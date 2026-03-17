Chelsea'nin takım toplantısı fiyaskosu, beceriksiz Blues'un artık ciddi bir kulüp olmadığını ortaya koyuyor

Reece James'in geçen hafta yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamasının ardından Chelsea, Cobham akademisi mezununun geleceğini kulübe bağlamaya karar vermiş olmasını büyük bir şenlik havasında kutladı. Kulüp yönetimi, akademi sisteminin sadece bilançoda değil, sahada da olumlu bir katkı sağladığına ancak şimdi karar verdi.
BlueCo'nun gelişinden ve Laurence Stewart ile Paul Winstanley'in ortak sportif direktör olarak atanmasından bu yana, Chelsea çocukluklarından beri kulüpte olan birçok güvenilir birinci takım yıldızını sattı. Çoğu, PSR ihtiyaçları adına ayrıldı ve akademi satışları "saf kâr" olarak sayıldı.
Birkaç isme bakarak Chelsea'nin hatasını anlayabilirsiniz. Sol bekler Lewis Hall ve Ian Maatsen muhtemelen hala Premier Lig'de oynayan en göze çarpan isimlerdir, ancak diğerlerinden daha fazla can sıkan iki örnek vardır.
Mason Mount'un 2023'teki sert ayrılışı karmaşıktı ve adil olmak gerekirse, bunun tüm sorumluluğu BlueCo'ya yüklenemez. Önemli olan nokta, Mount'un baştan sona bir Chelsea oyuncusu olmasıydı; bu, kulübün ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının başlıca nedenlerinden biriydi ve Mount, emekli olana kadar bu kulüpte oynamaya yazgılı gibi görünüyordu. Onun bir Manchester United oyuncusu olması, öfke uyandırmaktan çok utanç verici bir durum.
Ama bir de Conor Gallagher var. Rakip Tottenham, 2023'te onu ilk kez istedi, ancak o ayrılmak istemiyordu ve yeni teknik direktör Mauricio Pochettino, Chelsea'nin PSR nedenleriyle bir anlaşmaya açık olmasına rağmen onu satmak istemiyordu. Gallagher bir yıl daha kaldı, Pochettino tarafından ikinci kaptan olarak atandı ve ardından satışa çıkarıldı.
Gallagher, Atletico Madrid'e katılmayı kabul etmişti, ancak kulüp, anlaşmanın bir parçası olarak bir oyuncuyu Chelsea'ye geri satmak istedi. Forvet Samu Aghehowa ilk adaydı, ancak bu anlaşma gerçekleşmedi. Bunun yerine, Blues, 2023'teki hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminin ardından Joao Felix'i geri getirdi. Felix'in transferini duyurmak için Chelsea, sosyal medyada Cobham'da çekilmiş bir videosunu "Yine evde" başlığıyla paylaştı. İşin tuzu biberi ise, Portekizli milli oyuncunun beş ay sonra kadrodan atılmasıydı.