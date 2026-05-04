Forest, Perşembe günü Aston Villa ile oynayacağı Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde kadrosunda sekiz değişiklik yaptı; bu durum Chelsea'yi galibiyetin en büyük favorisi haline getirdi. Ancak "The Blues", Dilane Bakwa'nın ortasında Taiwo Awoniyi'nin arka direkte kafayla golü bulmasıyla maçın henüz 98. saniyesinde geriye düştü.

Chelsea hemen cevap vermek isterken Enzo Fernandez'in şutu direkten döndü, ancak Malo Gusto'nun ceza sahasında Awoniyi'yi çekmesi nedeniyle penaltı kararı verilmesi ve Igor Jesus'un penaltıyı gole çevirmesiyle, maçın ilk çeyreği dolmadan skor 2-0 oldu.

Calum McFarlane'in takımı, Zach Abbott ve Jesse Derry arasında yaşanan korkunç kafa çarpışmasının ardından Chelsea'ye penaltı verilmesiyle, devre bitiminde skoru 1-2'ye getirmek için altın bir fırsat yakaladı. Ancak, Premier League'de ilk kez forma giyen Derry'nin sedyeyle sahadan çıkarılmadan önce sağlık görevlileri tarafından tedavi edilmesi nedeniyle 12 dakikalık bir duraklama yaşandıktan sonra, Palmer'ın penaltı vuruşu Matz Sels tarafından kurtarıldı.

İkinci yarıda da talihsizlikler devam etti. Yedek oyuncu Morgan Gibbs-White, Chelsea savunmasının arkasına sızarak Forest'ın 9 numaralı oyuncusuna golü hazırladı ve Awoniyi, maçtaki ikinci golünü attı.

Joao Pedro'nun VAR tarafından ofsayt nedeniyle iptal edilen bir golü vardı, Palmer ise yine Sels tarafından durduruldu. Chelsea, uzatma dakikalarında Pedro'nun muhteşem bir ters vuruşla topu ağlara göndermesiyle nihayet 9 saatlik lig gol orucunu bozdu. Ancak takım, sıralamada dokuzuncu sırada kalmaya devam ediyor ve ligi bitirme pozisyonu üzerinden herhangi bir Avrupa kupasına katılma umutları azalıyor.

