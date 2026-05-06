Chelsea'nin talep ettiği bedeli belirlemesi üzerine Barcelona, Wesley Fofana için şaşırtıcı bir transfer teklifi sundu

Fofana, 2029 yılına kadar süren sözleşmesiyle yetenekli bir oyuncu olmaya devam etse de, Chelsea’nin 30 milyon euro civarında bir ücret karşılığında oyuncuyu kalıcı olarak satmaya hazır olduğunu belirttiği bildiriliyor. Ancak Barcelona'nın mali durumu bir engel teşkil ediyor. Deco ve scout ekibi, oyuncuyu savunma hattına katmak için bilgi toplarken, Katalan kulübü şu anda bu transferi ancak daha sonra satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması şeklinde değerlendiriyor.