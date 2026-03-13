Chelsea'nin üçlü zafer arayışı: Blues, WSL şampiyonluğunu savunmada başarısız olmasına rağmen, Lig Kupası finaliyle üç kupa için mücadeleye başlıyor

Ancak bu, Chelsea'nin sezonu başarılı bir şekilde bitiremeyeceği anlamına gelmez. Evet, ligde işler zorlu geçiyor ve Şampiyonlar Ligi'nde kalmak bile zor olacak, ancak İngiltere şampiyonu için hala üç kupa şansı var.

Sonia Bompastor'un takımı hem FA Cup hem de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ve Pazar günü Lig Kupası finalinde Manchester United ile karşılaşacak. FA Cup beşinci turunda Red Devils'ı yenerek gelen Chelsea, Marc Skinner'ın takımını bir kez daha yenerek sezonun ilk kupasını kazanırsa, güçlü bir şekilde bitirmek, bazı hataları düzeltmek ve şüphecileri susturmak için ihtiyaç duyduğu ivmeyi kazanabilir.

"Bu kulüpte hala birkaç şampiyonluk kazanabiliriz," diyor Blues'u 10 yıldır temsil eden Erin Cuthbert, GOAL'a. "Chelsea gibi bir kulüpteyken beklenenin bu olduğunu düşünüyorum, kötü bir dönemden geçseniz veya dışarıdan insanlar sizi sorgulamaya başlasa bile, her zaman geri dönüp onlara ne kadar değerli olduğunuzu göstermeniz gerekir."