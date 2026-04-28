Chelsea'nin orta saha oyuncusuna transfer imaları nedeniyle disiplin cezası vermesinden bir aydan az bir süre sonra Enzo Fernandez, Madrid gezisinde görüldü

Chelsea'nin orta saha oyuncusu, Real Madrid'e transfer olabileceğine dair yaptığı açıklamalarla büyük bir tartışma koparmasından bir aydan kısa bir süre sonra Madrid'de görüntülendi. Fernandez, Leeds United'ı 1-0 yendikleri FA Cup yarı finalindeki kahramanca performansından 24 saat geçmeden şehirde görüldü ve Stamford Bridge'deki son dönemdeki iç gerginliklerden hiç etkilenmemiş gibi görünüyordu.

25 yaşındaki oyuncu, Mutua Madrid Open tenis turnuvasını izlerken ve Chelsea'nin diğer yıldızları Cucurella ve Pedro ile sokaklarda dolaşırken görüldü. Bu gezi, Arjantinli milli oyuncu için hassas bir dönemde gerçekleşti. Fernandez, İspanya'nın başkentine duyduğu hayranlığı açıkça dile getirmesi nedeniyle son zamanlarda kulüp yönetimi ile ters düşmüştü.












