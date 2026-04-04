Palmer Pedro Estevao Chelsea

Chelsea'nin Port Vale Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Joao Pedro ve Estevao, zor günler geçiren Blues'u FA Cup yarı finallerine taşıdı; ancak Cole Palmer gol atamadı ve gol orucunu yedi maça çıkardı

Chelsea, tartışmalarla dolu bir haftayı geride bırakarak FA Cup çeyrek final maçında Port Vale'i ezip geçti ve Cumartesi günü Stamford Bridge'de 7-0'lık galibiyetle kupada sürpriz bir yenilgiyi önledi. Teknik direktör Liam Rosenior, ikinci kaptan Enzo Fernandez'in Real Madrid'e transfer olabileceğine dair yaptığı açıklamalar nedeniyle iki maçlık cezaya çarptırıldığını doğruladıktan sonra Blues krize girmişti. Marc Cucurella da Barcelona hakkında benzer açıklamalar yaptığı ve kulüp yönetiminin başarı planını eleştirdiği için kınama cezası almıştı.

Chelsea'nin skoru açması 60 saniyeden biraz fazla sürdü. Pedro Neto'nun içeriye doğru attığı köşe vuruşu kalabalık altı metre alanına doğru süzüldü ve Port Vale kalecisi Joe Gauci topu ancak Jorrel Hato'nun önüne yumruklayabildi; Hato da çizgi üzerinde duran birkaç oyuncuyu geçerek topu ağlara gönderdi.

İlk yarının ortasında, Blues avantajını ikiye katladı. Neto yine oyunun merkezindeydi, bek Liam Gordon'dan uzaklaşarak Andrey Santos'un üstten attığı yüksek topa ulaştı ve Joao Pedro'ya pas verdi; Pedro topu kontrol etti, döndü ve yakın mesafeden golü attı.

Chelsea, devre bitmeden kısa bir süre önce üçüncü golü attı. Malo Gusto, geç bir koşuyla Port Vale ceza sahasına girdi ve sert şutunu Gauci uzaklaştırdı, ancak Cole Palmer, Jordan Gabriel'in üzerine gelen topu kendi kalesine yönlendirerek golü kaydetti.

Estevao, devre arasından sonra Chelsea'nin dördüncü golünü atmalıydı. Vatandaşları Pedro ve Santos, ceza sahası kenarında paslaşarak kanat oyuncusunu serbest bıraktı, ancak Estevao'nun vuruşu direğin dışına çarptı. Ancak Chelsea'nin bir sonraki golü 57. dakikada, köşe vuruşundan gelen ikinci ortada geldi. Gusto'nun aldatıcı ortasını Tosin Adarabioyo alt köşeye kafayla gönderdi.

Chelsea merhamet göstermeden skoru artırmaya kararlıydı ve Estevao, son 20 dakikaya girerken köşe vuruşundan Santos'a asist yaparak ev sahibi takımın beşinci golünü hazırladı.

Estevao sonunda kendisi de golü bulduğunda, geç bir ofsayt bayrağı nedeniyle golü iptal edildi. Hato, Alejandro Garnacho'nun tehlikeli bölgeye yaptığı koşuyu gördü ve Garnacho direğe çarptıysa da, Chelsea'nin 41 numaralı oyuncusu hakemin düdüğü çalınmadan önce topu ağlara gönderdi. Ancak VAR kontrolü, Estevao'nun aslında ofsayt olmadığını doğruladı ve golü nihayet kabul edildi.

Tyler Magloire'ın Garnacho'yu düşürmesiyle Chelsea'nin yedinci golü atması için hâlâ zaman vardı; Garnacho penaltı noktasından topu Gauci'nin ters köşesine göndererek skoru belirledi.

GOAL, Stamford Bridge'deki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (6/10):

    Tek bir kurtarış bile yapması gerekmedi. Top ayağındayken rahat ve sorunsuzdu.

    Malo Gusto (9/10):

    Chelsea'nin erken öne geçip bir daha geriye bakmaması sürecinde çok aktifti. Son üçte bir alana dans eder gibi girip Gabriel'in kendi kalesine gol atmasına neden oldu, ardından Tosin'in kafayla gol atması için mükemmel bir orta yaptı. Acheampong'a dinlenme fırsatı verdi.

    Wesley Fofana (6/10):

    Bu sezon sık sık zor anlar yaşayan Chelsea savunmacısı için sakin ve olayların olmadığı bir gün oldu.

    Tosin Adarabioyo (8/10):

    Alt ligdeki rakibe karşı paslarında biraz daha cesurdu. Yüksek bir sıçrayışla Chelsea'nin günün dördüncü golünü ve 2024'te takıma katıldığından bu yana toplamda yedinci golünü kafayla attı.

    Jorrel Hato (8/10):

    Maçın henüz ilk dakikasında, çılgın bir köşe vuruşunun ardından ceza sahası içindeki boş topa en hızlı tepki vererek Chelsea formasıyla ikinci golünü attı. Garnacho'ya yaptığı pasla Port Vale savunmasını parçaladı ve Estevao'nun altıncı golünü atmasını sağladı.

    Orta saha

    Romeo Lavia (6/10):

    Oldukça basit bir oyun sergiledi; Chelsea'nin iki orta saha oyuncusu arasında daha cesur olan Santos'tu. 2023'teki transferinden bu yana Kavuma-McQueen'in yerine oyuna girmesinden sonra Blues formasıyla henüz 90 dakikayı tamamlayamadı.

    Andrey Santos (8/10):

    Chelsea'nin en cesur derin orta saha oyuncusu olarak kontrolü ele aldı, yan paslarla Port Vale'i aşamayacağını çabucak fark etti ve oyununda daha direkt bir yaklaşım sergiledi. Pedro'nun golünü hazırladı ve ardından Estevao'nun köşe vuruşundan kendisi de bir gol attı.

    Cole Palmer (6/10):

    Sakatlanan James ve takım içi cezası nedeniyle forma giyemeyen Fernandez'in yokluğunda ilk kez Chelsea'nin kaptanlığını yaptı. Maçın uzun bölümlerinde oyuna dahil olmak için inanılmaz derecede geriye çekilmek zorunda kaldı. Çok yakın mesafeden şutunu kaleye gönderemediği için Gabriel'in kendi kalesine gol atmasına neden oldu. Essugo ile değiştirildi.

    Saldırı

    Pedro Neto (8/10):

    Maçı sadece bir asistle tamamladı, ancak nihai skorda çok daha fazla söz sahibi olduğu hissediliyordu. Her iki ayağıyla da her yöne gidebilme yeteneği ile Port Vale'nin savunma hattını şaşkına çevirdi. Garnacho ile değiştirildi.

    Joao Pedro (9/10):

    Hem geriye çekilip hem de ceza sahası içinde rakip savunmayı zorlayarak Port Vale'nin savunmacılarını şaşkına çevirdi. Göz alıcı bir gol attı. Delap ile değiştirildi.

    Estevao (9/10):

    İlk yarıyı sol kanatta oynadığı için maça etki edemedi, ancak ikinci yarıda tekrar tercih ettiği sağ kanada geçtiğinde canlandı. Santos'un golüne korner vuruşunu yaptı ve birkaç denemeden sonra Chelsea'nin altıncı golünü atarak skora katkıda bulundu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Alejandro Garnacho (7/10):

    Neto'nun yerine oyuna girdi. Estevao golü atmadan önce muhtemelen gol atması gereken bir pozisyonda direğe çarptı. Maçın son dakikalarında penaltı kazandı ve golü attı.

    Dario Essugo (6/10):

    Stamford Bridge'de ilk kez forma giydi ve Palmer'ın yerine oyuna girdi.

    Liam Delap (5/10):

    Pedro'nun yerine oyuna girdikten sonra pek varlık gösteremedi. Eski kulübü ve babası Rory'nin kült kahramanı olduğu Stoke City'nin rakiplerini yenemedi.

    Ryan Kavuma-McQueen (N/A):

    Lavia'nın yerine oyuna girerek ilk kez forma giydi.

    Josh Acheampong (N/A):

    Gusto'nun yerine son dakikalarda oyuna girdi.

    Liam Rosenior (8/10):

    Chelsea burada tökezleseydi, özellikle Fernandez fiyaskosu nedeniyle Rosenior'un teknik direktörlük koltuğu sorgulanır hale gelirdi. The Blues, eleştirileri şimdilik susturmak için etkileyici bir sonuç ve performans sergiledi.

