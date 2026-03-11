Goal.com
Canlı
Jorgensen Fofana Chelsea PSGGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Chelsea'nin PSG maçı oyuncu değerlendirmeleri: Filip Jorgensen'in hataları, Liam Rosenior'un deneyimsizliği acımasızca ortaya çıkarken, mücadele eden Blues'u Şampiyonlar Ligi'nde tırmanması gereken bir dağla karşı karşıya bıraktı

Kaleci Filip Jorgensen'in hataları, Chelsea'nin Paris Saint-Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 5-2 mağlup olmasına neden oldu. Malo Gusto ve Enzo Fernandez'in golleri, Blues'a Fransa'nın başkentinde hak ettiği bir beraberliği kazandırmış gibi görünüyordu, ancak Jorgensen kendi ceza sahasının kenarında topu savunma şampiyonuna hediye etti ve Vitinha bu fırsatı değerlendirdi, ardından Khvicha Kvaratskhelia maçın sonlarında iki gol daha ekledi.

PSG, Bradley Barcola'nın Chelsea ceza sahası içinde topu kontrol etmesi ve zamanında topu indirip çapraz direğe yarım vole vuruşu yapmasıyla erken bir golle öne geçti. Chelsea, Jorgensen'in Ousmane Dembele'nin şutunu çapraz direğe çarpması ve Barcola'nın kavisli şutunu direğin yanından uzaklaştırması sayesinde oyuna girebildi.

Liam Rosenior'un takımı, Fernandez'in Chelsea'nin sağ kanadında boşta kalan Gusto'yu görmesiyle skoru eşitledi ve bek, Matvey Safonov'u geçmek için şutunu yere indirdi. Ancak PSG kalecisi, Cole Palmer'ın şutunu kurtararak kendini affettirdi ve saniyeler sonra ev sahibi takım, Dembele'nin hızlı bir kontra atağı bitirmesiyle tekrar öne geçti.

Chelsea iyi oynamaya devam etti ve Pedro Neto sol kanattan içeri girip Fernandez'e pas verdiğinde, saat dolmadan tekrar eşitliği sağladı. PSG buna karşılık vermekte zorlandı, ancak Jorgensen'in pası Barcola tarafından kesildi ve Vitinha boş kaleye topu gönderdi.

Joao Pedro'nun Chelsea'nin üçüncü beraberlik golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı, ardından oyuna giren Kvaratskhelia ceza sahası kenarından durdurulamaz bir şutla skoru eşitledi ve uzatma dakikalarında bir gol daha atarak Luis Enrique'nin takımını önümüzdeki hafta Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı konuma getirdi.

GOAL, Parc des Princes'teki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Filip Jorgensen (3/10):

    1-0'da Dembele ve Barcola'nın şutlarını mükemmel kurtarışlarla engelleyerek yaptığı her şeyde kendine güvenini ortaya koydu, ancak Barcola'nın kesip Vitinha'nın golüne yol açan berbat bir pasla tüm bunları boşa çıkardı. Benzer koşullarda PSG'ye bir gol daha hediye etmek üzereydi, ancak Kvaratskhelia'nın ikinci golünü eliyle engelleyemedi.

    Malo Gusto (7/10):

    Sağ kanattan tehlike yaratmaya çalışırken savunma görevini de iyi yerine getirdi. Soğukkanlılığını koruyarak Chelsea'nin ilk beraberlik golünü attı.

    Wesley Fofana (4/10):

    Gecenin ilerleyen saatlerinde giderek daha fazla telaşlanırken, PSG'nin iki golünde de topu saptırdı. PSG'nin ikinci golünde Dembele'ye karşı fazla bir şey yapması zordu, ancak o andan itibaren sahada hiçbir varlığı yoktu.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Kendi ceza sahasında birkaç önemli müdahale yaptı, ancak Dembele'nin golünün hazırlık aşamasında pozisyonundan uzaklaştırılması onu hayal kırıklığına uğrattı.

    Marc Cucurella (6/10):

    Bir başka olgun savunma performansıyla Doue'nin tehdidini özellikle iyi bir şekilde bertaraf etti.

    • Reklam
  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Orta saha

    Reece James (6/10):

    Açılış golünde Barcola'yı marke etmek yerine topa yönelmekle yanlış bir karar verdi, ancak bunun dışında neredeyse hiç hata yapmadı. Birkaç zorlu ortası karşılığını bulamadı.

    Moises Caicedo (7/10):

    PSG'nin ikinci golünde yaptığı hatayı saymazsak, her yerdeydi, topu geri kazanırken akıllı paslar da verdi.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Lider olarak büyümeye devam ederken, Gusto'ya asist yaptıktan sonra kendisi de güzel bir vuruşla gol atarak hücumda belirleyici bir figür olduğunu kanıtladı.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Saldırı

    Cole Palmer (5/10):

    Neves'in markajından kurtulabildiği her an tehlikeli görünüyordu, ancak istediği gibi oyunu yönlendiremedi. Dembele golü atmadan hemen önce kurtarılan şutunda daha iyi bir performans göstermeliydi.

    Joao Pedro (5/10):

    Topu tutmak için ön tarafta yorulmadan çalıştı, ancak çoğunlukla sayıca az kaldı. Çabasını eleştirmek mümkün değil, ancak bu sefer pek bir şey yapamadı.

    Pedro Neto (6/10):

    Bazen iyi bazen kötü oynadı, ancak topu geri kazanıp Fernandez'in golünü hazırlayan pası mükemmeldi. Uzatma dakikalarında top toplayıcıyı iterek aptalca bir şekilde kendini zor durumda bıraktı.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Yedekler ve Menajer

    Liam Delap (N/A):

    Oyuna girdikten sonra birkaç dakika oynadı ancak sakinliğini koruyamadı.

    Romeo Lavia (N/A):

    Son 10 dakikada Palmer'ın yerine oyuna girdi.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Chelsea 4-2 gerideyken gol arayışında oyuna girdi.

    Liam Rosenior (3/10):

    Takımı 75 dakika boyunca iyi oynadı, ancak Jorgensen'i ilk 11'de oynatma kararı sonunda kötü sonuç verdi. Oyuncu değişikliklerini yapmak için çok uzun süre bekledi ve ardından 4-2'lik skoru Bridge'e taşımak yerine 4-2'lik skoru yakalamak için Garnacho'yu oyuna sokarak olgunluktan uzak bir tavır sergiledi.

Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0