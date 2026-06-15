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Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Chelsea'nin savunma oyuncusu Marc Cucurella, 60 milyon avroya Real Madrid'e transfer olduktan sonra takıma hemen katkı sağlamalı: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Opinion
Real Madrid
M. Cucurella
Tottenham Hotspur
A. Robertson
M. United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Newcastle United
Atalanta
Premier Lig
La Liga
Serie A
FEATURES

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok iple çekilen dönemdir – ve bunun tek nedeni, her dört yılda bir Dünya Kupası’nın düzenlenmesi değildir! Aslında bunun sebebi, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı geldi! 2026 transfer dönemi de yine hareketli geçecek gibi görünüyor; bazı büyük isimlerin 1 Eylül’deki son gün öncesinde yüksek bedelli transferlere imza atması bekleniyor.

Bazı transferlerin tüm taraflar için olumlu sonuçlandığını biliyoruz; ancak pek çok durumda, kulüplerden en az biri ya da hatta oyuncu bile, müzakere masasında farklı bir karar verselerdi ne olurdu diye düşünmeden edemiyor.

GOAL, oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük transferden kimin en çok kazandığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her transferi anında derecelendireceğiz ve transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıdaki notlarımızı inceleyin ve yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın...

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon avro)

    Chelsea açısından: Bu durum Chelsea için biraz tuhaf görünüyor; Cucurella, 2022’de takıma katıldığından bu yana, başlangıçtaki kötü performansının ardından Blues’un savunmasında kilit bir isim haline gelen bir oyuncu; bu yüzden onun zarara uğrayarak ayrılması biraz şaşırtıcı. En iyi formunda olduğunda, tartışmasız dünyanın en iyi oyuncularından biri. Bununla birlikte, Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton'dan 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) karşılığında transfer ederken başlangıçta kesinlikle fazla ödeme yapmıştı. Ayrıca, Cucurella'nın kulüp yönetimine yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdiği ve kulüp yönetimine karşı eleştirel bir tavır sergilediği bildirildiğinden, kulüp onun vazgeçilmez bir oyuncu olmadığına karar vererek 52 milyon sterlin (69 milyon dolar) kadar bir meblağı geri kazanmaktan memnun kalacaktır. Aslında, Temmuz ayında 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella'nın ayrılması, deneyimden yoksun bir kadronun en tecrübeli isimlerinden birini kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato'nun ve beklenen yeni transfer Valentin Barco'nun bu boşluğu doldurabileceğinden emin olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Jose Mourinho ne derse o oluyor gibi görünüyor, zira Real Madrid transfer döneminin başlarında şok bir transferle işe başladı. Kulüp, geçen yaz Alvaro Carreras'ı Benfica'dan Bernabeu'ya geri getirmek için sol bek pozisyonuna büyük bir harcama yapmıştı, ancak bu, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği Cucurella'ya büyük bir harcama yapmalarını engellemedi. Son yıllarda transfer piyasasına oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için 60 milyon avroluk bir ücret oldukça yüksek ve bu, son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yatırımlarının anında geri dönüşünü gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella, kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Los Blancos gerçekçi olarak ondan kaç yıl daha yüksek kalitede performans alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir "Mourinho" oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid, yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık dört birinci takım sol bekine sahip, bu yüzden transferler konusunda bir şeyler değişmek zorunda. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, rotasını kaybetmiş Chelsea'den kaçma hedefini gerçekleştirmiş ve zirvedeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katılmış oldu. Savunmacının, BlueCo'nun Stamford Bridge'de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya'ya dönmek istediği yaygın olarak bildirilmişti, ancak kimse onun Atletico Madrid'in ilgisi varken Bernabeu'ya gideceğini beklemiyordu. O halde, anlaşmanın bu kadar çabuk sonuçlanması şaşırtıcı değil; Real'den teklif geldiğinde Cucurella muhtemelen hemen evet demiş olmalı. Mourinho tarafından gözüne kestirildiği düşünülürse, Carreras'ın Portekizli teknik adamın ilk 11'inde rotasyona girip çıkması muhtemel olduğundan, Cucurella'nın da kendini kilit bir oyuncu olarak kanıtlama şansı oldukça yüksek. Ancak, yüksek transfer ücreti göz önüne alındığında, özellikle de Barcelona'yla olan bağlantıları düşünüldüğünde, hemen performans göstermesi gerekiyor, aksi takdirde sabırsızlığıyla ünlü Bernabeu taraftarlarının tepkisini üzerine çekme riski var. Not: A

    Krishan Davis


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  • Andy RobertsonGetty Images

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz transfer)

    Liverpool için: Duygusal bir veda. Robertson, kulüp tarihinin en başarılı transferlerinden biri olarak gösterilebilir; Jürgen Klopp döneminde kilit bir isim olan oyuncu, 2017 yılında Hull City’den sadece 8 milyon sterline transfer edilmişti ve en parlak döneminde tartışmasız dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak, 32 yaşındaki oyuncunun yaşının etkisini göstermeye başladığı inkar edilemez. Bu nedenle Liverpool, geçen yaz Milos Kerkez'i transfer ederek onun yerini doldurmak için erken harekete geçti ve Roma'dan Kostas Tsimikas'ı geri getirebilseydi, kış transfer döneminde Robertson'ı satmış olacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in Anfield'da hala tam olarak uyum sağlayamamış olması, buna karşılık da Reds için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, azmi ve kişiliğinin Merseyside'da çok özleneceği acı bir şekilde ortaya çıkmış olması. Nitekim taraftarlar arasında şu anki endişe, Robertson'ın ayrılışının, Mohamed Salah'ın ayrılışıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hala şaşırtıcı bir hamle. Spurs, Ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalışmıştı, ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosu sahada birçok alanda kalite ve derinlikten yoksun olabilir, ancak sol bek pozisyonu bunlardan biri değildi. Ben Davies elbette ayak bileğini kırmıştı, ancak Spurs'un elinde hala Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Robertson'ın kargaşa içindeki soyunma odasına önemli bir katkı olacağı ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılık içeren yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabileceği savunuluyordu. Geç de olsa bedelsiz olarak gelmesi hoş bir bonus, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi devam ediyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın Ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesinin nedenini anlayabiliriz. Performansı pek iyi olmayan bir oyuncunun yedeği haline gelmişti ve Dünya Kupası öncesinde Premier Lig'de düzenli olarak forma giymek istiyordu; Spurs da ona bunu sunmaya hazır görünüyordu. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, yani Kuzey Amerika'ya giderken formda olduğu söylenebilir, ancak Liverpool hiçbir zaman ona sözleşme uzatımı teklif etmediği için Anfield'da kalma şansı hiç yoktu. Bununla birlikte, Spurs dışında başka seçenekleri de vardı; İskoçya kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenenler arasında Juventus da vardı. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe katılmaya karar vermesi biraz garip. Ancak, De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'u önemli ölçüde iyileştirebileceği tartışmasız olduğundan, Robertson aslında Tottenham'ın Ocak ayına göre şu anda daha cazip bir seçenek olduğunu düşünebilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına henüz ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 Haziran: Ederson (Atalanta'dan Manchester United'a, 35 milyon sterlin)

    Atalanta açısından: Parlak iş modellerinin bir başka kanıtı. Atalanta, 2022 yılında Salernitana'dan Ederson'u yaklaşık 23 milyon avroya transfer etmişti; tarihi bir Avrupa Ligi zaferi de dahil olmak üzere dört yıllık muhteşem hizmetin ardından onu Manchester United'a satarak, tüm ek ödemeler de yerine getirildiğinde bu bedeli neredeyse ikiye katlayabilir. Brezilyalı oyuncuyu yerine koymanın zor olacağına şüphe yok, ancak Atalanta'nın yaptığı da budur: işlenmemiş elmasları keşfeder ve birkaç sezon sonra en yüksek teklifi verene satar. Unutmayın, Atletico Madrid de Ederson'u istiyordu, ancak Atalanta ücret konusunda taviz vermedi ve United, sözleşmesinin sadece bir yılı kalan bir oyuncu için talep ettikleri ücreti ödemeyi kabul etti. Sektörün en iyi transfer ekiplerinden birinin bir başka mükemmel işi. Not: A

    United için: Dikkatsiz transferleriyle tanınan bir kulüpten mantıklı bir transfer. Casemiro'nun Old Trafford'a veda etmesiyle United'ın bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı vardı, bu yüzden de aynı özelliklere sahip bir yedek arayışına girerek, aynı zamanda oyun kurabilen bir başka Brezilyalı top kazanıcıyı kadroya kattılar. Ederson'un değeri geçtiğimiz yıl içinde bir miktar düştü; bu yüzden Carlo Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosunda o yok, Casemiro ise var. Ancak bunun, geçen yaz Gian Piero Gasperini'nin Atalanta'dan ayrılmasıyla büyük bir ilgisi olduğu söylenebilir; zira Ederson, 2024 Avrupa Ligi finalinde Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'ini parçalayan muhteşem takımın "kilit oyuncusu" olarak görülüyordu. O zamanlar Ederson, Liverpool ve Manchester City gibi takımlarla anılıyordu ve eğer o formunu yeniden yakalayabilirse, Kobbie Mainoo ile müthiş bir orta saha ikilisi oluşturabilir. Çünkü Ederson, Casemiro'nun en iyi dönemindeki kadar iyi olmasa da, Manuel Ugarte'ye göre ciddi bir yükseltme olacaktır! Not: B+

    Ederson için: Uzun zamandır hak ettiği büyük transfer. Ederson, Premier Lig'de oynamaya olan ilgisini hiçbir zaman gizlemedi ve şimdi, kendine özgü becerilerine uygun bir ligde kendini sınama şansı yakalayacak. Ederson, topu geri kazanma ve topu elinde tutma konusunda mükemmeldir, aynı zamanda ceza sahasında da bir tehdit oluşturur. Elbette, Diego Simeone'nin Atletico'suna katılması daha iyi olurdu diye tartışılabilir, ancak Michael Carrick de kendi başına iyi bir defansif orta saha oyuncusuydu ve daha da önemlisi, daha önce oyunlarını bir üst seviyeye taşımak isteyen yetenekli futbolcular için çok tehlikeli bir yer olarak görülen Old Trafford'da bir miktar istikrarı geri getirmiş görünüyor. Bize kalırsa, Ederson "Rüyalar Tiyatrosu"nda büyük bir etki yaratmak için gereken her şeye sahip ve bu, şüphesiz onu Brezilya milli takımına geri döndürmek için çok ama çok önemli bir adım olacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon avro)

    Newcastle açısından: Anlamlı bir yaklaşım değişikliği. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak’ı elinde tutmak için sonuna kadar mücadele etmiş, ancak geç de olsa onun Liverpool’a transfer olmasına izin vermişti. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebinde bulunur bulunmaz hemen pes edip onun ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; zira bu İsveçli forvetin yarattığı kargaşa, Eddie Howe ve oyuncularına hiçbir fayda sağlamadı. Böylece Newcastle, bir başka huzursuz forveti elinden çıkarmak için hızlıca harekete geçti - hem de muhteşem bir ücret karşılığında. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir forvet - ancak ne kulübü ne de ülkesi için 69 milyon sterlin değerinde olduğunu gösterecek hiçbir şey yapmadı. Elbette, Newcastle için şimdi önündeki zorluk bu parayı akıllıca yatırmak, çünkü Isak'tan elde ettiklerini tamamen boşa harcadılar ve bu yaz en iyi yetenekleri çekmek hiç de kolay olmayacak. Magpies, potansiyel yeni transferlere artık Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier Lig'de aldıkları acınası 12. sıra, Gordon'un St. James' Park'tan Isak'ın peşinden gitme isteği ile birleştiğinde, Newcastle'ın giderek ilgisini kaybeden Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere'nin elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını kanıtlıyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali düzenlemelerine uymadaki bilinen sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük harcamalar yapma konumunda değildi, bu yüzden nihayet işlerini düzene soktuktan sonra ilk hamlelerinin Gordon'a 80 milyon avro harcamak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlüde hemen hemen her pozisyonda oynayabilir ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesidir, bu nedenle Hansi Flick'in Gordon'un transferine yeşil ışık yakmasının nedenini anlamak kolaydır. Ancak, Barça'nın fazla para ödediği gerçeğinden kaçınılmaz. Elbette, Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da transfer bedelini daha olumlu bir ışıkta gösterebilir; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da belirtiliyor - ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'ye karşı, yarısı da penaltıdan geldi. Son 60 Premier Lig maçında attığı 12 gol, Barça taraftarlarının yeni transferlerinden beklemeleri gereken gol ortalamasını çok daha iyi yansıtıyor. Dolayısıyla, Gordon'un Flick'in bir kanat oyuncusundan beklediklerini yerine getirme olasılığı daha yüksek ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacağı kesin olsa da, başka yerlerde daha iyi bir değer bulunabilirdi; bu da Barça'nın yine mantığından çok paraya önem verdiğini gösteriyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an. Premier Lig'de, özellikle son iki yılda ciddi bir istikrarsızlık sergilemesine rağmen, Gordon bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük bir kulübe transfer oldu. Başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünse de, çocukluğundan beri taraftarı olduğu memleketi Liverpool ile daha önce bağlantıları olduğunu ve bunun kafasını karıştırdığını kendisi de itiraf etti. Ancak Bavyeralılar, anlaşılır bir şekilde istenen bedele karşı çıktı ve işte Gordon'un şu anda karşı karşıya olduğu büyük zorluk da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası transferi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilgiyi bir hayli azaltacaktır, ancak yine de transfer bedelini haklı çıkarmak için büyük bir baskı altında olacaktır - çünkü Barça, yedek bir oyuncu için 80 milyon avro ödememiştir. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de yer almaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Barça'daki ilk sezonunda toplam 28 gol ve asist kaydetmesine rağmen Camp Nou'da artık ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormanız yeterli. Yine de Gordon, şansına inanamıyor olmalı. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'ın yanında forma giymeye geçecek! Not: A

    Mark Doyle