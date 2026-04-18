Liam Rosenior Chelsea Man Utd GFXGOAL
Chelsea'nin uyanma zamanı geldi! Liam Rosenior bu endişe verici düşüşü durduramazsa, yeniden güçlenen Manchester United, Blues'u geride bırakacak

Chelsea'nin sezonu bıçak sırtında - tabii son dönemdeki sönük performanslarına bakılırsa bunu pek fark edemezsiniz. Avrupa kupalarından elenmiş ve altı haftadan fazladır ligde galibiyet alamamış olan takımın sezonu, olabilecek en kötü zamanda sıradanlığa doğru sürükleniyor; Cumartesi gecesi yeniden canlanan Manchester United'a karşı alınacak bir yenilgi ise Blues'u tam bir düşüşe sürükleyebilir.

Chelsea’nin Liam Rosenior yönetiminde gösterdiği güçlü başlangıç artık çok uzak bir anı gibi geliyor. FA Cup yarı finallerine kadar uzanan serüven, takıma çok ihtiyaç duyduğu bir nefes alma fırsatı sağlasa da (beşinci tur ve çeyrek finallerde şanslı kura çekimlerinden faydalanmış olsalar da), Stamford Bridge’de zorlu bir bahar dönemi yaşandı.

4 Mart'ta Aston Villa'yı yenerek ligdeki son galibiyetini alan Blues, Paris Saint-Germain'e karşı toplamda 8-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nden resmen elendi ve Newcastle, Everton ve Manchester City'ye karşı oynadığı üç lig maçını toplamda 7-0'lık skorla kaybetti. Bu, 28 yıldır ilk kez Premier Lig'de üst üste üç mağlubiyet alırken tek bir gol bile atamayan takım oldu.

Bu son derece kötü performans, Chelsea'yi Cumartesi gecesi konuk edecek Man Utd'nin 7 puan gerisinde bıraktı. Man Utd, Aston Villa gibi, pek bir şey yapmasına gerek kalmadan ilk beşte yer almasını neredeyse garantilemiş durumda. Chelsea için bu maç, kazanılması gereken bir maç ve hem kısa hem de uzun vadede geride kalma riskiyle karşı karşıya oldukları zorlu maçlar dizisinin bir parçası.

    Geride kalmak

    Michael Carrick, Kırmızı Şeytanlar'ı Batı Londra'ya getirdiğinde, Rosenior'un takımının son dönemdeki performanslarında büyük ölçüde eksikliği hissedilen o aciliyet duygusunu aşılamakta kesinlikle hiçbir sorun yaşamayacaktır. Sezonun başarısı büyük ölçüde buna bağlı olabilir.

    Pazar günü Man City'ye karşı evinde 3-0 yenilgiye uğrayan Chelsea, artık 5. ve son Şampiyonlar Ligi biletini elinde tutan Liverpool'dan çok, 11. sıradaki Bournemouth'a daha yakın durumda. Öte yandan United, Mart başından bu yana 15 puanlık potansiyelin sadece 7'sini toplayabilmesine rağmen, 6. sıradaki Blues'a karşı rahat bir avantaj yakaladı.

    Arne Slot'un zor durumdaki Reds'i şimdilik hala ulaşılabilir mesafede, ancak Chelsea Cumartesi günü bir yenilgi daha alırsa ve diğer sonuçlar da aleyhine gelişirse, kalabalık orta sıraların bataklığına çok kolay bir şekilde düşebilirler.

    Daha da endişe verici olan ise, zor günler geçiren Batı Londra kulübünün United ile oynayacağı maçın ardından Brighton, Liverpool ve Tottenham ile de karşılaşması gerektiği, ayrıca sezonu Sunderland'ın Stadium of Light kalesinde oynayacağı zorlu bir deplasmanla tamamlayacağıdır.

    Stamford Bridge'de bir deja vu

    Chelsea'nin düşüşü, elbette saha dışı yaşanan ciddi çalkantıların gölgesinde gerçekleşti. Mart ayındaki milli maç arası sırasında Enzo Fernandez, Real Madrid'e transfer olma ihtimalini açıkça ve defalarca dile getirirken, Marc Cucurella ise Rosenior'un selefi Enzo Maresca'nın kovulma kararına ve kulübün yönetim tarzına karşı çıktı. Bu gelişmelerin hiçbiri mevcut teknik direktörün işini kolaylaştırmadı; Fernandez ise kulüp içi iki maçlık bir ceza aldı.

    Chelsea taraftarları için en endişe verici olan şey, kulübün yakın geçmişte sezonun bu aşamasında benzer bir durumda olmasıydı; 2023 yılının Nisan ayında, Blues'un efsanesi Frank Lampard, Graham Potter'ın yerine geçici olarak göreve gelmiş ve dokuz lig maçında sadece bir galibiyet alabilmiş, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı zayıf bir performans sergileyerek elenmiş, sezon sonunda Blues'u 11. sıradan 12. sıraya düşürmüştü. Oyuncular ve taraftarlar arasında derin ve çoğu zaman zehirli bir ilgisizlik hakim olmuştu.

    Saha dışında, kadrodaki birkaç oyuncunun ayrılmak istediğine dair söylentiler vardı ve o yaz kadro tamamen yenilenince bu söylentilerin doğru olduğu ortaya çıktı; Kai Havertz, Mason Mount ve Christian Pulisic gibi isimler, pek çok diğer oyuncuyla birlikte takımdan ayrıldı.

    Tüm bu yakın geçmiş, şu anda kulüpte yaşananlar bağlamında Stamford Bridge'de endişe verici bir deja vu hissi yaratıyor. Blues şu anda 11. sıradan sadece üç puan önde. Rosenior da 21 maçın ardından Potter kadar çok mağlup oldu ve Man City'ye yenildikten sonra tribünlerden yağan yuhalamalar, eski zehirli atmosferin geri dönme tehdidinde olduğunu gösteriyor.

    Devam mı, yoksa vazgeç mi?

    Ne olursa olsun, eleştirilerin hedefindeki Chelsea yönetimi, en son projesini şimdilik rafa kaldırmaya niyetli görünmüyor; belki de üç yıl önce Potter'ı kovarak kulübün modern tarihinin en karanlık dönemlerinden birini istemeden başlatmış olmanın dersini almışlardır.

    The Athletic'e göre, Rosenior, sezonun geri kalanında ilk beşte yer almayı başaramasa bile koltuğunu koruyacak - ki bu giderek daha zor bir görev gibi görünüyor. İngiliz teknik adam, yaz transfer planlamasına dahil olduğu konusunda açık sözlüydü ve daha önce, Mauricio Pochettino ve Maresca'da olduğu gibi, tam bir sezon geçirmene kadar pozisyonunun gözden geçirilmeyeceği bildirilmişti.

    Ancak bu tutumun değişip değişmeyeceğini görmek ilginç olacak, özellikle de Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamazsa ve sekiz yıldır ilk kez FA Cup'ı kazanma hedefinde başarısız olursa. Eğer finale kalırlarsa, City'nin önlerine çıkması muhtemel. Tabii ki, Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen kaçırabilirler de; bu sonucun kabul edilmeyeceği bildiriliyor.

    "Şu anda kazanmam lazım"

    Rosenior'un önündeki görevin zorluğunun farkında olduğu açık; City'ye karşı alınan ağır yenilginin ardından "çok, çok özel bir şey yaratmak" için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu vurgularken, artık herkesin bildiği Potter'ın sözlerini tekrarladı. Rosenior'un göreve gelmesinden bu yana Chelsea, form tablosunda dokuzuncu sırada yer alıyor.

    "Elbette buradayım ve şu anda kazanmam gerekiyor," dedi. "Burası dev bir futbol kulübü. İlk geldiğimde fazla zaman istemedim çünkü bu kulübü, geleneklerini ve tarihini anlıyorum.

    "O zamana sahip olmak isterim çünkü o süre içinde çok, çok özel bir şey yaratabileceğime eminim. Pep [Guardiola] veya Liverpool'da şampiyonluklar kazandığında Jürgen Klopp gibi deneyimli isimler bile işleri yoluna koymak için bir yıla sahipti. Ben ise Ocak ayında geldim.

    "Bu bir mazeret değil, bir gerçek. Ama şu anda kazanmam gerekiyor ve odaklanacağım nokta da bu olacak."

    Nöbet değişimi

    Chelsea'nin kendi form durumu ve kulüp içindeki tedirginlik bir yana, Carrick yönetimindeki Man Utd'nin yeniden canlanması da Rosenior ve takımı için bir başka sorun teşkil ediyor. Mütevazı geçici teknik direktör, daha önce bahsedilen form düşüşüne rağmen, ligin bitmesine sadece altı maç kala Kırmızı Şeytanları rahatlıkla ilk beşin içine taşıdı.

    Son sezonlarda Blues, United, Tottenham, Newcastle, Aston Villa ve benzer takımların düşük performansından yararlanarak ligdeki konumunu güçlendirebilmişti, ancak bu sefer durum böyle olmayacak.

    Batı Londra ekibinin berbat formu, onların orta sıralarda kalma riskini en çok taşıyan takım olmalarına neden olurken, Spurs ise küme düşme mücadelesinde kendi liginde tek başına mücadele ediyor. Villa'nın da dördüncü sırada yedi puan önde olmasıyla birlikte, eğer bu yeni bir düzenin kurulmasının başlangıcıysa, Chelsea geride kalmamak için hızlı hareket etmelidir.

    Uzun vadeli sorun

    Chelsea, Manchester United'ın son mağlubiyetinden yararlanamamış olmasından memnun olacaktır; zira Carrick'in takımı Pazartesi gecesi Old Trafford'da Leeds'e şaşkınlık verici bir şekilde yenildi ve puan farkı 10 yerine 7 olarak kaldı. Ancak Cumartesi günü galibiyet dışında bir sonuç alınması halinde Blues'un rakiplerini yakalama şansı kalmayacak ve ilk beşte yer alma umutları da neredeyse tamamen sönmüş olacak.

    Bu arada United, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına geri döneceği neredeyse kesinleşti ve geçen yaz geç de olsa akıllı transferler yaptıktan sonra, Şampiyonlar Ligi'nin cazibesiyle transfer piyasasında kadrosunu daha da güçlendirebilecek ve potansiyel olarak Chelsea'yi geride bırakabilecek bir konumda olacak.

    Stamford Bridge'in kulislerinde dolaşan hoşnutsuzluk söylentileri, bu yazın da büyük değişikliklerin yaşanacağına işaret ediyor, ancak kulüp, aynı şartları sunamazsa Julian Alvarez, Morgan Rogers veya Adam Wharton gibi büyük isimleri transfer etme şansını neredeyse yitirmiş olacak.

    Hem kısa hem de uzun vadede geride kalma tehlikesi var, bu da Cumartesi gecesi galibiyetin zorunlu olduğu anlamına geliyor.

