Robert Sanchez (6/10):

Tek bir kurtarış bile yapması gerekmedi. Top ayağındayken rahat ve sorunsuzdu.

Malo Gusto (9/10):

Chelsea'nin erken öne geçip bir daha geriye bakmaması sürecinde çok aktifti. Son üçte bir alana dans eder gibi girip Gabriel'in kendi kalesine gol atmasına neden oldu, ardından Tosin'in kafayla gol atması için mükemmel bir orta yaptı. Acheampong'a dinlenme fırsatı verdi.

Wesley Fofana (6/10):

Bu sezon sık sık zor anlar yaşayan Chelsea savunmacısı için sakin ve olayların olmadığı bir gün oldu.

Tosin Adarabioyo (8/10):

Alt ligdeki rakibe karşı paslarında biraz daha cesurdu. Yüksek bir sıçrayışla Chelsea'nin günün dördüncü golünü ve 2024'te takıma katıldığından bu yana toplamda yedinci golünü kafayla attı.

Jorrel Hato (8/10):

Maçın henüz ilk dakikasında, çılgın bir köşe vuruşunun ardından ceza sahası içindeki boş topa en hızlı tepki vererek Chelsea formasıyla ikinci golünü attı. Garnacho'ya yaptığı pasla Port Vale savunmasını parçaladı ve Estevao'nun altıncı golünü atmasını sağladı.