Chelsea'nin Wrexham maçındaki oyuncu puanları: Alejandro Garnacho kurtarıcı oldu! Blues'un kanat oyuncusu, FA Cup'ta sürpriz bir yenilgiyi önlemek için kararlı bir performans sergileyerek Hollywood senaryosunu alt üst etti

Maçın 18. dakikasında Wrexham şok bir şekilde öne geçti. Callum Doyle'un üstten attığı düz pas, Benoit Badiashile ve Tosin Adarabioyo'nun arkasında koşan Sam Smith'e ulaştı ve forvet, topa çıkmamaya karar veren Robert Sanchez'in altından topu ağlara göndererek bu heyecan verici maçta ilk golü attı.

İlk yarı bitmek üzereyken, Chelsea biraz şansın da yardımıyla skoru eşitledi. Liam Delap orta sahadan topu sürerek hücuma çıktı ve ardından Alejandro Garnacho'ya pas verdi. Garnacho'nun şutu George Thomason tarafından çizgiden uzaklaştırıldı, ancak top kaleci Arthur Okonkwo'ya çarparak ağlara gitti.

Wrexham ikinci yarının büyük bölümünde baskı kurdu ve Chelsea, maçın bitimine 10 dakikadan fazla süre kala tekrar geriye düştü. Josh Windass'ın köşe vuruşundan gelen yarım vole, Doyle tarafından inanılmaz bir ustalıkla sektirildi ve Sanchez'i çaresiz bırakarak ev sahibi takımı tekrar öne geçirdi. Ancak bu sevinç kısa sürdü, çünkü Blues birkaç dakika içinde tekrar eşitliği sağladı. Andrey Santos, Wrexham ceza sahası kenarında boşta kalan topu bırakmadı ve Josh Acheampong'a pasını gönderdi, o da topu ağların üstüne gönderdi.

90 dakikanın sonunda hala dramatik anlar yaşanacaktı. Chelsea galibiyet golünü ararken, Pedro Neto muhteşem bir hareketin sonunda sert bir vuruşla üst direği salladı. George Dobson ise Garnacho'ya yaptığı yüksek faul nedeniyle VAR incelemesinin ardından Wrexham'dan kırmızı kart gördü ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmaların altıncı dakikasında, Dario Essugo'nun derin ortasında Garnacho arka direkte boş kaldı ve voleyle topu direğin içinden ağlara gönderdi.

Ancak maçın sonu bu değildi. Chelsea yine bir köşe vuruşunu savunamadı ve Kieffer Moore'un pasını Lewis Brunt arka direkte ağlara gönderdi, ancak uzun bir VAR incelemesinin ardından Brunt'un birkaç santim ofsayt olduğu tespit edildi ve beraberlik golü iptal edildi.

Wrexham, Chelsea'ye tüm gücüyle saldırdı ve uzatma süresinin sonunda Lewis O'Brien'ın uzak direğin arkasına doğru uçan şutuyla eşitliği yakalamaya çok yaklaştı. Ancak maçın son atağında Chelsea dördüncü golünü attı. Joao Pedro kontratakta hızla ilerleyerek 18 metreden şutunu gönderdi ve Blues'un çeyrek final biletini garantiledi.

GOAL, Racecourse Ground'daki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...