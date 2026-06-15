Chelsea'nin savunma oyuncusu Marc Cucurella, 60 milyon avroya Real Madrid'e transfer olduktan sonra takıma hemen katkı sağlamalı: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Chelsea açısından: Bu durum Chelsea için biraz tuhaf görünüyor; Cucurella, 2022’de takıma katıldığından bu yana, başlangıçtaki kötü performansının ardından Blues’un savunmasında kilit bir isim haline gelen bir oyuncu; bu yüzden onun zarara uğrayarak ayrılması biraz şaşırtıcı. En iyi formunda olduğunda, tartışmasız dünyanın en iyi oyuncularından biri. Bununla birlikte, Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton'dan 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) karşılığında transfer ederken başlangıçta kesinlikle fazla ödeme yapmıştı. Ayrıca, Cucurella'nın kulüp yönetimine yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdiği ve kulüp yönetimine karşı eleştirel bir tavır sergilediği bildirildiğinden, kulüp onun vazgeçilmez bir oyuncu olmadığına karar vererek 52 milyon sterlin (69 milyon dolar) kadar bir meblağı geri kazanmaktan memnun kalacaktır. Aslında, Temmuz ayında 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella'nın ayrılması, deneyimden yoksun bir kadronun en tecrübeli isimlerinden birini kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato'nun ve beklenen yeni transfer Valentin Barco'nun bu boşluğu doldurabileceğinden emin olmalı. Not: B-
Real Madrid için: Jose Mourinho ne derse o oluyor gibi görünüyor, zira Real Madrid transfer döneminin başlarında şok bir transferle işe başladı. Kulüp, geçen yaz Alvaro Carreras'ı Benfica'dan Bernabeu'ya geri getirmek için sol bek pozisyonuna büyük bir harcama yapmıştı, ancak bu, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği Cucurella'ya büyük bir harcama yapmalarını engellemedi. Son yıllarda transfer piyasasına oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için 60 milyon avroluk bir ücret oldukça yüksek ve bu, son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yatırımlarının anında geri dönüşünü gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella, kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Los Blancos gerçekçi olarak ondan kaç yıl daha yüksek kalitede performans alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir "Mourinho" oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid, yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık dört birinci takım sol bekine sahip, bu yüzden transferler konusunda bir şeyler değişmek zorunda. Not: C
Cucurella için: Şüphesiz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, rotasını kaybetmiş Chelsea'den kaçma hedefini gerçekleştirmiş ve zirvedeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katılmış oldu. Savunmacının, BlueCo'nun Stamford Bridge'de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya'ya dönmek istediği yaygın olarak bildirilmişti, ancak kimse onun Atletico Madrid'in ilgisi varken Bernabeu'ya gideceğini beklemiyordu. O halde, anlaşmanın bu kadar çabuk sonuçlanması şaşırtıcı değil; Real'den teklif geldiğinde Cucurella muhtemelen hemen evet demiş olmalı. Mourinho tarafından gözüne kestirildiği düşünülürse, Carreras'ın Portekizli teknik adamın ilk 11'inde rotasyona girip çıkması muhtemel olduğundan, Cucurella'nın da kendini kilit bir oyuncu olarak kanıtlama şansı oldukça yüksek. Ancak, yüksek transfer ücreti göz önüne alındığında, özellikle de Barcelona'yla olan bağlantıları düşünüldüğünde, hemen performans göstermesi gerekiyor, aksi takdirde sabırsızlığıyla ünlü Bernabeu taraftarlarının tepkisini üzerine çekme riski var. Not: A
Krishan Davis