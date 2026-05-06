Chelsea'nin talep ettiği bedeli belirlemesi üzerine Barcelona, Wesley Fofana için şaşırtıcı bir transfer teklifi sundu
Deco, Fofana'nın temsilcileriyle görüşmelerde bulundu
Sky Sport Switzerland, Fofana’nın Barcelona’ya teklif edildiğini bildiriyor. Fransız oyuncunun menajerlerinin, Camp Nou’ya transferin olasılığını değerlendirmek üzere Barça’nın sportif direktörü Deco ile halihazırda birkaç tur görüşme yaptığı iddia ediliyor.
25 yaşındaki stoper, bu yaz Chelsea'den ayrılacak en önemli isimlerden biri olabilir. The Blues, sportif ve finansal ihtiyaçlarını dengelemek için oyuncunun ayrılmasına izin vermeye hazır görünüyor.
Chelsea, Fransız oyuncu için fiyatını belirledi
Fofana, 2029 yılına kadar süren sözleşmesiyle yetenekli bir oyuncu olmaya devam etse de, Chelsea’nin 30 milyon euro civarında bir ücret karşılığında oyuncuyu kalıcı olarak satmaya hazır olduğunu belirttiği bildiriliyor. Ancak Barcelona'nın mali durumu bir engel teşkil ediyor. Deco ve scout ekibi, oyuncuyu savunma hattına katmak için bilgi toplarken, Katalan kulübü şu anda bu transferi ancak daha sonra satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması şeklinde değerlendiriyor.
Fofana'nın performans ve sakatlık geçmişi
Fofana, bu sezon Chelsea formasıyla tüm turnuvalarda toplam 34 maça çıkmayı başardı. Bu süre zarfında 2 asist yaptı ve Saint-Etienne ve Leicester City'de oynadığı dönemde onu Avrupa'nın en çok aranan genç savunmacılarından biri yapan dominant savunma performansını sergiledi. Barça'nın yaz transfer döneminde yeni bir santrfor ve sol kanat oyuncusuna öncelik verdiği bildiriliyor, ancak Premier League'de kendini kanıtlamış bir savunmacıyı kadrosuna katma fırsatını da göz ardı etmiyor.
Serie A'daki rakiplerden gelen rekabet
Fofana’nın durumunu yakından takip eden tek Avrupa devi Barcelona değil. İtalya Serie A'dan birkaç kulübün de Fransız oyuncuyu takip ettiği söyleniyor, bu da Blaugrana'nın ilgisini sürdürmeye ve oyuncuyu kadrosuna katmaya karar vermesi halinde kararlı bir şekilde hareket etmesi gerekebileceği anlamına geliyor. Oyuncunun menajeri La Liga'ya transfer konusunda istekli olsa da, nihai karar Chelsea'nin kiralama yapısını kabul edip etmeyeceğine ya da 30 milyon avroluk tam transfer bedelini talep edip etmeyeceğine bağlı olacak.