Chelsea’nin yıldız oyuncusunun menajeri yaz transferine dair ipucu verdikten sonra Real Madrid, Enzo Fernández’in transfer söylentilerine yanıt verdi

Madrid, Batı Londra ekibiyle herhangi bir görüşme yapılmadığını açıklığa kavuşturmak amacıyla resmi internet sitesinde ayrıntılı bir basın açıklaması yayınladı. Kulüp, Premier Lig takımına karşı mutlak saygısını korurken, söz konusu orta saha oyuncusuna spor açısından hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Kulüp şu açıklamayı yaptı: “Son günlerde Real Madrid CF’nin Enzo Fernandez’e ilgi duyduğu yönünde ortaya çıkan haberler ve açıklamalar ışığında, kulübümüz söz konusu oyuncuyu transfer etmek için doğrudan ya da dolaylı hiçbir girişimde bulunmadığını ve aynı şekilde böyle bir transferi gerçekleştirme niyetinde olmadığını belirtmek ister.

"Real Madrid, kariyeri ve kalitesi herkesçe bilinen harika bir futbolcu olan Enzo Fernandez’e ve aynı zamanda mükemmel kurumsal ilişkiler sürdürdüğü Chelsea FC’ye en derin saygısını ifade etmek ister.

"Tam da Chelsea FC gibi bir kurumun hak ettiği saygı ve Real Madrid’in eylemlerini her zaman yönlendiren kurumsal sadakat ilkeleri nedeniyle, kulüp, temelsiz ve gerçeklerle örtüşmeyen spekülasyonları kesin bir dille yalanlamayı gerekli görmektedir.

"Real Madrid, gerçeklerin açık olmasına ve kulüp tarafında herhangi bir adım atılmamasına rağmen, gerçeklerle uyuşmayan ve sadece taraftarlar arasında kafa karışıklığı yaratmaya ve ilgili kurumlara ve kişilere gereksiz yere zarar vermeye yol açan bilgilerin yayılmaya devam etmesinden üzüntü duymaktadır."