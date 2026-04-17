Çeviri:
Chelsea'nin ortak sahibi, Enzo Maresca'nın 'gizemli' ayrılışı hakkında konuştu ve Manchester City ile ilgili söylentiler sürerken teknik direktörün kovulmasının 'kulübün kararı olmadığını' vurguladı
Eghbali, görevden alındığına dair iddiaları yalanlıyor
CAA Dünya Spor Kongresi’nde samimi bir konuşma yapan Eghbali, Maresca’nın ani ayrılışına değindi. Birçok kişi İtalyan teknik direktörün Clearlake Capital döneminin en son kurbanı olduğunu düşünürken, kulübün ortak sahibi bu kararın kulübün iradesi dışında alındığını vurguladı.
Maresca'nın ayrılışının, kadronun yeni bir liderlik değişikliğine uyum sağlamaya çalışırken Chelsea'nin sezonuna "olumsuz bir etkisi" olduğu bildirildi. Eghbali, Maresca'nın Manchester City'de bir göreve getirileceğine dair söylentilerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşen bu ayrılığın yol açtığı karışıklığın üstesinden gelmek için kulübün artık "mücadele etmesi" gerektiğini belirtti.
Yasal sorunlar ayrılığın önünü kesiyor
Eghbali, şu anda tüm ayrıntıların açıklanmasını engelleyen yasal kısıtlamaları gerekçe göstererek, ayrılığın ayrıntıları konusunda belirsizliğini korudu. Ancak yönetim kurulunun, eski Leicester City teknik direktörünü görev süresinin bu kadar erken bir aşamasında değiştirme niyetinde olmadığını kesin bir dille vurguladı.
Sports Business Journal'ın aktardığına göre Eghbali, "Değişiklik, yasal nedenlerden dolayı hakkında konuşamayacağım nedenlerle kulübün kararı değildi" dedi. "Bence nedenler zamanı gelince bir şekilde netleşecektir. Ama hayır, bu bizim yapmak istediğimiz bir değişiklik değildi. Sistem ve kadro değişikliği yapıldığında, bu değişiklik sezon üzerinde biraz olumsuz bir etki yaratıyor. Ve bu durumdan kurtulmak için mücadele etmemiz gerekiyor."
Maresca'nın Chelsea'deki Serüveni
46 yaşındaki teknik adam, 2024 yazında kovulan Mauricio Pochettino'nun yerine geçerek Chelsea'ye katılmıştı. Maresca, Ocak ayında görevden alınana kadar tüm turnuvalarda Blues için toplam 92 maçı yönetti (55 galibiyet, 16 beraberlik ve 21 mağlubiyet). Karar, 2025 yılının sonunda Aston Villa'ya 2-1 yenilgi ve Bournemouth ile 2-2 berabere kalmanın ardından alındı.
Kasım ayında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 3-0 yenmesi ve aynı ayın Premier Lig Yılın Teknik Direktörü seçilmesi gibi önceki aylardaki etkileyici sonuçlara rağmen, Chelsea'nin sahipleri, kulüp yönetimi ile ilişkilerinde yaşanan gerginliğin ardından eski Leicester teknik direktörüyle yollarını ayırmaya karar verdi. Londra kulübünün başında olduğu süre boyunca Maresca, sırasıyla Avrupa Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.
Blues'un geleceği belirsiz
Bu yılın başlarında Liam Rosenior'u yeni teknik direktör olarak atamasına rağmen, takımın performansı hâlâ ikna edici değil: Tüm turnuvalarda oynadığı 21 maçta 11 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürmek isteyen Blues, bir sonraki maçında Premier Lig'de Manchester United ile karşı karşıya gelecek.