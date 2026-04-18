Chelsea'nin uyanma zamanı geldi! Liam Rosenior bu endişe verici düşüşü durduramazsa, yeniden güçlenen Manchester United, Blues'u geride bırakacak

Chelsea’nin Liam Rosenior yönetiminde gösterdiği güçlü başlangıç artık çok uzak bir anı gibi geliyor. FA Cup yarı finallerine kadar uzanan serüven, takıma çok ihtiyaç duyduğu bir nefes alma fırsatı sağlasa da (beşinci tur ve çeyrek finallerde şanslı kura çekimlerinden faydalanmış olsalar da), Stamford Bridge’de zorlu bir bahar dönemi yaşandı.

4 Mart'ta Aston Villa'yı yenerek ligdeki son galibiyetini alan Blues, Paris Saint-Germain'e karşı toplamda 8-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nden resmen elendi ve Newcastle, Everton ve Manchester City'ye karşı oynadığı üç lig maçını toplamda 7-0'lık skorla kaybetti. Bu, 28 yıldır ilk kez Premier Lig'de üst üste üç mağlubiyet alırken tek bir gol bile atamayan takım oldu.

Bu son derece kötü performans, Chelsea'yi Cumartesi gecesi konuk edecek Man Utd'nin 7 puan gerisinde bıraktı. Man Utd, Aston Villa gibi, pek bir şey yapmasına gerek kalmadan ilk beşte yer almasını neredeyse garantilemiş durumda. Chelsea için bu maç, kazanılması gereken bir maç ve hem kısa hem de uzun vadede geride kalma riskiyle karşı karşıya oldukları zorlu maçlar dizisinin bir parçası.