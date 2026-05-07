Chelsea’nin sakatlık kabusu: Robert Sanchez, Liverpool maçında forma giyemeyecek; Calum McFarlane altı oyuncunun sakat olduğunu doğruladı
Sanchez, beyin sarsıntısı protokolleri gereği sahalardan uzak kalacak
The Blues, Cumartesi günü Merseyside'da öğle saatlerinde başlayacak maçta as kalecisi Sanchez'den yoksun olacak. İspanyol kaleci, Nottingham Forest'a karşı evinde 3-1 yenildikleri son maçta Morgan Gibbs-White ile şiddetli bir kafa-kafa çarpışması yaşadıktan sonra sahadan çıkmak zorunda kalmıştı. Sanchez bu hafta Cobham'da dikiş atıldı ve kapsamlı testlerden geçirildi, ancak zorunlu beyin sarsıntısı protokolleri gereği sahalara dönmesi için izin verilmedi.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan geçici teknik direktör McFarlane, kalecinin yokluğunu doğruladı: "Rob [Sanchez] da Nottingham Forest maçında aldığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek." Onun yerine, kendi sakatlığının ardından kısa süre önce maç kadrosuna dönen Filip Jorgensen'in kaleyi koruduğu tahmin ediliyor.
Anfield deplasmanında hücum seçenekleri tükendi
Saha ortasında da sakatlık haberleri iç açıcı değil; kanat oyuncuları Pedro Neto ve Alejandro Garnacho’nun ikisinin de Liverpool maçında forma giymesi pek olası görünmüyor. Her iki oyuncu da Nottingham Forest yenilgisinden önceki antrenmanlarda sakatlandı ve zor günler geçiren hücum hattını güçlendirmek için zamanında iyileşemedi. Onların yokluğu, gol bulmakta zorlandıkları bir dönemde Chelsea’nin hız ve yaratıcılık açısından zayıf kalmasına neden oluyor.
McFarlane gazetecilere, "Neto ve Garnacho sakatlıklarla boğuşuyor, bu yüzden [Liverpool maçında] forma giymeleri pek olası görünmüyor" dedi. Bu yeni aksilikler, yükselen yıldızlar Estevao Willian ve Jamie Gittens'ın da yer aldığı uzun süreli sakatlar listesine eklendi ve bu zor dönemde geçici teknik direktörün kadrosunu rotasyon yapma imkanını ciddi şekilde kısıtladı.
Genç oyuncu Jesse Derry sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
Kulüp, Nottingham Forest karşısında Premier Lig'deki ilk maçına çıkan genç yetenek Jesse Derry hakkında da üzücü bir açıklama yaptı. Derry, Zach Abbott ile çarpışmasının ardından sedyeyle sahadan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. İlk tıbbi bulgular umut verici olsa da, Derry bu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
McFarlane, genç oyuncunun durumu hakkında şu bilgileri verdi: “Olayın olduğu gece Jesse'nin babası [Shaun Derry] ile ve dün de ailesiyle konuştum. Durum olumlu. Ayrıntılara girecek kadar bilgim yok ama ilk belirtiler olumlu. Sağlıklı olduğu sürece, asıl önemli olan da bu. Sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.”
Savunma ikilisi, takımın kondisyonuna büyük katkı sağladı
Kabus gibi bir sakatlık listesine rağmen, Reece James ve Levi Colwill’in durumuyla ilgili nihayet bir umut ışığı belirdi. Her iki savunma oyuncusu da hafta boyunca antrenmanların tamamına katıldı ve Anfield’da forma giyme şansını yakaladı. Takım kaptanı James, Mart ortasındaki Newcastle yenilgisinden bu yana forma giymemişti; Colwill ise yaz tatili sırasında geçirdiği ciddi diz sakatlığından sonra sahalara dönmek için çalışıyor.
Defansın kilit isimlerinin dönüşüne değinen McFarlane, şunları ekledi: “Birkaç oyuncumuz geri dönüyor. Levi ve Reece bir hafta boyunca tam antrenman yaptılar. Durum umut verici görünüyor. Hala bir antrenmanımız daha var. İkisi de bugün tam antrenman yaptı.” Chelsea, son altı maçlık mağlubiyet serisi sırasında önemli sıkıntılar yaşayan savunma hattını yeniden yapılandırmaya çalışırken, bu iki oyuncunun dönüşü hayati önem taşıyacak.