayınladı. Kulüp, Premier Lig takımına karşı mutlak saygısını korurken, söz konusu orta saha oyuncusuna spor açısından hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.
Kulüp şu açıklamayı yaptı: “Son günlerde Real Madrid CF’nin Enzo Fernandez’e ilgi duyduğu yönünde ortaya çıkan haberler ve açıklamalar ışığında, kulübümüz söz konusu oyuncuyu transfer etmek için doğrudan ya da dolaylı hiçbir girişimde bulunmadığını ve aynı şekilde böyle bir transferi gerçekleştirme niyetinde olmadığını belirtmek ister.
"Real Madrid, kariyeri ve kalitesi herkesçe bilinen harika bir futbolcu olan Enzo Fernandez’e ve aynı zamanda mükemmel kurumsal ilişkiler sürdürdüğü Chelsea FC’ye en derin saygısını ifade etmek ister.
"Tam da Chelsea FC gibi bir kurumun hak ettiği saygı ve Real Madrid’in eylemlerini her zaman yönlendiren kurumsal sadakat ilkeleri nedeniyle, kulüp, temelsiz ve gerçeklerle örtüşmeyen spekülasyonları kesin bir dille yalanlamayı gerekli görmektedir.
"Real Madrid, gerçeklerin açık olmasına ve kulüp tarafında herhangi bir adım atılmamasına rağmen, gerçeklerle uyuşmayan ve sadece taraftarlar arasında kafa karışıklığı yaratmaya ve ilgili kurumlara ve kişilere gereksiz yere zarar vermeye yol açan bilgilerin yayılmaya devam etmesinden üzüntü duymaktadır."
Orta saha kadrosu hâlâ belirsizliğini koruyor
Fernandez’den uzak durmalarına rağmen, La Liga’nın dev kulübü, Manchester City’den bedelsiz transfer yoluyla Bernardo Silva’yı kadrosuna katarak orta saha seçeneklerini şimdiden güçlendirdi. Bu yaratıcı yetenek akını, orta sahaya yeni transferler yapılabilmesi için oyuncu satışlarının gerekli olduğu anlamına geliyor; bu durum, Manchester United’ın ilgisi de göz önüne alındığında, Fransız ikili Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga’nın uzun vadeli geleceği konusunda yeni şüpheler doğuruyor.
Bu arada, Fernandez’in menajeri Javier Pastore, değeri 120 milyon sterlin olarak tahmin edilen orta saha oyuncusunun Stamford Bridge’den ayrılma olasılıklarını aktif olarak değerlendirdiğini açıkça doğruladı.
Arjantinli oyuncu, sezon boyunca İspanya’nın başkentinde yaşamayı hayal ettiğini açıklayarak büyük yankı uyandırmış ve Real Madrid’e transfer olmak için bastırdığına dair iddiaları alevlendirmişti. O dönemde takımın teknik direktörü olan Liam Rosenior tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
- Getty Images Sport
Piyasada yoğun bir rekabet bekleniyor
Yaz transfer dönemi tam hızına ulaştıkça, Avrupa genelinde son derece rekabetçi bir transfer serüveninin yaşanması bekleniyor. Arsenal, eski Benfica yıldızına karşı hâlâ uzak bir ilgi besliyor olsa da, “Gunners” şu anda Newcastle kaptanı Bruno Guimaraes için mali açıdan uygun bir transferi öncelikli olarak değerlendiriyor.
Stamford Bridge’deki yüksek maaşlı sözleşmesinin bitmesine altı yıl kalan Chelsea, müzakerelerde güçlü bir konumda bulunuyor ve potansiyel alıcılardan astronomik bir bedel talep edecek.
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