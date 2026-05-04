Palmer Fernandez Chelsea Forest
Tom Maston

Chelsea'nin Nottingham Forest Karşısındaki Oyuncu Puanları: Cole Palmer ve Marc Cucurella utanç verici performanslar sergiledi; berbat bir performans sergileyen Blues, bir kez daha rezil oldu ve ilk beş umutlarını yitirdi

Chelsea - Nottingham Forest

Chelsea'nin Premier Lig'de ilk beşte yer alma umutları, Pazartesi günü Nottingham Forest'a 3-1 yenilerek sergilediği utanç verici performansın ardından sona erdi. Cole Palmer penaltı vuruşunu kaçırırken, Blues'un ligdeki mağlubiyet serisi altı maça çıktı; bu da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarının pamuk ipliğine bağlı olduğu anlamına geliyor.

Forest, Perşembe günü Aston Villa ile oynayacağı Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde kadrosunda sekiz değişiklik yaptı; bu durum Chelsea'yi galibiyetin en büyük favorisi haline getirdi. Ancak "The Blues", Dilane Bakwa'nın ortasında Taiwo Awoniyi'nin arka direkte kafayla golü bulmasıyla maçın henüz 98. saniyesinde geriye düştü.

Chelsea hemen cevap vermek isterken Enzo Fernandez'in şutu direkten döndü, ancak Malo Gusto'nun ceza sahasında Awoniyi'yi çekmesi nedeniyle penaltı kararı verilmesi ve Igor Jesus'un penaltıyı gole çevirmesiyle, maçın ilk çeyreği dolmadan skor 2-0 oldu.

Calum McFarlane'in takımı, Zach Abbott ve Jesse Derry arasında yaşanan korkunç kafa çarpışmasının ardından Chelsea'ye penaltı verilmesiyle, devre bitiminde skoru 1-2'ye getirmek için altın bir fırsat yakaladı. Ancak, Premier League'de ilk kez forma giyen Derry'nin sedyeyle sahadan çıkarılmadan önce sağlık görevlileri tarafından tedavi edilmesi nedeniyle 12 dakikalık bir duraklama yaşandıktan sonra, Palmer'ın penaltı vuruşu Matz Sels tarafından kurtarıldı.

İkinci yarıda da talihsizlikler devam etti. Yedek oyuncu Morgan Gibbs-White, Chelsea savunmasının arkasına sızarak Forest'ın 9 numaralı oyuncusuna golü hazırladı ve Awoniyi, maçtaki ikinci golünü attı.

Joao Pedro'nun VAR tarafından ofsayt nedeniyle iptal edilen bir golü vardı, Palmer ise yine Sels tarafından durduruldu. Chelsea, uzatma dakikalarında Pedro'nun muhteşem bir ters vuruşla topu ağlara göndermesiyle nihayet 9 saatlik lig gol orucunu bozdu. Ancak takım, sıralamada dokuzuncu sırada kalmaya devam ediyor ve ligi bitirme pozisyonu üzerinden herhangi bir Avrupa kupasına katılma umutları azalıyor.

GOAL, Stamford Bridge'deki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (5/10):

    Forest'ın gollerinde pek bir şey yapamadı, ancak bunun dışında iyi bir performans sergiledi. İkinci yarının ortasında kafa yaralanması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Malo Gusto (3/10):

    Awoniyi'yi aptalca geriye çekerek penaltıya neden oldu. Topu düzenli olarak orta sahadan öteye taşıdı, ancak oradan itibaren Pedro'nun teselli golüne yol açan ortasına kadar pek bir şey yapamadı.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Forest'ın forveti Awoniyi'nin attığı iki golde de onu kaçırdı. Birkaç iyi müdahale yaptı ama bunun dışında en iyi performansından çok uzaktı.

    Tosin Adarabioyo (4/10):

    Jesus'un akıllı hareketleri karşısında hantal göründü ve topu elindeyken oyunun temposunu düşürdü. Devre arasında Colwill ile değiştirildi.

    Marc Cucurella (2/10):

    Korkunç bir gün geçirdi. Bakwa, önce Awoniyi'nin açılış golünü hazırladı, ardından da Forest'ın penaltısına yol açan ortayı yaptı ve Cucurella'yı geride bıraktı. Chelsea'nin sol beki o andan itibaren telaşlı görünüyordu ve sürekli topu saha dışına attı.

    Orta saha

    Romeo Lavia (4/10):

    Forest, büyük ölçüde Lavia'nın pozisyon disiplinindeki eksikliği nedeniyle Chelsea orta sahasının arkasına çok sık girdi, ancak topu aldığında pek bir katkı sağlayamadı. 60. dakikadan önce Santos ile değiştirildi.

    Moises Caicedo (4/10):

    Forest'ın üçüncü golünün hazırlık aşamasında Gibbs-White'ın koşusunu takip edemeden, ev sahibi takımın orta sahasına pek bir kontrol uygulayamadı.

    Enzo Fernandez (5/10):

    1-0'da şutunun direkten dönmesi talihsiz bir durumdu, ancak maç ilerledikçe performansı ciddi şekilde düştü.

    Saldırı

    Cole Palmer (2/10):

    Berbat bir penaltı, onun öğleden sonrasını özetledi. Bir şutunu az farkla dışarıya attı ama bunun dışında performansı korkunçtu. Kondisyonuyla ilgili olsun ya da olmasın, eski halinin gölgesi gibi görünüyor.

    Joao Pedro (4/10):

    Her zamanki mükemmel top tutma becerisi ortada yoktu; ilk yarıda çaresizce yaptığı bir dalışta kart görmemesi şans eseriydi. Derry'nin sakatlığı sonrasında sol kanada kaydı ve muhteşem akrobatik golüyle stadyumda kalan ev sahibi taraftarlarına sevinç yaşatana kadar pek de iyi bir performans gösteremedi.

    Jesse Derry (5/10):

    Maçın başında birkaç kez savunmada yakalandıktan sonra, Premier Lig'deki ilk maçında bolca özgüven gösterdi. İlk yarının sonlarında yaşanan penaltı olayının ardından ciddi bir sakatlık geçirdiği anlaşılan bir şekilde oyundan çıkmak zorunda kalması çok talihsizdi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Liam Delap (3/10):

    İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Derry adına oyuna girdi ancak Forest savunması tarafından kolayca durduruldu. Sinirleri bozulunca itiraz ettiği için sarı kart gördü.

    Levi Colwill (4/10):

    ACL sakatlığının ardından uzun zamandır beklenen sezonun ilk maçına çıktı ancak çok paslanmış görünüyordu.

    Andrey Santos (5/10):

    Lavia'nın yerine oyuna girdi ancak orta sahanın ortasında basit paslar dışında hiçbir katkı sağlayamadı.

    Filip Jorgensen (6/10):

    Son çeyrekte kanlar içindeki Sanchez'in yerine oyuna girdi ancak hiçbir zaman sahayı genişletemedi.

    Calum McFarlane (3/10):

    Anlaşılır bir şekilde, son maçta FA Cup yarı finalinde çok iyi performans gösteren oyunculara ağırlık verdi, ancak takımı Forest'ın karşı koyduğu baskıya hiç hazırlıklı görünmüyordu. Yedek kulübesinde hücum seçeneklerinin azlığı, oyunun gidişatını değiştirecek bir oyuncu değişikliğinin yapılmasını imkansız hale getirdi, ancak takımı geri dönüşe teşvik etmek konusunda pek bir şey yapamadı.

