Chelsea'nin savunma oyuncusu Stamford Bridge'den ayrılma ihtimalini değerlendirirken, Marc Cucurella Barcelona'ya dönüşün "reddedilmesi zor" olacağını kabul etti
La Masia'dan Londra'ya uzanan uzun bir yolculuk
Cucurella, kariyerinin gerçek anlamda başladığı kulübe geri dönme olasılığını dışlamadı. 27 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'e uzanan yolu hiç de kolay olmadı. Espanyol'un altyapısında futbola başlayan oyuncu, 2012'de ünlü La Masia akademisine katıldı ve 2018'de Katalan ekibiyle Copa del Rey şampiyonluğu kazandı. İlk turda yedi dakikalık bir süreyle sahaya çıkan oyuncu, bu maçta kulüpteki tek A takım maçına çıktı. Düzenli olarak forma giyebilmek için savunma oyuncusu, İngiltere'ye transfer olmadan önce Eibar ve Getafe'ye kiralandı. Brighton, 2021 yazında onu 20 milyon avroya transfer etti ve sadece bir yıl sonra, Blues onu 65,3 milyon avro gibi dev bir bedelle kadrosuna kattı.
Uluslararası başarı ve istikrarlı istatistikler
Stamford Bridge’e geldiğinden beri, bu bek oyuncusu takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve muazzam bir başarıya imza attı; Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kaldırmanın yanı sıra 2024’te İspanya ile Avrupa Şampiyonası’nı da kazandı. Yalnızca bu sezon, tüm turnuvalarda toplam 41 maça çıktı. Ancak, çocukluğundan beri tuttuğu takımın cazibesi sorulduğunda, savunma oyuncusu son derece dürüst davrandı. Şöyle konuştu: “Reddetmek zor olurdu. Bu sadece benimle ilgili değil. Ailemi de düşünmem gerekir. Olursa olur, ne karar verileceğini göreceğiz. Her zaman geri dönmeyi düşünürsünüz. [Ama] ben orada [İngiltere'de] çok mutluyum, ailem de öyle. Bu konuyu birkaç yıl daha beklemeye alacağım."
Chelsea soyunma odasındaki belirsizlik
Bu son açıklamalar, birkaç üst düzey yıldızla ilgili spekülasyonların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Enzo Fernandez’in son günlerde Real Madrid’e transfer olacağı yönündeki iddialar üzerine, Londra ekibi kadrosunun çekirdek kadrosunu motive tutmakta zorlanıyor.
Bu belirsizlik, takımın son zamanlarda sahada yaşadığı zorluklarla daha da artıyor. Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nden acı bir şekilde elenmesiyle de vurgulandığı üzere, gözle görülür bir düşüş yaşadı. The Blues, son 16 turunda Paris Saint-Germain'e elendi; Fransa'da 5-2'lik ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra kendi sahasında da 3-0 kaybetti. Yurtiçinde ise 48 puanla Premier Lig tablosunda altıncı sırada yer alan takım, soyunma odasında zorlu bir dönem geçirirken Avrupa kupalarına katılma hakkı için çaresizce mücadele ediyor.
İspanyol yıldızın bundan sonraki adımları ne olacak?
Önümüzdeki dönemde, öncelikli hedef sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak olmaya devam ediyor. Uluslararası alanda ise İspanya, 31 Mart’ta Mısır ile bir hazırlık maçı oynayacak; bu maç, gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası için hayati bir hazırlık niteliğinde. Yurtiçinde ise kulüp, ilk dörtte yer almak için mücadele ederken zorlu bir son dönem bekliyor. Takvimlerinde 4 Nisan'da Port Vale ile oynanacak FA Cup çeyrek finali ve ardından önemli lig maçları yer alıyor. Nisan ortasında Manchester City ve Manchester United'ı evlerinde ağırlayacaklar, ardından Brighton deplasmanına çıkacaklar. Mayıs ayında ise Liverpool ve Tottenham ile zorlu sınavlar bekliyor ve sezonu kurtarmak için maksimum konsantrasyon gerekecek.