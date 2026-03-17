Chelsea'nin takım toplantısı fiyaskosu, beceriksiz Blues'un artık ciddi bir kulüp olmadığını ortaya koyuyor

Performansla ilgili saçmalıkların diğer sezonlardan daha fazla gölge düşürdüğü bu Premier Lig sezonunda, Chelsea bu yarışta zirveye çıkmak için elinden geleni yapıyor. Ne de olsa bunu başarmak, şampiyonluğu kazanmaktan çok daha kolay.

The Blues'un en son yaptığı önemsiz ihlal, her devrenin başında oyuncuların bir araya gelip, maçın başlamasından önce orta dairede topun üzerinde toplanmalarıyla ilgili. Cumartesi günü Newcastle'a evinde 1-0 yenildikleri maçtan önce, hakem Paul Tierney komik bir şekilde bu topluluğun ortasında kaldı.

"Önemli olmayan şeylere daha fazla odaklanılıyor ve vurgu yapılıyor," diye yakındı teknik direktör Liam Rosenior. "Bunu çok net bir şekilde ifade edeceğim. Oyuncularımı korumak istiyorum. Oyuna saygı duyuyorum. Oyuncularım, topun etrafında toplanarak topa saygı göstermek, birlik ve liderlik sergilemek istediklerine karar verdiler. Bu benim kararım değil. Bu, liderlik grubu ile takım arasında alınan bir karardı.

"Oyuncularım, birlik göstermek için topun etrafında toplanmak istediler; bu benim kararım değil. Bunda saygısızlık yok. Paul, doğru kararları vermek olan işine daha fazla odaklanmış olsaydı, bugün bir penaltı kazanmış olacaktık. Önemli olan şeylere odaklanalım.

"Dürüst olacağım, bugün Paul veya yetkilileriyle konuşmadım, ancak bugün neden böyle bir şey olduğunu anlamak için PGMOL ve hakemlerle konuşacağım. Kural kitabında bunun zamanlamayla ilgili olduğu söylendi. Ben sadece buna bir çözüm bulmak istiyorum. Burada, olanlardan çok daha önemsiz bir şeyden bahsediyoruz."