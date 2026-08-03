Chelsea'nin Premier Lig'in tecrübeli isimleriyle anlaşmasının sırrı

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, bu son transferler takipçilerin büyük bölümünü şaşırttı; zira Todd Boehly ve Clearlake ittifakının yönetimi altında Ocak 2023'ten bu yana öncelik, gelişme kapasitesine sahip yetenekli gençleri kadroya katmaktı. Bu da neyin değiştiği sorusunu gündeme getiriyor.

Mevcut yönetim, kulübün Mayıs 2022'de satın alınmasından bu yana tamamen hazır oyuncularla anlaşmayı da göz ardı etmedi. Nitekim ilk transfer döneminde 27 yaşındaki Raheem Sterling, 31 yaşındaki Kalidou Koulibaly ve 33 yaşındaki Pierre-Emerick Aubameyang takıma katıldı; ancak hiçbiri beklenen etkiyi yaratamadı. Koulibaly ve Aubameyang bir yıl sonra takımdan ayrılırken, Sterling Chelsea forması altında hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi ve Ocak ayında resmen ayrıldı; her ne kadar takımla son maçına Mayıs 2024'te çıkmış olsa da.

Bu üçlünün yaşadığı sıkıntılar, Ocak 2023'ten itibaren transfer stratejisinin değişmesinde başlıca etken oldu. Son üç sezon boyunca Chelsea takımı Premier Lig'in en düşük yaş ortalamasına sahip kadrosunu bulundurdu; ancak bunun karşılığında Premier Lig'de altıncı, dördüncü ve onuncu sıralarda yer aldı. Bununla birlikte UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu gibi bazı önemli anlar da yaşandı.

İstatistikler, 2024 yılında Fulham'dan bonservissiz bir transferle Chelsea'ye katılan Tosin Adarabioyo'nun, 28 yaşıyla 2025-2026 sezonunda kulübü temsil eden en yaşlı oyuncu olduğunu gösteriyordu. Bu da Welbeck ve Henderson ile anlaşmayı açıkça büyük bir sıçrama haline getiriyor.