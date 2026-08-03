Transfer piyasasındaki politikasında ani bir dönüş yaparak, İngiliz Chelsea kulübü yıllardır genç yeteneklerin kadroya katılması üzerine kurulu stratejisini değiştirdi ve büyük tecrübeye sahip oyuncularla anlaşma yoluna gitti. Böylece 35 yaşındaki Danny Welbeck, Chelsea'nin resmi bir oyuncusu haline geldi. Ona 36 yaşındaki Jordan Henderson da katıldı.
Çeviri:
Chelsea'nin Premier Lig'in tecrübeli isimleriyle anlaşmasının sırrı
Taraftarların şaşkınlığı
İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, bu son transferler takipçilerin büyük bölümünü şaşırttı; zira Todd Boehly ve Clearlake ittifakının yönetimi altında Ocak 2023'ten bu yana öncelik, gelişme kapasitesine sahip yetenekli gençleri kadroya katmaktı. Bu da neyin değiştiği sorusunu gündeme getiriyor.
Mevcut yönetim, kulübün Mayıs 2022'de satın alınmasından bu yana tamamen hazır oyuncularla anlaşmayı da göz ardı etmedi. Nitekim ilk transfer döneminde 27 yaşındaki Raheem Sterling, 31 yaşındaki Kalidou Koulibaly ve 33 yaşındaki Pierre-Emerick Aubameyang takıma katıldı; ancak hiçbiri beklenen etkiyi yaratamadı. Koulibaly ve Aubameyang bir yıl sonra takımdan ayrılırken, Sterling Chelsea forması altında hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi ve Ocak ayında resmen ayrıldı; her ne kadar takımla son maçına Mayıs 2024'te çıkmış olsa da.
Bu üçlünün yaşadığı sıkıntılar, Ocak 2023'ten itibaren transfer stratejisinin değişmesinde başlıca etken oldu. Son üç sezon boyunca Chelsea takımı Premier Lig'in en düşük yaş ortalamasına sahip kadrosunu bulundurdu; ancak bunun karşılığında Premier Lig'de altıncı, dördüncü ve onuncu sıralarda yer aldı. Bununla birlikte UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu gibi bazı önemli anlar da yaşandı.
İstatistikler, 2024 yılında Fulham'dan bonservissiz bir transferle Chelsea'ye katılan Tosin Adarabioyo'nun, 28 yaşıyla 2025-2026 sezonunda kulübü temsil eden en yaşlı oyuncu olduğunu gösteriyordu. Bu da Welbeck ve Henderson ile anlaşmayı açıkça büyük bir sıçrama haline getiriyor.
- AFP
Alonso'nun talimatları bunlar mı?
Bu dönüşüm yalnızca mayıs ayında göreve getirilen yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişine bağlanmamalı; zira ortak sahiplerden Behdad Eghbali, nisan ayında Los Angeles'ta düzenlenen CAA Dünya Spor Kongresi'ndeki konuşmasında değişimin geleceğine dair güçlü işaretler vermişti.
Behdad Eghbali şu ifadeleri kullandı: "Bir plan var. Bu planı gözden geçiriyoruz. Eğer işe yaramıyorsa planı geliştirmeye ve düzeltmeye çalışıyoruz. Birkaç konuda daha iyi olmalıyız, projenin bu bölümüne hazır oyuncular eklemeliyiz, projeyi bir sonraki seviyeye taşımalıyız, zamanla istikrarlı olmalıyız. Dengeye ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Bir modeli düzeltiyorsun, gelişiyorsun ve hatalardan ders çıkarıyorsun."
Teknik direktör Liam Rosenior'un adı Chelsea taraftarları önünde anıldığında sıcak bir tepki vermeleri pek olası değil, ancak o, ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine geçtiğinde takımda eksik olan bir şeyin varlığını fark etmişti.
İlişkileri korumak amacıyla kimliklerini açıklamadan "The Athletic" gazetesine konuşan kulüp içinden kaynaklar, ilk takım toplantısında Rosenior'un oyunculara duygusal olgunluk eksikliğinin maç kazanma şanslarına nasıl zarar verdiğini anlattığını ve Chelsea'nin bir maçta üstün olabileceğini, ancak aleyhlerine bir şey olduğunda, ister hakem kararı ister talihsiz bir gol olsun, sonraki on ya da on beş dakikada odaklarını kaybettiklerini ve çoğu zaman kaybettiklerini vurguladığını doğruladı.
Bu konuyu düzeltmeleri için onları zorlamasına rağmen Rosenior daha iyi bir tepki alamadı; kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi son on altı turu ilk maçında Paris Saint-Germain karşısında alınan yenilgiyi başlıca bir örnek olarak değerlendirdi. Chelsea, kaleci Filip Jörgensen'in 74. dakikadaki hatasının ardından çöktü; bu hata, skoru Paris Saint-Germain lehine 3-2 yapan üstünlüğü onlara sağladı ve iki gol daha yiyerek, Chelsea'nin iki maçın toplamında 8-2 kaybettiği eşleşmedeki şanslarını fiilen tükettiler. Skor 4-2 iken bir top toplayıcı çocuğu iten Pedro Neto'nun çocukça davranışı da bir başka uyarı işaretiydi.
Disiplin krizi
Chelsea'nin kötü disiplin geçmişi de bir başka etken oldu; son üç sezonun ikisinde fair play tablosunda sonuncu sırada yer aldılar, diğer sezon olan 2024-2025'te ise sondan bir önceki sıradaydılar. Enzo Fernandez ve Moises Caicedo gibi lider grubun üyeleri, örnek olma konumunda olmalarına rağmen, hakemlerle bizzat düzenli olarak ihtilafa düşüyorlardı.
Alonso ile teknik direktörlük görevini üstlenmesi konusunda yapılan görüşmeler sırasında, eski orta saha oyuncusu tam da onların belirlediği aynı konudan söz etti; daha fazla zihniyet canavarı inşa etme ve ekleme ihtiyacından. Bu, temel bir husustu ve herkesin ilk günden itibaren hemfikir olduğu anlamına geliyordu.
Alonso, kulübün Sidney'deki hazırlık turnesi sırasında, bir futbol kulübünde iyi bir kültür inşa etmenin neler gerektirdiğine dair bir röportajda şunları söyledi: "Bana göre, karakterlerin ve olgunluk aşamalarının doğru dengesine ihtiyacınız var; yirmili yaşlarının başındaki, otuzlu yaşlarının başındaki ve arada olan oyuncular, kariyerlerinin farklı aşamalarındaki oyuncular."
Yapmak istediğiniz şeyden bahsetmek güzel bir şey, ancak bunu sahada hayata geçirmek başka bir şey. Chelsea, transfer dönemine Avrupa'nın beş büyük liginden hazır oyuncular kazandırma isteğiyle girdi ve bunu yaptılar.
Chelsea meseleye sadece bir yaş meselesi ya da yalnızca satın almak uğruna daha yaşlı bir nesilden satın alma ihtiyacı olarak bakmıyor. Yirmi altı yaşındaki Maxence Lacroix, son iki yılda Crystal Palace ile Premier Lig'de oynadıktan sonra aradıkları kriterlere uygun kabul ediliyor. Aynı şey, kulübün Aston Villa'dan 117 milyon sterline gerçekleştirdiği rekor transferi olan 24 yaşındaki Morgan Rogers için de söylenebilir.
Kulüp, 21 yaşındaki Marco Palestra'nın da Cagliari'deki kiralık döneminde 2025-2026 sezonunun İtalya Serie A'sının en iyi savunmacısı seçilmesinin ardından gereklilikleri karşıladığını düşünüyor.
Bu konuda en büyük ilgiyi Henderson ve Welbeck görecek ve bu anlaşılabilir bir durum. Chelsea, Henderson'ı hem antrenman sahasında hem de maçlar sırasında standartları yükseltmeye yardımcı olacak, takım arkadaşlarını ileri itecek, ancak bunu olumlu bir şekilde, bireyleri grubun önünde azarlamadan yapacak biri olarak görüyor. Ayrıca onun, başkalarından kendisinin yapmaya hazır olmadığı bir şeyi istemeyecek biri olduğuna da inanıyor. Bununla birlikte, Chelsea maçın ilk yarısında kötü bir performans sergilerse, Henderson devre arasında görüşünü ifade etmekten çekinmeyecektir.
- Getty Images Sport
Yeni bir siyaset
Welbeck de takıma ilham verecek biri olarak görülüyor, ancak yalnızca farklı bir şekilde; forvet oyuncusu pozitif enerji kaynağı olması, insanları birbirine bağlayabilmesi ve moral yükseltebilmesi nedeniyle takdir görüyor.
Ayrıca unutulmamalı ki Henderson'ı kadrosuna katmak için harekete geçmeden önce Chelsea, aynı nedenlerle Sunderland'in 33 yaşındaki oyuncusu Granit Xhaka ile ciddi şekilde anlaşmaya çalıştı; ancak Sunderland oyuncunun satılık olmadığını açıkça belirtti. Ardından Chelsea, 32 yaşındaki serbest oyuncu John Stones'u sordu, ancak o Inter Milan'a katılmayı tercih etti.
Henderson ve Welbeck, Stamford Bridge'de yalnızca iki yıl kalsalar bile Chelsea, bu hamlenin çabaya değer olacağına inanıyor; çünkü ikisi de soyunma odasında takımın şiddetle ihtiyaç duyduğu ve belki de eksik olan bir atmosfer ve enerji getirecek, ayrıca değerli dersler verecekler.
Reece James takım kaptanı rolünü sürdürecek ve yeni gelenler onun otoritesini zayıflatmayacak. Kaptanlık pazubandını takanlar arasında sesi en yüksek çıkan kişi olmasa da, sesini yükseltmeyi seçtiğinde herkes onu dinliyor.
Ancak çevresinde daha fazla lider sesinin bulunması yalnızca yardımcı olabilir; zira James, her iki oyuncuyu da, özellikle Henderson'ı İngiltere Milli Takımı'ndaki görevlerinden tanıyor ve 26 yaşındaki oyuncu onun sunduklarına saygı duyuyor, dolayısıyla bu konuda herhangi bir sorun olmayacak.
Gelecekte 30 yaşın üzerindeki daha fazla oyuncunun katılma olasılığına gelince, bu göz ardı edilemez, ancak tekrarlanan bir olay haline getirmek için kesin bir seçenek de değil.
Her transfer döneminde olduğu gibi, bu kararların başarılı olup olmadığını sonuçlar belirleyecek; ancak hiç kimse Chelsea'yi felsefesini uyarlamaya çalışmamakla suçlayamaz.
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