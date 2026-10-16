Getty Images Sport
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Chelsea’nin yenilenen hücum hattı Premier League’deki rakiplerine gözdağı verirken Morgan Rogers, Chelsea’deki takım arkadaşı Joao Pedro’ya “dur durak bilmeyen” performansı için övgüler yağdırdı
Chelsea'nin ihtiyaç duyduğu hırs
Chelsea’nin hücum hattı tam da doğru zamanda formunu buluyor gibi görünüyor. Rogers da takımın son dönemdeki başarısında Pedro’nun önemini vurguladı. Brentford deplasmanını kaçırmasına neden olan sakatlığını atlatan Brezilyalı forvet, Bournemouth karşısında ilk 11’e döndü. İkinci yarıda attığı iki etkili golle Enzo Maresca’nın takımının 5-1’lik farklı galibiyetinde pay sahibi oldu.
Bournemouth karşısındaki farklı galibiyette gol atan Rogers, eski Brighton oyuncusunun takıma golcülüğünden çok daha fazlasını kattığını düşünüyor. İngiltere genç millî takım oyuncusu, hücumdaki partnerinin çalışma azmini överek bunun tüm takıma fayda sağladığını belirtti. Rogers, “Bence onun gol atma ve takım için çalışma arzusu çok büyük önem taşıyor,” dedi.
- Getty Images Sport
Yılmak bilmeyen bir Brezilyalının etkisi
Eski Aston Villa orta saha oyuncusu, takım arkadaşının kendi oyununa büyük katkı sağladığını vurguladı. Sahadaki doğal uyumlarının nasıl sürekli hücum fırsatları yarattığını anlattı. Oynadığı mevki göz önüne alındığında, pas verebileceği güvenilir bir takım arkadaşına sahip olması aralarındaki bağlantıyı kolaylaştırıyor. Böylece iki oyuncu maç boyunca birbirlerinin oyununu tamamlayıp akıcı hareketliliklerini sürdürebiliyor.
Rogers, "Özellikle sahada oynadığım mevki düşünüldüğünde bu bana çok yardımcı oluyor. Bana her zaman bir pas seçeneği sunuyor. Ben onunla, o da benimle paslaşarak oyunu sürdürebiliyor. Bence sadece attığı gollerle değil, gösterdiği büyük çabayla da takımımızın çok önemli bir parçası. Sürekli koridora koşular yapıyor ve takım için savunmada da çalışıyor. Şu anda en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Böyle oynaması Chelsea için çok iyi," diye konuştu.
Hücumun son üçte birlik bölümünde bitiricilik üstünlüğü
Pedro, Bournemouth karşısında attığı iki golle bu sezon Premier League’de yalnızca beş maçta beş gole ulaştı. Londra’daki ilk sezonunda 15 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, mevcut formunu sürdürürse kişisel gol rekorunu geride bırakacak gibi görünüyor. Rogers, Brezilyalı oyuncunun golleri değerlendirmedeki başarısının tesadüf olmadığını, Cobham’daki antrenmanlarda pozisyon alma ve zamanlamaya odaklanarak yaptığı yoğun hazırlığın sonucu olduğunu vurguladı.
Rogers, “Odaklandığı tek şey bu değil ama gol atmaya, ceza sahasında bulunmaya büyük önem veriyor. Antrenmanlarda ceza sahasına girme, orada pozisyon alma ve gol atma üzerine çalıştı. Ben buraya geldiğimden beri de bunu her maçta yapıyor,” diye açıkladı.
- Getty Images Sport
En iyi hücum üçlüsünü kurmak
Rogers, Joao Pedro ve Cole Palmer arasında gelişen uyum, Chelsea'nin sezona iyi başlangıcının öne çıkan unsurlarından biri hâline geldi. Palmer'ın Bournemouth karşısında Jordan Henderson'ın attığı iki golde de önemli rol oynamasıyla birlikte, hücum üçlüsünün akıcı hareketliliği üst ligdeki savunmaları zorlamaya başladı. Rogers, üçlü arasındaki uyum artarken tüm takımın da giderek daha tehlikeli hâle gelen ortak gol tehdidine katkıda bulunduğunu belirtti.
Rogers, “Hücum tehdidi söz konusu olduğunda mesele yalnızca biz üçümüz değil. Ancak o durumlarda oldukça etkiliyiz. Önemli olan, oralara ne sıklıkla girebildiğimiz. Bunu şimdiye kadar yaptığımızdan daha sık başarmak için hâlâ çalışıyoruz. Ama oralara girdiğimizde gol atacağımıza ve pozisyon yaratacağımıza dair birbirimize oldukça güveniyoruz. Bu, sezonun başlangıcından çıkardığımız olumlu bir sonuç. Şimdi önemli olan bunu sürdürmek,” dedi.
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