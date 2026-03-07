Goal.com
Chelsea'nin Wrexham maçındaki oyuncu puanları: Alejandro Garnacho kurtarıcı oldu! Blues'un kanat oyuncusu, FA Cup'ta sürpriz bir yenilgiyi önlemek için kararlı bir performans sergileyerek Hollywood senaryosunu alt üst etti

Chelsea, FA Cup beşinci tur maçında 10 kişilik Wrexham'ı yenmek için uzatmalara ihtiyaç duydu ve Cumartesi günü Kuzey Galler'de 4-2 galip geldi. Blues, eğlenceli geçen maçta iki kez geriye düştü ancak iki kez eşitliği sağladı. VAR kontrolünün ardından verilen kırmızı kartla Liam Rosenior'un öğrencileri, ev sahibi takımdan bir kişi fazla olarak maçı tamamladı.

Maçın 18. dakikasında Wrexham şok bir şekilde öne geçti. Callum Doyle'un üstten attığı düz pas, Benoit Badiashile ve Tosin Adarabioyo'nun arkasında koşan Sam Smith'e ulaştı ve forvet, topa çıkmamaya karar veren Robert Sanchez'in altından topu ağlara göndererek bu heyecan verici maçta ilk golü attı.

İlk yarı bitmek üzereyken, Chelsea biraz şansın da yardımıyla skoru eşitledi. Liam Delap orta sahadan topu sürerek hücuma çıktı ve ardından Alejandro Garnacho'ya pas verdi. Garnacho'nun şutu George Thomason tarafından çizgiden uzaklaştırıldı, ancak top kaleci Arthur Okonkwo'ya çarparak ağlara gitti.

Wrexham ikinci yarının büyük bölümünde baskı kurdu ve Chelsea, maçın bitimine 10 dakikadan fazla süre kala tekrar geriye düştü. Josh Windass'ın köşe vuruşundan gelen yarım vole, Doyle tarafından inanılmaz bir ustalıkla sektirildi ve Sanchez'i çaresiz bırakarak ev sahibi takımı tekrar öne geçirdi. Ancak bu sevinç kısa sürdü, çünkü Blues birkaç dakika içinde tekrar eşitliği sağladı. Andrey Santos, Wrexham ceza sahası kenarında boşta kalan topu bırakmadı ve Josh Acheampong'a pasını gönderdi, o da topu ağların üstüne gönderdi.

90 dakikanın sonunda hala dramatik anlar yaşanacaktı. Chelsea galibiyet golünü ararken, Pedro Neto muhteşem bir hareketin sonunda sert bir vuruşla üst direği salladı. George Dobson ise Garnacho'ya yaptığı yüksek faul nedeniyle VAR incelemesinin ardından Wrexham'dan kırmızı kart gördü ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmaların altıncı dakikasında, Dario Essugo'nun derin ortasında Garnacho arka direkte boş kaldı ve voleyle topu direğin içinden ağlara gönderdi.

Ancak maçın sonu bu değildi. Chelsea yine bir köşe vuruşunu savunamadı ve Kieffer Moore'un pasını Lewis Brunt arka direkte ağlara gönderdi, ancak uzun bir VAR incelemesinin ardından Brunt'un birkaç santim ofsayt olduğu tespit edildi ve beraberlik golü iptal edildi.

Wrexham, Chelsea'ye tüm gücüyle saldırdı ve uzatma süresinin sonunda Lewis O'Brien'ın uzak direğin arkasına doğru uçan şutuyla eşitliği yakalamaya çok yaklaştı. Ancak maçın son atağında Chelsea dördüncü golünü attı. Joao Pedro kontratakta hızla ilerleyerek 18 metreden şutunu gönderdi ve Blues'un çeyrek final biletini garantiledi.

GOAL, Racecourse Ground'daki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (4/10):

    Aston Villa'da galibiyetle sonuçlanan maçın ardından ilk 11'e geri döndü. Smith'in Wrexham için attığı gol öncesinde çizgisini terk etmeyi ve açıyı daraltmayı reddetti. Delap'a uzun paslar atarak başarılı oldu, ancak kendi ceza sahasında baskı altındayken kısa paslarda pek başarılı olamadı.

    Mamadou Sarr (6/10):

    Chelsea'nin en yetenekli defansif oyuncusu olan 20 yaşındaki oyuncu, bunu başarmak için olağanüstü bir şey yapmasına gerek kalmadı. Zaman zaman sağ kanattan hücumlara katıldı ve topu rahatça kontrol etti. Guiu ile değiştirildi.

    Tosin Adarabioyo (3/10):

    Bu sezon ilk kez değil, Chelsea'nin genç stoperleri arasında en kıdemli olanı, Smith'in açılış golünde üstten gelen topa hazırlıksız yakalandı. Etkili bir şekilde pes etti ve Badiashile ile Sanchez'e durumu kurtarmaya çalışmak kaldı. Uygun bir şekilde, maç boyunca diğer benzer pozisyonlarda da yavaş kaldı.

    Benoit Badiashile (3/10):

    Smith'in ilk golüne kadar ona ayak uyduramadı. Tosin gibi, tempoya ayak uyduramadı.

  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    Orta saha

    Josh Acheampong (7/10):

    Kanat bek pozisyonuna itildi. Sahada o kadar yüksekte oynamaktan rahatsız değildi, ancak zaman zaman tamamen doğal görünmüyordu. Ancak, Gusto ile değiştirilmeden önce mükemmel bir gol attı.

    Romeo Lavia (5/10):

    Uzun süren sakatlığının ardından Ekim ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldı. Hala maç kondisyonu eksikliği yaşıyor, bunu alışılmadık şekilde gevşek vuruşları ve isabetsiz pasları en iyi şekilde ortaya koydu. Essugo ile değiştirildi.

    Andrey Santos (6/10):

    80 dakika boyunca oyuna hakim olamadı, ancak aniden canlandı, her top için mücadele etti ve Acheampong'a Chelsea'nin ikinci beraberlik golünü attırdı.

    Jorrel Hato (6/10):

    Kanat bek olarak başladı ama sık sık orta saha rolünü üstlendi ve hatta zaman zaman 10 numara pozisyonunda oynadı. Chelsea'nin en iyi oyuncularından biri olarak, top hakimiyetinde büyük bir olgunluk ve güven gösterdi. Cucurella ile değiştirildi.

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Saldırı

    Pedro Neto (5/10):

    Hafta ortasında aldığı cezayı tamamladıktan sonra doğrudan ilk 11'e geri döndü. Burada bu kadar hayal kırıklığı yaratan bir maçın ardından Çarşamba günü Paris Saint-Germain'e yapılacak Şampiyonlar Ligi deplasmanında tekrar kadro dışı bırakılması şaşırtıcı olmaz. Wrexham teknik direktörünün etrafında çok az tehdit oluşturdu. Uzatmalarda Derry ile değiştirildi.

    Liam Delap (6/10):

    Topu iyi tuttu ve Chelsea'nin ilk beraberlik golünü, topu ayağında son üçte bir alanda ilerleyerek etkili bir şekilde yarattı. Ancak kendisi gol atacak gibi görünmüyordu ve Pedro ile değiştirildi.

    Alejandro Garnacho (8/10):

    İlk yarının sonunda beraberlik golünün hazırlanmasına yardımcı oldu ve pes etmeden dribbling yapmaya devam ederek Dobson'ın kırmızı kart görmesine neden oldu, ardından da güzel bir vole ile skoru belirledi. Oldukça iyi bir akşamdı.

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Yedekler ve Menajer

    Marc Guiu (5/10):

    Merkez savunma oyuncusu Sarr'ın yerine oyuna girdi. Nadir bulunan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiremedi.

    Dario Essugo (7/10):

    Daha önce sadece Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea forması giymiş olan oyuncu, nihayet iç saha maçında ilk kez forma giydi. Lavia'nın sağlayamadığı dinamizm ve keskinlikle oynadı ve Garnacho'ya süper bir asist yaptı.

    Marc Cucurella (6/10):

    Hato'nun yerine oyuna girdi. Chelsea, onun oyuna girmesinden sonra daha olgun bir görüntü sergiledi, ancak Wrexham'ın kırmızı kartı da bu konuda etkili oldu.

    Malo Gusto (5/10):

    Golcü Acheampong'un yerine oyuna girdi. Neto'nun içeri girmesine izin vererek çizgiyi korudu.

    Joao Pedro (7/10):

    Muhtemelen bir gece izinli olacağını düşünüyordu, ancak Chelsea'nin maçı bitirememesi, formda olan Brezilyalı oyuncunun son dakikalarda oyuna girmesine neden oldu. Cucurella'ya benzer şekilde, Pedro'nun varlığı da konuk takımın üzerindeki baskıyı hafifletti. Maçın son vuruşunda gol attı.

    Jesse Derry (6/10):

    Chelsea 3-2 öne geçtikten sonra uzatmalarda Neto'nun yerine oyuna girdi.

    Liam Rosenior (5/10):

    Chelsea, uzun süre ikinci ligdeki ev sahibi karşısında ikinci planda kaldı ve galibiyete ulaşmak için bir kişilik avantajdan yararlanmak zorunda kaldı. Rosenior etkilenmemiş olabilir, ancak yaptığı kitlesel rotasyonun Chelsea'nin elenmesiyle sonuçlanmaması için minnettar olacaktır.

