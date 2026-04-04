Chelsea'nin skoru açması 60 saniyeden biraz fazla sürdü. Pedro Neto'nun içeriye doğru attığı köşe vuruşu kalabalık altı metre alanına doğru süzüldü ve Port Vale kalecisi Joe Gauci topu ancak Jorrel Hato'nun önüne yumruklayabildi; Hato da çizgi üzerinde duran birkaç oyuncuyu geçerek topu ağlara gönderdi.
İlk yarının ortasında, Blues avantajını ikiye katladı. Neto yine oyunun merkezindeydi, bek Liam Gordon'dan uzaklaşarak Andrey Santos'un üstten attığı yüksek topa ulaştı ve Joao Pedro'ya pas verdi; Pedro topu kontrol etti, döndü ve yakın mesafeden golü attı.
Chelsea, devre bitmeden kısa bir süre önce üçüncü golü attı. Malo Gusto, geç bir koşuyla Port Vale ceza sahasına girdi ve sert şutunu Gauci uzaklaştırdı, ancak Cole Palmer, Jordan Gabriel'in üzerine gelen topu kendi kalesine yönlendirerek golü kaydetti.
Estevao, devre arasından sonra Chelsea'nin dördüncü golünü atmalıydı. Vatandaşları Pedro ve Santos, ceza sahası kenarında paslaşarak kanat oyuncusunu serbest bıraktı, ancak Estevao'nun vuruşu direğin dışına çarptı. Ancak Chelsea'nin bir sonraki golü 57. dakikada, köşe vuruşundan gelen ikinci ortada geldi. Gusto'nun aldatıcı ortasını Tosin Adarabioyo alt köşeye kafayla gönderdi.
Chelsea merhamet göstermeden skoru artırmaya kararlıydı ve Estevao, son 20 dakikaya girerken köşe vuruşundan Santos'a asist yaparak ev sahibi takımın beşinci golünü hazırladı.
Estevao sonunda kendisi de golü bulduğunda, geç bir ofsayt bayrağı nedeniyle golü iptal edildi. Hato, Alejandro Garnacho'nun tehlikeli bölgeye yaptığı koşuyu gördü ve Garnacho direğe çarptıysa da, Chelsea'nin 41 numaralı oyuncusu hakemin düdüğü çalınmadan önce topu ağlara gönderdi. Ancak VAR kontrolü, Estevao'nun aslında ofsayt olmadığını doğruladı ve golü nihayet kabul edildi.
Tyler Magloire'ın Garnacho'yu düşürmesiyle Chelsea'nin yedinci golü atması için hâlâ zaman vardı; Garnacho penaltı noktasından topu Gauci'nin ters köşesine göndererek skoru belirledi.
