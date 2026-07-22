Chelsea'nin yeni bek oyuncusu, Newcastle'dan Anthony Gordon'un yerine gelen isim ve Dünya Kupası sırasında gözünüzden kaçmış olabilecek 10 Premier Lig transferi

Premier Lig’de bir kez daha olağanüstü miktarda para harcanıyor. Tottenham’ın Sandro Tonali ve Mateus Fernandes gibi oyunculara büyük paralar harcadığını gördük; Elliot Anderson, devasa bir transfer ücreti karşılığında Nottingham Forest’tan Manchester City’ye geçti; Chelsea ise Aston Villa ile 117 milyon sterlinlik (157 milyon dolar) bir anlaşma imzalayarak Morgan Rogers’ı tüm zamanların en pahalı İngiliz futbolcusu yaptı.

Ancak bu yaz parayı savuranlar sadece büyük kulüpler değil; tüm gözler okyanusun ötesindeki turnuvaya çevrilmişken, nispeten daha az dikkat çeken bir dizi transfer de gerçekleşti.

İşte, Dünya Kupası sırasında gözünüzden kaçmış olabilecek 10 Premier Lig transferi...