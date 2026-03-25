Chelsea'nin puan kesintisinden kurtulması üzerine Everton ve Nottingham Forest öfkelendi; kulüpler hukuki işlem başlatmayı değerlendiriyor ve Premier Lig'den açıklama talep ediyor

The Guardian’ın haberine göre, Merseyside kulübünün, Londra ekibinin neden sportif yaptırımlardan kurtulduğuna dair netlik talep etmek üzere Premier Lig’e resmi bir mektup hazırladığı anlaşılıyor. Bu adım, Chelsea’nin yedi yıllık bir süre boyunca menajerlere ve oyunculara yaptığı 47,5 milyon sterlinlik gizli ödemeleri kendi inisiyatifiyle bildirmesinin ardından geçen hafta 10,75 milyon sterlin para cezasına çarptırılması ve ertelenmiş transfer yasağı almasının ardından geldi.

Halihazırda yasal seçeneklerini değerlendiren Everton, kendilerine uygulanan muameleye kıyasla bu cezanın inanılmaz derecede hafif olduğunu düşünüyor. Birkaç üst düzey kulübün yöneticileri, Blues ile varılan anlaşmanın şartlarına ilişkin endişelerini dile getirmek için Premier Lig CEO'su Richard Masters ve başkan Alison Brittain ile temasa geçti.