Chelsea'nin PSG maçı oyuncu değerlendirmeleri: Filip Jorgensen'in hataları, Liam Rosenior'un deneyimsizliği acımasızca ortaya çıkarken, mücadele eden Blues'u Şampiyonlar Ligi'nde tırmanması gereken bir dağla karşı karşıya bıraktı

PSG, Bradley Barcola'nın Chelsea ceza sahası içinde topu kontrol etmesi ve zamanında topu indirip çapraz direğe yarım vole vuruşu yapmasıyla erken bir golle öne geçti. Chelsea, Jorgensen'in Ousmane Dembele'nin şutunu çapraz direğe çarpması ve Barcola'nın kavisli şutunu direğin yanından uzaklaştırması sayesinde oyuna girebildi.

Liam Rosenior'un takımı, Fernandez'in Chelsea'nin sağ kanadında boşta kalan Gusto'yu görmesiyle skoru eşitledi ve bek, Matvey Safonov'u geçmek için şutunu yere indirdi. Ancak PSG kalecisi, Cole Palmer'ın şutunu kurtararak kendini affettirdi ve saniyeler sonra ev sahibi takım, Dembele'nin hızlı bir kontra atağı bitirmesiyle tekrar öne geçti.

Chelsea iyi oynamaya devam etti ve Pedro Neto sol kanattan içeri girip Fernandez'e pas verdiğinde, saat dolmadan tekrar eşitliği sağladı. PSG buna karşılık vermekte zorlandı, ancak Jorgensen'in pası Barcola tarafından kesildi ve Vitinha boş kaleye topu gönderdi.

Joao Pedro'nun Chelsea'nin üçüncü beraberlik golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı, ardından oyuna giren Kvaratskhelia ceza sahası kenarından durdurulamaz bir şutla skoru eşitledi ve uzatma dakikalarında bir gol daha atarak Luis Enrique'nin takımını önümüzdeki hafta Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı konuma getirdi.

GOAL, Parc des Princes'teki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...