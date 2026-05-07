Chelsea’nin sakatlık kabusu: Robert Sanchez, Liverpool maçında forma giyemeyecek; Calum McFarlane altı oyuncunun sakat olduğunu doğruladı

The Blues, Cumartesi günü Merseyside'da öğle saatlerinde başlayacak maçta as kalecisi Sanchez'den yoksun olacak. İspanyol kaleci, Nottingham Forest'a karşı evinde 3-1 yenildikleri son maçta Morgan Gibbs-White ile şiddetli bir kafa-kafa çarpışması yaşadıktan sonra sahadan çıkmak zorunda kalmıştı. Sanchez bu hafta Cobham'da dikiş atıldı ve kapsamlı testlerden geçirildi, ancak zorunlu beyin sarsıntısı protokolleri gereği sahalara dönmesi için izin verilmedi.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan geçici teknik direktör McFarlane, kalecinin yokluğunu doğruladı: "Rob [Sanchez] da Nottingham Forest maçında aldığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek." Onun yerine, kendi sakatlığının ardından kısa süre önce maç kadrosuna dönen Filip Jorgensen'in kaleyi koruduğu tahmin ediliyor.