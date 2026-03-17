Chelsea huddle GFXGetty/GOAL

Chelsea'nin takım toplantısı fiyaskosu, beceriksiz Blues'un artık ciddi bir kulüp olmadığını ortaya koyuyor

Chelsea Futbol Kulübü'nün tarihi üç ayrı döneme ayrılabilir. Bunlar; 2003'te Roman Abramovich'in kulübü devralmasından önce yaşananlar, Rus oligarkın yönetiminde yaşananlar ve 2022'de kulübün yönetimini BlueCo-Clearlake konsorsiyumuna devretmek zorunda kalmasından sonraki dönemdir.

Bunlar birbirinden tamamen farklı üç dönemdir. İlk Chelsea, 1905 yılında bir atletizm sahasından futbol stadyumuna dönüştürülen Stamford Bridge’i kullanmak üzere kuruldu ve o andan itibaren “The Blues”, Londra’nın yeni kulüplerinden biri haline geldi. 20. yüzyılda tek bir lig şampiyonluğu kazandılar, ancak en azından kendilerine özgü bir kimlikleri vardı; bu da bugün hâlâ kulübü seven ve takip eden eski nesil taraftar kitlesini oluşturdu. Abramovich'in 19 yıllık yönetimi boyunca Chelsea, kulüp futbolunda her türlü başarıyı elde etti. Kazanmak her şeyin başı ve sonuydu.

Peki şimdi? Chelsea, futbol dünyasının bir hedge fonu gibidir ve görünüşe göre Brighton veya Brentford'un aşırı pahalı bir versiyonu olma hedefini gütmektedir. Bu durum, önceki dönemlerle büyük bir tezat oluşturmaktadır. Belki de en kötüsü, bir dizi halkla ilişkiler ve saha içi gaflarla ciddi bir spor kurumu olarak statülerini kaybetmekte olmalarıdır.

    "Topa saygı gösterin"

    Performansla ilgili saçmalıkların diğer sezonlardan daha fazla gölge düşürdüğü bu Premier Lig sezonunda, Chelsea bu yarışta zirveye çıkmak için elinden geleni yapıyor. Ne de olsa bunu başarmak, şampiyonluğu kazanmaktan çok daha kolay.

    The Blues'un en son yaptığı önemsiz ihlal, her devrenin başında oyuncuların bir araya gelip, maçın başlamasından önce orta dairede topun üzerinde toplanmalarıyla ilgili. Cumartesi günü Newcastle'a evinde 1-0 yenildikleri maçtan önce, hakem Paul Tierney komik bir şekilde bu topluluğun ortasında kaldı.

    "Önemli olmayan şeylere daha fazla odaklanılıyor ve vurgu yapılıyor," diye yakındı teknik direktör Liam Rosenior. "Bunu çok net bir şekilde ifade edeceğim. Oyuncularımı korumak istiyorum. Oyuna saygı duyuyorum. Oyuncularım, topun etrafında toplanarak topa saygı göstermek, birlik ve liderlik sergilemek istediklerine karar verdiler. Bu benim kararım değil. Bu, liderlik grubu ile takım arasında alınan bir karardı.

    "Oyuncularım, birlik göstermek için topun etrafında toplanmak istediler; bu benim kararım değil. Bunda saygısızlık yok. Paul, doğru kararları vermek olan işine daha fazla odaklanmış olsaydı, bugün bir penaltı kazanmış olacaktık. Önemli olan şeylere odaklanalım.

    "Dürüst olacağım, bugün Paul veya yetkilileriyle konuşmadım, ancak bugün neden böyle bir şey olduğunu anlamak için PGMOL ve hakemlerle konuşacağım. Kural kitabında bunun zamanlamayla ilgili olduğu söylendi. Ben sadece buna bir çözüm bulmak istiyorum. Burada, olanlardan çok daha önemsiz bir şeyden bahsediyoruz."

    'Tarikatvari saçmalık'

    Açıkçası, Rosenior'un bu tür saçmalıkları söylemesi gülünç. En iyi ihtimalle, oyuncularını eleştirilerden korumak ve tüm suçu kendi üzerine almak için bir dikkat dağıtma taktiği. Ama şampiyonluk mücadelesi vermek yerine Premier Lig'de altıncı sırada olduğunuzda, bu anlamsız sözleri görmezden gelmek daha zor oluyor.

    Sky Sports podcast'inde konuşan Gary Neville, Chelsea'nin "neredeyse kült benzeri" takım toplantısı hakkında şunları söyledi: "Bunu son derece tuhaf buldum. Gerçekten garip. Takım toplantılarının hayranı hiç olmadım.

    "Sezonun yedi ayı boyunca hazırlık yaptıysanız, maçtan dört gün önce ve sonra da başlama vuruşundan 10 saniye önce birbirinizle konuşup motive olmak için bir araya gelmeniz gerekiyorsa, hazırlıklarınızda bir şeyler yanlış yapmışsınız demektir. Bence hiçbir söz size yardımcı olamaz. Bir futbol maçı başlamadan saniyeler önce hiçbir kelime size yardımcı olamaz. Tüm hazırlıklarınızı yaptınız. Karşı oynadığınız oyuncuyu analiz ettiniz. Eğer bir hücum oyuncusuysanız, nasıl fırsat yaratacağınızı biliyorsunuz.

    "Sahaya çıkmadan 10 dakika önce soyunma odasındasınız. Her şeyi söylediniz. Sahada bir toplantıda daha ne söylenebilir ki? Bu sadece gösteriş için. Taraftarlar buna kanmaz. Sizi performansınıza göre yargılarlar.

    "Bu, iyi bir takımı korkutmaz. Newcastle'ı korkutmadı. Bunu sahanın ortasında yapmak tuhaf. Sanki 'insanlara takım ruhumuz olduğuna inandırmak için yapabileceğimiz en gösterişli şey nedir?' gibi. Bence bu saçmalık. Bütün bu olay saçmalık. Yapmayı bırakın."

    Kaleci karmaşası

    Son zamanlarda Chelsea ve Rosenior'un aldığı tek tartışmalı karar, o takım toplantısı sırasında yapılan konuşma değil. Bu, daha çok öncesinde yaşanan tüm tuhaf olayların birikiminin sonucu.

    Robert Sanchez dünya çapında bir kaleci değil. Bu tam olarak bir sır değil, ancak bu sezon büyük ilerleme kaydetmeyi başardı. Hatta onun bu yıl boyunca Chelsea'nin en iyi performans gösteren oyuncularından biri olduğunu bile söyleyebilirsiniz. Yine de geçen ay Arsenal'e karşı alınan yenilgide birkaç ortada başarısız olan Rosenior, Filip Jorgensen'e birkaç maçta ilk 11'de şans vermeye karar verdi.

    Ve işte, bu karar Blues'a pahalıya mal oldu. Jorgensen, kısmen Sanchez'e alternatif olması için transfer edilmişti, ancak Danimarkalı oyuncu hiçbir şekilde kesin bir iyileştirme sağlamadı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain'in galip gelmesinin başlıca nedeni, onun isabetsiz pasları ve vuruşlarıydı. Chelsea, Stamford Bridge'e beraberlikle dönebilecek gibi görünürken, Avrupa'nın hüküm süren şampiyonu 5-2 galip geldi.

    "Kalecilerle çalışma şeklim - benim kesin bir birinci kalecim yok," dedi Rosenior, Sanchez'i ilk 11'den çıkardıktan sonra. Ne yazık ki, futbol tarihi bize bu konuda kalecilere saha oyuncularıyla aynı şekilde davranılamayacağını öğretmiştir. Bir birinci kaleciye ve bir yedeğe ihtiyacınız vardır. Bunun aksini kanıtlamaya çalışıp başarısız olan sayısız kişiden biri olmak sizi taktiksel bir dahi yapmaz. Özellikle defansında liderlik eksikliği olan bir takımda bir hiyerarşi olması gerekir.

    Cobham'ın sonradan akla gelen düşüncesi

    Reece James'in geçen hafta yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamasının ardından Chelsea, Cobham akademisi mezununun geleceğini kulübe bağlamaya karar vermiş olmasını büyük bir şenlik havasında kutladı. Kulüp yönetimi, akademi sisteminin sadece bilançoda değil, sahada da olumlu bir katkı sağladığına ancak şimdi karar verdi.

    BlueCo'nun gelişinden ve Laurence Stewart ile Paul Winstanley'in ortak sportif direktör olarak atanmasından bu yana, Chelsea çocukluklarından beri kulüpte olan birçok güvenilir birinci takım yıldızını sattı. Çoğu, PSR ihtiyaçları adına ayrıldı ve akademi satışları "saf kâr" olarak sayıldı.

    Birkaç isme bakarak Chelsea'nin hatasını anlayabilirsiniz. Sol bekler Lewis Hall ve Ian Maatsen muhtemelen hala Premier Lig'de oynayan en göze çarpan isimlerdir, ancak diğerlerinden daha fazla can sıkan iki örnek vardır.

    Mason Mount'un 2023'teki sert ayrılışı karmaşıktı ve adil olmak gerekirse, bunun tüm sorumluluğu BlueCo'ya yüklenemez. Önemli olan nokta, Mount'un baştan sona bir Chelsea oyuncusu olmasıydı; bu, kulübün ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının başlıca nedenlerinden biriydi ve Mount, emekli olana kadar bu kulüpte oynamaya yazgılı gibi görünüyordu. Onun bir Manchester United oyuncusu olması, öfke uyandırmaktan çok utanç verici bir durum.

    Ama bir de Conor Gallagher var. Rakip Tottenham, 2023'te onu ilk kez istedi, ancak o ayrılmak istemiyordu ve yeni teknik direktör Mauricio Pochettino, Chelsea'nin PSR nedenleriyle bir anlaşmaya açık olmasına rağmen onu satmak istemiyordu. Gallagher bir yıl daha kaldı, Pochettino tarafından ikinci kaptan olarak atandı ve ardından satışa çıkarıldı.

    Gallagher, Atletico Madrid'e katılmayı kabul etmişti, ancak kulüp, anlaşmanın bir parçası olarak bir oyuncuyu Chelsea'ye geri satmak istedi. Forvet Samu Aghehowa ilk adaydı, ancak bu anlaşma gerçekleşmedi. Bunun yerine, Blues, 2023'teki hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminin ardından Joao Felix'i geri getirdi. Felix'in transferini duyurmak için Chelsea, sosyal medyada Cobham'da çekilmiş bir videosunu "Yine evde" başlığıyla paylaştı. İşin tuzu biberi ise, Portekizli milli oyuncunun beş ay sonra kadrodan atılmasıydı.

    Şimdiden baskı altında mısın?

    Chelsea'nin Enzo Maresca'yı görevinden alma kararı – hem de tam da Yeni Yılın ilk günü – o dönemde şaşırtıcı ve tartışmalı bulunmuştu. Maresca, Premier Lig'de teknik direktör olarak geçirdiği ilk sezonunda takımı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmüş, ayrıca Blues'u Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası zaferlerine taşımıştı. Takım, Maresca'nın ayrıldığı sırada tam olarak harika bir formda değildi, ancak onun görevinin son haftalarında, özellikle Barcelona ve Arsenal karşısında bazı muhteşem performanslar sergilemişti.

    Rosenior, BlueCo'nun sözde uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak kardeş kulüp Strasbourg'dan getirildi. Ve adil olmak gerekirse, ilk dokuz maçının yedisini kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta sonuna kadar, tek yenilgileri Arsenal (üç kez) ve PSG'ye karşıydı, ancak artık bu listede Newcastle'ın adı da bir leke olarak yer alıyor.

    İsviçre'deki Sky Sports, Rosenior'un görev süresindeki ilk aksilikten sonra geleceğinin şimdiden belirsiz olduğunu bildiriyor ve önümüzdeki birkaç maçın, altı buçuk yıllık sözleşmesinin ne kadar daha devam edeceği konusunda 'belirleyici' olacağını belirtiyor.

    Buradaki büyük ironi, başarı peşinde menajerleri kovup işe almanın Abramovich döneminin bir özelliği olmasıydı, ancak bu sahipler grubu, aynı düzeyde büyük bir başarıya ulaşamadan aynı şeyi yapıyorsa, uzun vadeli güvenliği savunamaz. Rosenior bu takvim yılı bitmeden ayrılırsa, spor direktörleri Stewart ve Winstanley de ayrılmalıdır.

    Yetişkinlerle başa çıkmak

    İşte Chelsea bu durumda. Parc des Princes’te 70 dakika boyunca en kötü ihtimalle rekabetçi, en iyi ihtimalle ise üstün bir performans sergiledikleri bir eşleşmede Şampiyonlar Ligi’nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya. Genç oyuncuların coşkusu başlarına bela olduktan sonra, rövanş maçının gidişatı artık çok farklı.

    Chelsea'nin projesinde hâlâ eksik bir unsur var ve bu, takıma yol gösterecek kıdemli oyuncuların eksikliği. Kulüp, genç oyuncularını bu rollere yetiştirmeyi umuyordu, ancak tek bildikleri disiplinsizlik ve sorumluluk duygusundan yoksun bir kültürde yaşamak olduğunda, ruhları genç kalmaya devam edecek.

    PSG, Salı günü bir Ligue 1 maçı gibi özgürce oynayabilecek. Maçı kazanmalarına bile gerek yok, sadece üç gol farkla kaybetmemeleri yeterli. Chelsea için tek teselli, eğer bu kulüp bunu bir şekilde zaten bilmiyorsa, duvara yeterince para atarsanız, yetkin bir futbol takımı oluşturacak kadarının yapışacağıdır. Sadece o sterlin banknotlarını nereye atacaklarına öncelik vermeye başlamaları gerekiyor.

