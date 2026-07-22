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Krishan Davis

Çeviri:

Chelsea'nin yeni bek oyuncusu, Newcastle'dan Anthony Gordon'un yerine gelen isim ve Dünya Kupası sırasında gözünüzden kaçmış olabilecek 10 Premier Lig transferi

Transfers
Premier Lig
Chelsea
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Newcastle United
Leeds United
Fulham
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
AFC Bournemouth
Ipswich Town

Transfer dönemi genellikle yaz aylarında spor sayfalarının başını çeker, ancak turnuva yıllarında transfer piyasası arka plana itildiği için bu durum pek görülmez. Bununla birlikte, transfer piyasası asla durmaz ve 2026 Dünya Kupası süresince pek çok transfer gözden kaçmıştır. Beş buçuk hafta ve yaklaşık 104 maçın ardından bu büyük etkinlik nihayet sona erdi; bu da artık dikkatlerin kulüp düzeyindeki transferlere yönelebileceği anlamına geliyor.

Premier Lig’de bir kez daha olağanüstü miktarda para harcanıyor. Tottenham’ın Sandro Tonali ve Mateus Fernandes gibi oyunculara büyük paralar harcadığını gördük; Elliot Anderson, devasa bir transfer ücreti karşılığında Nottingham Forest’tan Manchester City’ye geçti; Chelsea ise Aston Villa ile 117 milyon sterlinlik (157 milyon dolar) bir anlaşma imzalayarak Morgan Rogers’ı tüm zamanların en pahalı İngiliz futbolcusu yaptı.

Ancak bu yaz parayı savuranlar sadece büyük kulüpler değil; tüm gözler okyanusun ötesindeki turnuvaya çevrilmişken, nispeten daha az dikkat çeken bir dizi transfer de gerçekleşti.

İşte, Dünya Kupası sırasında gözünüzden kaçmış olabilecek 10 Premier Lig transferi...

  • Emersonn (Toulouse’dan Ipswich Town’a, 26,5 milyon sterlin)

    Ipswich, bir sezonluk aradan sonra Premier Lig’e geri dönmesinin ardından Dünya Kupası sırasında sessizce transfer rekorunu kırdı ve Ligue 1 ekibi Toulouse’dan genç Brezilyalı forvet Emersonn’u (evet, iki N ile) 26,5 milyon sterlin (35,5 milyon dolar) değerindeki bir anlaşma ile kadrosuna kattı.

    22 yaşındaki oyuncunun İngiliz birinci liginde kendini henüz kanıtlamamış olması ve geçen sezon ligde kaydettiği altı gol ve iki asistlik performansının pek de umut verici olmaması göz önüne alındığında, bu transferin belli bir risk taşıdığı kesin. 2026-27 sezonunun sonunda küme düşmenin yaratabileceği potansiyel mali sonuçları da hesaba katıldığında, bu transferin başarılı olması için büyük bir baskı var.

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  • Joao Gomes Aston VillaGetty

    Joao Gomes (Wolves’tan Aston Villa’ya, 38 milyon sterlin)

    Bu transfer, final maçının ertesi günü duyurulduğu için tam anlamıyla Dünya Kupası sırasında gerçekleşen bir transfer sayılmaz; ancak Aston Villa, bu anlaşmayı turnuva hâlâ devam ederken kesinleştirdi. Midlands kulübü, sadece bir hafta önce Manchester United’a katılan Youri Tielemans’ın yerine geçecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak için hızlı hareket ederek, küme düşen rakibi Wolves’tan Joao Gomes’i kadrosuna kattı.

    38 milyon sterlinlik (51 milyon dolar) transfer ücreti biraz yüksek görünebilir, ancak Gomes Brezilya milli takımında forma giyen ve Molineux'da geçirdiği süre boyunca Premier Lig'de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Topa sert girmeyi seven, düzgün ve titiz bir orta saha oyuncusu olan Gomes, daha hücumcu bir profil sergileyen Tielemans'ın tam anlamıyla yerine geçecek bir isim değil; ancak Unai Emery, 25 yaşındaki yeni oyuncunun Villa Park'ta daha akıcı bir takımda oyununu daha da geliştirebileceğini umuyor. Gomes, kulüp rekoru kıran transfer Johan Manzambi'nin ardından takıma katıldı. Freiburg'dan gelen İsviçre milli takım oyuncusu Manzambi'nin transfer ücreti 70 milyon avro (60 milyon sterlin/80 milyon dolar) olarak açıklandı.

  • Ilan Meslier ArsenalGetty

    Illan Meslier (Leeds United’dan Arsenal’e, bedelsiz transfer)

    Arsenal, Illan Meslier’i bedelsiz transfer ederek kadrosuna yeni bir yedek kaleci kattı. Bir zamanlar büyük umutlar beslenen ve hâlâ sadece 26 yaşında olan Fransız kaleci, Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesiyle Leeds’ten ayrıldı. Meslier’in Elland Road’da geçirdiği süre boyunca hataya giderek daha yatkın hale gelmesi nedeniyle, Gunners taraftarları arasında bir miktar endişe olabilir.

    Kepa Arrizabalaga’nın kuzey Londra’daki geleceğine dair belirsizlik sürerken, Meslier’in David Raya’nın ardından ikinci mi yoksa üçüncü tercih mi olacağı henüz belli değil. Haberlere göre, 31 yaşındaki eski Chelsea kalecisi için bir teklif gelmesi halinde Arsenal, transferin gerçekleşmesine engel olmayacak.

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  • Oscar Mingueza (Celta Vigo’dan Crystal Palace’a, bedelsiz transfer)

    Futbol dünyasının geri kalanı Kuzey Amerika’daki gelişmelere odaklanmışken, Crystal Palace, İspanya’nın kuzeyindeki Celta Vigo’dan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçen Oscar Mingueza’yı kadrosuna katarak transfer döneminin en akıllı hamlelerinden birini gerçekleştirmiş olabilir.

    Barcelona'nın ünlü La Masia akademisinde yetişen Mingueza, son 18 aydır La Liga'da göze çarpan bir performans sergiledi ve Güney Londra'ya gelmeden önce Arsenal ve Juventus gibi kulüplerle de adı anılmıştı. İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonu kadrosunda yer alamamış olsa da, 27 yaşındaki oyuncu, çok yönlülük ve deneyim katan bir milli futbolcudur. Bu, çok akıllıca bir transfer hamlesi gibi görünüyor.

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    Marco Palestra, Chelsea’ye transfer oldu (Atalanta’dan Chelsea’ye, 47 milyon sterlin)

    Chelsea’de Xabi Alonso döneminin ilk transferi, Serie A’yı yakından takip etmediyseniz adını duymamış olabileceğiniz bir oyuncu. Bu yazın başlarında, Blues, Inter’in yüksek potansiyelli Atalanta bekçisi Marco Palestra’yı transfer etme girişimini 24 saat içinde engellemek için harekete geçti ve Scudetto şampiyonunun sunduğu hem transfer ücretini hem de sözleşme koşullarını gölgede bıraktı.

    Cagliari'ye kiralandığı sezon gösterdiği etkileyici performansın ardından Serie A'da Yılın Defans Oyuncusu seçilen, hücumcu ve çok yönlü bir bek olan 21 yaşındaki oyuncu, 47 milyon sterlin (62 milyon dolar) karşılığında Stamford Bridge'e geldi. Alonso'nun transferi onayladığı bildiriliyor. Genç savunma oyuncusu, her iki kanatta da kanat bek veya bek olarak oynayabildiği için, İspanyol teknik adamın tercih ettiği üçlü veya dörtlü savunma sistemlerine mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak gibi görünüyor.


  • Alvaro Rodriguez BournemouthGetty

    Alvaro Rodriguez (Elche’den Bournemouth’a, 26 milyon sterlin)

    Bournemouth, transfer piyasasında genç yetenekleri keşfetme konusunda bir ün kazanmıştır ve Elche’nin forveti Álvaro Rodríguez’i kadrosuna katarak bir kez daha akıllıca bir hamle yaptığını ummaktadır. Real Madrid’in altyapısından yetişen 22 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, Elche’nin küme düşme tehlikesiyle boğuştuğu geçen sezon bile etkileyici bir performans sergilemişti.

    Rodriguez, La Liga’da 12 gol katkısı sağladı ve Bournemouth, bu oyuncuya 26 milyon sterlin (34 milyon dolar) gibi önemli bir bedel ödeyerek büyük bir risk aldı. Umut edilen, oyuncunun gelişmeye devam ederken bu formunu Premier Lig’e de taşıyabilmesi; ayrıca, sözde “büyük altı” kulüplerin ilgisini çeken 20 yaşındaki yıldız adayı Eli Junior Kroupi’nin yerini alması da muhtemel.

  • Bazoumana Toure NewcastleGOAL

    Bazoumana Toure (Hoffenheim’dan Newcastle’a, 43 milyon sterlin)

    Etkileyici hamleler ve büyük isimlerin transferi açısından bakıldığında, Newcastle’ın transfer dönemi bir kez daha tam olarak planlandığı gibi geçmedi. Magpies, 2025’teki kabus gibi sezonun ardından ikinci yaz üst üste bir dizi kilit hedef için rakiplerine yenik düştü; bunlara Liverpool’a katılan Victor Munoz ve Aston Villa ile sözleşme imzalayan, daha önce bahsedilen Manzambi de dahildir.

    Bununla birlikte, Tynesiders kadrosuna çok sayıda yüksek potansiyelli genç oyuncuyu kattı; en önemli harcama ise Hoffenheim'ın Fildişi Sahili'li kanat oyuncusu Bazoumana Toure için yapıldı. Newcastle, geçen sezon Almanya’da 12 asist yapan ve Dünya Kupası’nda Bundesliga’nın bir diğer parlayan yıldızı Yan Diomande’nin arkasında heyecan verici Fildişi Sahili kadrosunun bir parçası olan 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için 43 milyon sterlin (57 milyon dolar) gibi dev bir meblağ ödedi.

    Toure’nin ardından, 18 yaşındaki Ajax orta saha oyuncusu Sean Steur da 23 milyon sterlin (31 milyon dolar) karşılığında St James’ Park’a transfer oldu.

  • Callum Wilson (West Ham’dan Brentford’a, bedelsiz transfer)

    West Ham küme düşmüş olabilir, ancak tecrübeli forvet Callum Wilson, bir yıllık sözleşmesinin sonunda takımdan ayrılıp başka bir kısa vadeli sözleşmeyle Brentford’a katılarak Doğu Londra’yı Batı Londra’ya tercih ettiğinden, takımla birlikte küme düşmeyecek. Wilson, küme düşen Burnley’den 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) gibi oldukça uygun bir bedelle transfer edilen Jaidon Anthony’nin ardından takıma katıldı.

    Wilson, Brezilyalı Igor Thiago’nun 2025-26 sezonundaki gol yağmuruna dayanan performansının ardından Gtech Stadyumu’nda onun yedeği olarak görev alacak gibi görünüyor. Thiago, bu performansıyla Brezilya milli takımının Dünya Kupası kadrosuna seçilmişti. İngiltere milli takımında forma giyen Wilson ise Premier Lig’de 100 gol barajına ulaşmayı hedefliyor. Şu anda 95 golü bulunuyor.

  • Harry Wilson (Fulham’dan Leeds United’a, bedelsiz transfer)

    Bu transfer, yazın Premier Lig’in en önemli transferlerinden biri olabilir mi?! Fulham ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından, tüm turnuvalarda 11 gol ve 8 asistle muhteşem bir bireysel sezon geçiren Harry Wilson’ı kadrosuna katmak için üst düzey kulüpler sıraya girmişti; eski Liverpool oyuncusu, 29 yaşında geç de olsa kariyerinin en iyi formunu yakalamıştı.

    Oldukça beklenmedik bir şekilde, Wilson'ı serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak için verilen kıyasıya rekabeti kazanan Leeds oldu. Galli oyuncunun transferini duyuran Yorkshire kulübü, forvetin "başka kulüplerden gelen birçok teklif" yerine kendilerini tercih ettiğini belirtti. Bu teklifler listesinde, yaz başında Wilson'la adı sıkça anılan ve bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Aston Villa da yer alıyor olabilir.

    "The Whites" daha sonra, Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansının ardından Sassuolo'dan Bosnalı stoper Tarik Muharemovic'i kadrosuna katarak rakiplerine bir kez daha bir adım önde oldu.

  • Zadok Yohanna (AIK’dan Brighton’a, 26 milyon sterlin)

    Zadok Yohanna’yı duymamış olsanız da bu çok normal (dürüst olmak gerekirse, biz de duymamıştık!), ancak o, Brighton’ın sonsuz kârlılık modelinin arkasındaki beyinlerin gerçekleştirdiği bir dizi parlak transferin en son örneği olabilir. Nijeryalı kanat oyuncusu, kulübün en büyük başarı öykülerinden bazıları kadar ucuza gelmedi, ancak bunun nedeni muhtemelen onun potansiyelinin çok yüksek olmasıdır.

    Yohanna, bu yazın başlarında Stockholm merkezli AIK'dan tam 26 milyon sterlin (34 milyon dolar) karşılığında transfer edildi, ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli bir kârla satılırsa şaşırmayın. 19 yaşındaki oyuncu, Seagulls'a katılmadan önce İsveç'in 2026 sezonunda (Nisan'dan Kasım'a kadar sürer) sadece 12 maçta 9 gol katkısı kaydetmişti. Seagulls ise aksi takdirde Leeds'ten Pascal Struijk ve Tottenham'ın gelecek vaat eden oyuncusu Luka Vuskovic ile savunma hattını güçlendirmeye odaklanmıştı.