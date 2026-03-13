Goal.com
GFX Chelsea treble 16:9
Chelsea'nin üçlü zafer arayışı: Blues, WSL şampiyonluğunu savunmada başarısız olmasına rağmen, Lig Kupası finaliyle üç kupa için mücadeleye başlıyor

Chelsea'nin sezonu şu ana kadar planlandığı gibi gitmedi. Geçen yıl üst üste altıncı kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazanarak 22 maçta yenilmezlik serisiyle birçok rekor kıran Blues'un şampiyonluk savunması inanılmaz bir şekilde başarısız oldu. Lider Manchester City'nin 9 puan gerisinde ve 6 maç kala, bu kadar yüksek standartlara sahip bir kulüp için bu sonuç kesinlikle yeterli değil.

Ancak bu, Chelsea'nin sezonu başarılı bir şekilde bitiremeyeceği anlamına gelmez. Evet, ligde işler zorlu geçiyor ve Şampiyonlar Ligi'nde kalmak bile zor olacak, ancak İngiltere şampiyonu için hala üç kupa şansı var.

Sonia Bompastor'un takımı hem FA Cup hem de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ve Pazar günü Lig Kupası finalinde Manchester United ile karşılaşacak. FA Cup beşinci turunda Red Devils'ı yenerek gelen Chelsea, Marc Skinner'ın takımını bir kez daha yenerek sezonun ilk kupasını kazanırsa, güçlü bir şekilde bitirmek, bazı hataları düzeltmek ve şüphecileri susturmak için ihtiyaç duyduğu ivmeyi kazanabilir.

"Bu kulüpte hala birkaç şampiyonluk kazanabiliriz," diyor Blues'u 10 yıldır temsil eden Erin Cuthbert, GOAL'a. "Chelsea gibi bir kulüpteyken beklenenin bu olduğunu düşünüyorum, kötü bir dönemden geçseniz veya dışarıdan insanlar sizi sorgulamaya başlasa bile, her zaman geri dönüp onlara ne kadar değerli olduğunuzu göstermeniz gerekir."

    Ortalamanın altında

    Chelsea'nin bu sezon her zamanki gibi dominant ve kaçınılmaz bir performans sergilememesinin birçok nedeni var. Bazıları çok açık, örneğin Blues'un gol önünde olması gerektiği veya normalde olduğu kadar etkili olamaması gibi. WSL'de hiçbir takım, xG (beklenen gol) istatistiğinde Chelsea kadar düşük performans göstermiyor. Chelsea, 33,77 xG'den 29 gol attı. Bu listede üçüncü sırada, Chelsea'nin 4,77'lik farkına karşılık 2,66'lık negatif farkla West Ham yer alıyor.

    Bu durum, en azından kısmen Blues'un uğraşmak zorunda kaldığı sakatlıklarla ilgili. Sadece forvetlerine bakarsak, Mayra Ramirez tüm sezon boyunca oynamadı, Sam Kerr neredeyse iki yıllık bir sakatlık döneminden yeni döndü ve Aggie Beever-Jones ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Bazen forvet olarak oynayan Catarina Macario da Aralık ayından beri forma giymedi, takımın sembolü Lauren James ise geçen ay sezonun ilk 90 dakikasını oynadı.

    Ancak başka sorunlar da var. Bu takımın geçen sezon kadar savunma açısından sağlam görünmediği bir gerçek, bu da kısmen Bompastor'un bu sezon daha hücumcu bir yaklaşım benimsemesinden kaynaklanıyor. Ancak bu yaklaşım son üçte birde sonuç vermediğinde, savunmadaki zayıflıklar daha da belirgin hale geliyor.

    Hissedilebilir hayal kırıklığı

    Bir yandan, Chelsea'nin WSL'deki hakimiyeti sonsuza kadar süremezdi. Altı şampiyonluğu arka arkaya kazanmak, özellikle de rakiplerini düşünürsek, inanılmaz bir başarıydı. Sonuçta City, United ve Arsenal de kolay lokma değiller. Ancak Blues'un soyunma odasında, bu bakış açısı, hayal kırıklığı yaratan şampiyonluk savunmasını önemsizleştirmek için bir gerekçe olarak kullanılıyor.

    Cuthbert, "Ligin ulaşılamaz hale gelmesinden dolayı çok öfkeliyim ve bunu hiç sevmiyorum" diyor. "Bence gerçekten gelecekte bile eşine zor rastlanacak bir dönemden geçtik ve [altı kez üst üste şampiyon olmak] inanılmaz bir başarıydı, ama bu durumu daha iyi hale getirmiyor ve [şampiyonluğu kaybetmeye] karşı duygularımı yumuşatmıyor. Ben bir rekabetçiyim. Her bir kupayı kazanmak istiyorum."

    Masadaki üçlü

    Neyse ki Chelsea'nin hala kazanabileceği üç kupa var. Pazar günkü Lig Kupası finali, bu ayın sonunda Avrupa şampiyonu ve Blues'un büyük Londra rakibi Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde ilk kupa şansı olacak. Chelsea, Nisan ayının ilk hafta sonu, FA Kupası yarı finallerine kalmak için bir başka başkent rakibi Tottenham ile karşılaşacak.

    Sezonun bu kısmı, oyuncular ve bu büyük kulüplerin kadrolarından çok şey talep ediyor ve genellikle üç veya dört günde bir maçın olduğu bir program ortaya çıkıyor. Blues, kadro derinliği açısından uzun süredir yenilmesi zor bir takım olarak görülüyordu, ancak sakatlıklar nedeniyle bu sezon durum o kadar da kesin değil.

    Bununla birlikte, Bompastor'un emrinde hala birçok üst düzey oyuncu var ve en önemlisi, sezonun "kritik dönemlerinde" herkese sahip olmadığı kadar geniş bir deneyime sahipler.

    Bolca deneyim

    Bu, Chelsea'nin bu maçlara yaklaşım şekli açısından özellikle avantajlı olabilir. Geçen yılki Lig Kupası finalinde Blues'un Man City'yi 2-1 yenerek kupayı kazandığını hatırlayan Cuthbert, o maçın kendisi için "sıradan bir maç" haline geldiğini, "çünkü sezonun o noktasında her maç bir kupa finali gibidir" diye hatırlıyor.

    "Evet, kupayı kazanmak söz konusu, ama bizim oynadığımız her maçta kupa söz konusu" diye açıklıyor. "Bu tür bir zihniyetle, her maçın önemli olduğu alışkanlığını edinirseniz, o anın heyecanına kapılmayacağınız anlamına gelir."

    Diğer takımlar da bu zihniyete sahip mi? Chelsea yıllardır birçok kupa için mücadele ederken, örneğin Pazar günkü rakibi United bu konuda çok daha yeni. Bu durum Blues'un lehine olabilir mi? "Maçı değil, ortamı oynayabilirsiniz ve bence bu tehlikeli bir durumdur," diyor Cuthbert, daha deneyimsiz takımlar hakkında.

    Kanıtlanmış kazananlar

    Chelsea grubu da farklı yollarla kazanarak bu tür durumlara sık sık girmiştir. Kuşkusuz, Blues'un kaçınılmazlık hissi bu sezon o kadar güçlü değil, çünkü ince farklar artık eskisi kadar sık onların lehine sonuçlanmıyor. Ancak bu takım, performansları o gün istedikleri gibi olmasa bile, nasıl direnip galibiyeti koparacaklarını bilen bir takımdır ve son zamanlarda da zaman zaman böyle olmuştur.

    Bu yüzden Cuthbert, geçen yılki Lig Kupası finalindeki galibiyetten çok gurur duyuyor: "Bence o performans, Chelsea'nin ne olduğunu tam olarak yansıtıyordu. En iyi formumuzda olmasak bile mücadele etmek, galibiyet için bir yol bulmak. Önümüzdeki birkaç ayda da buna ihtiyacımız olacak. Belki ritmimizi yakalayamadık ama kazanmanın bir yolunu bulmak, Chelsea takımının her zaman yaptığı ve bizim de yapmaya devam etmemiz gereken şey."

    Bir açıklama yapmaya hazır mısınız?

    Chelsea bu hafta sonu bunu başarabilirse, bu sezonun ihtiyaç duyduğu kıvılcım olabilir.

    Cuthbert de "Bu sezonun ilk kupası ve sezonun geri kalanında başarılı olmak için ekstra bir itici güç sağlayabileceği gibi, sezonun sonuna doğru ve tüm önemli maçlarda güveni biraz sarsabilir" diyor. "Bu önemli. Bu bizim için önemli bir kupa, takım için önemli, teknik direktör için önemli ve en önemlisi kulüp için önemli."

    Chelsea takımını çevreleyen onca olumsuzluktan, 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez WSL'de üst üste iki mağlubiyet almasından, Bompastor'un geleceği hakkındaki sorulardan ve lig şampiyonluğunun kaybolmasından sonra, pazar günü bu kupayı kaldırmak bu oyuncu grubu için ne anlama gelir?

    Cuthbert, "Bu büyük bir mesaj olur" diyor. "Takımın bulunduğu noktayı, ne kadar dirençli olduğumuzu ve kazanmanın bir yolunu bulma konusunda ne kadar başarılı olduğumuzu gösterir, ki bu Chelsea takımının her zaman yaptığı şeydir."

