Chelsea'nin orta saha oyuncusuna transfer imaları nedeniyle disiplin cezası vermesinden bir aydan az bir süre sonra Enzo Fernandez, Madrid gezisinde görüldü
Orta saha oyuncusu, hakkındaki spekülasyonlar sürerken İspanya'nın başkentini ziyaret etti
Chelsea'nin orta saha oyuncusu, Real Madrid'e transfer olabileceğine dair yaptığı açıklamalarla büyük bir tartışma koparmasından bir aydan kısa bir süre sonra Madrid'de görüntülendi. Fernandez, Leeds United'ı 1-0 yendikleri FA Cup yarı finalindeki kahramanca performansından 24 saat geçmeden şehirde görüldü ve Stamford Bridge'deki son dönemdeki iç gerginliklerden hiç etkilenmemiş gibi görünüyordu.
25 yaşındaki oyuncu, Mutua Madrid Open tenis turnuvasını izlerken ve Chelsea'nin diğer yıldızları Cucurella ve Pedro ile sokaklarda dolaşırken görüldü. Bu gezi, Arjantinli milli oyuncu için hassas bir dönemde gerçekleşti. Fernandez, İspanya'nın başkentine duyduğu hayranlığı açıkça dile getirmesi nedeniyle son zamanlarda kulüp yönetimi ile ters düşmüştü.
Son zamanlarda alınan disiplin cezaları ve transfer söylentileri
Nisan ayının başında, Fernandez'in "Madrid'de yaşamak isterim. Burası çok güzel bir şehir, bana Buenos Aires'i hatırlatıyor" diyerek Bernabeu'ya transfer olacağına dair spekülasyonları açıkça kışkırtması üzerine Chelsea kararlı bir adım attı.
Bu açıklamalar, Blues'un Premier League'de Manchester City ve FA Cup'ta Port Vale ile karşılaşacağı iki maçta iç disiplin cezası almasına neden oldu. Ancak, cezasını çektikten sonra Fernandez, gelecekteki evi olarak tanıttığı şehirde cezası süresince vakit geçirmeyi tercih etti. Bu gezi teknik ekip tarafından onaylanmış olsa da, Londra kulübüne olan uzun vadeli bağlılığı bir kez daha medyanın mercek altına aldı.
Saha içindeki başarı, saha dışındaki dramayı gölgeliyor
Tüm eleştirilere rağmen Fernandez sahada vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Fernandez, Leeds maçının kahramanı oldu; 23. dakikada kafayla gol attı ve üstün performansı sayesinde Maçın Adamı seçildi. Chelsea’nin geçici teknik direktörü Calum McFarlane, orta saha oyuncusunun azmini övgüyle karşıladı.
McFarlane, "O bir kazanan; çok yetenekli ve çok hırslı" dedi. "Bu takım için çok önemli bir oyuncu ve Enzo'nun en iyi özelliği her şeyi biraz yapabilmesi, ama işler zorlaştığında içindeki mücadele ruhunu görüyorsunuz."
Dikkatler FA Kupası finaline çevrildi
FA Kupası finaline çıkmayı garantileyen Chelsea, çalkantılı bir sezondan bir kupa ile ayrılabilmek için Fernandez’in en iyi performansını sergilemesine ihtiyaç duyacak; 16 Mayıs’ta Wembley’de Manchester City ile karşılaşacaklar.
Şu an için Chelsea taraftarları ikiye bölünmüş durumda: Fernandez'in maçları kazandıran katkıları hayati önem taşıyor olsa da, disiplin sorunlarının hemen ardından Madrid'de görülmesi, birçok kişinin 2026-27 sezonunda kalbinin gerçekte nerede olduğunu sorgulamasına neden olabilir.