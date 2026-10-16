Chelsea’nin hücum hattı tam da doğru zamanda formunu buluyor gibi görünüyor. Rogers da takımın son dönemdeki başarısında Pedro’nun önemini vurguladı. Brentford deplasmanını kaçırmasına neden olan sakatlığını atlatan Brezilyalı forvet, Bournemouth karşısında ilk 11’e döndü. İkinci yarıda attığı iki etkili golle Enzo Maresca’nın takımının 5-1’lik farklı galibiyetinde pay sahibi oldu.

Bournemouth karşısındaki farklı galibiyette gol atan Rogers, eski Brighton oyuncusunun takıma golcülüğünden çok daha fazlasını kattığını düşünüyor. İngiltere genç millî takım oyuncusu, hücumdaki partnerinin çalışma azmini överek bunun tüm takıma fayda sağladığını belirtti. Rogers, “Bence onun gol atma ve takım için çalışma arzusu çok büyük önem taşıyor,” dedi.