AFP
Çeviri:
Chelsea'nin puan kesintisinden kurtulması üzerine Everton ve Nottingham Forest öfkelendi; kulüpler hukuki işlem başlatmayı değerlendiriyor ve Premier Lig'den açıklama talep ediyor
Toffees, Chelsea ile yapılan anlaşma konusunda şeffaflık talep ediyor
The Guardian’ın haberine göre, Merseyside kulübünün, Londra ekibinin neden sportif yaptırımlardan kurtulduğuna dair netlik talep etmek üzere Premier Lig’e resmi bir mektup hazırladığı anlaşılıyor. Bu adım, Chelsea’nin yedi yıllık bir süre boyunca menajerlere ve oyunculara yaptığı 47,5 milyon sterlinlik gizli ödemeleri kendi inisiyatifiyle bildirmesinin ardından geçen hafta 10,75 milyon sterlin para cezasına çarptırılması ve ertelenmiş transfer yasağı almasının ardından geldi.
Halihazırda yasal seçeneklerini değerlendiren Everton, kendilerine uygulanan muameleye kıyasla bu cezanın inanılmaz derecede hafif olduğunu düşünüyor. Birkaç üst düzey kulübün yöneticileri, Blues ile varılan anlaşmanın şartlarına ilişkin endişelerini dile getirmek için Premier Lig CEO'su Richard Masters ve başkan Alison Brittain ile temasa geçti.
Tutarsızlık, Everton'da hayal kırıklığını artırıyor
Everton’un haksızlığa uğradığı hissi, 2023-24 sezonunda Kâr ve Sürdürülebilirlik Yönetmeliği’ni (PSR) iki ayrı ihlal nedeniyle sekiz puanının düşürülmesinden kaynaklanıyor. Premier Lig’in mali cezalara odaklandığı Chelsea vakasından farklı olarak, Toffees’e lig sıralamalarını ve ligde kalma çabalarını önemli ölçüde etkileyen acil spor yaptırımları uygulandı.
Everton'daki iç kaynaklar, Chelsea kararında göze çarpan bir eksikliğe dikkat çekiyor: "spor avantajı"ndan hiç bahsedilmemiş olması. Bu durum, Chelsea'nin yasadışı ödemelerin yapıldığı dönemde iki Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere sekiz büyük kupa kazanmış olmasına rağmen geçerli. Buna karşılık, Everton ve Nottingham Forest'a verilen cezaların yazılı gerekçelerinde, aşırı harcamalar yoluyla elde edilen spor avantajı kavramı öne çıkıyordu.
Nottingham Forest, olası bir mücadele için güçlerini birleştiriyor
Nottingham Forest’ın da Premier Lig’in tutumuna öfkelendiği bildiriliyor. Forest, aynı 2023-24 sezonunda PSR ihlali nedeniyle dört puan düşürülmüştü ve Chelsea’ye verilen kararı çifte standart olarak görüyor. Hem Forest hem de Everton yetkilileri, bu hafta ligin yönetim organına karşı ortak bir cephe oluşturmak üzere görüşmeler yaptı.
İki kulübün, ilk olarak Chelsea'nin cezasının ardındaki sürecin tam bir dökümünü talep etmeleri bekleniyor. Lig genelinde, özellikle Manchester City'nin 115 suçlamasına ilişkin kararın hâlâ belirsizliğini koruduğu bir ortamda, bu davanın tehlikeli bir emsal teşkil edeceğine dair endişeler artıyor. Manchester City tüm iddiaları reddediyor olsa da, Arsenal, Tottenham, Manchester United ve Liverpool gibi dev kulüpler, City'nin suçlu bulunması halinde tazminat davası açma hakkını şimdiden saklı tutuyor.
Premier Lig'in para cezasına ilişkin savunması
Premier Lig'in, Chelsea'nin işbirliğinin hayati önem taşıdığını belirterek puan kesintisi yapılmamasını haklı gösterdiği bildirildi. Clearlake Capital ve Todd Boehly liderliğindeki mevcut yönetim, Roman Abramovich döneminden kalma 36 adet açıklanmamış ödemeyi ortaya çıkararak ihbar ettiği için, lig yetkilileri bir uzlaşma yoluna gitmenin suçlu bulunmasını sağlamanın en etkili yolu olduğunu düşündü.
2011 ile 2018 yılları arasında gerçekleşen bu gizli ödemeler, Eden Hazard, Willian ve Cesc Fabregas gibi yıldızların transferleriyle bağlantılıydı. Mevcut sahipler, bu tür yükümlülükleri karşılamak için kulübün satın alma fiyatından 150 milyon sterlinlik bir indirim alsa da, Everton ve Forest, kuralların tutarsız bir şekilde uygulandığına dair inançlarından vazgeçmiyor. Şu an için her iki kulüp de hukuk uzmanlarıyla istişareye devam ettikleri için resmi bir açıklama yapmayı reddetti.